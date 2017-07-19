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Все про:Россия (71451) Донбасс (15451) боевые действия (1180) Горбунов Алексей (18)

 Актер Горбунов о России: "Мы обязаны примириться"

горбунов

Жители Украины и России должны примириться друг с другом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил актер, народный артист Украины Алексей Горбунов в интервью ТСН.

"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход", - сказал он.

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угу, чтобы уже наши дети наступали на те же грабли... Вот уж нет, нахуй это вооооон туда!
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он просто дурак.. пусть бы примирился с фашистами в 1943г.
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Глупое сравнение. Тогда война была, где тысячи людей в день гибло. А сейчас бутафория барыжья.
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А НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ И НЕ ВРАЖДОВАЛИ , ЭТО К 80 ПРОЦЕНТАМ РУСКИХ ОТВРАЩЕНИЕ ВВИДУ ИХ ВАТНОСТИ , ВРОЖДЕНОЙ ИЛИ РОСЛЖЕ ТВ ПРИВНЕСЕНОЙ , БЕЗ РАЗНИЦЫ
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Украинцьі никому ничего не обязаньі. Не знаю такого актера Горбунова, которого могила исправит.
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все верно, за одним маленьким исключением - не с людьми Украина воюет - с нeлюдями.
думай дальше, не разочаровывай...
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В доверие ведь нужно было втерется. Таким образом он стал тем к кому украинцы могут прислушатся, тем чии слова могут иметь значение
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Ой, я Вас прошу. З нами такий номер не проходить.
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Ну со мной и вами нет. Но не все такие как мы
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Украинцы по своему великодушию еще могут простить российских русских, но русские никогда не признают в украинцах равных - все равно будут исполнять "старшего брата". Так нафига?
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Ну вот и еще одна консервочка вскрылась. Но как же он долго втирался в доверие...
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А если отвлечься от ничего не значащих слов Горбунова, то стоит сказать о точке невозврата. Она пройдена убийствами и оккупацией. Примерение невозможно, даже если будут проводить переговорьі каждьій день.
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Не пройдена. Еще нужно 3 года смертей. О социальной динамике слышал? "Невозврат" гарантирован только после 2021 года и то при условии постоянного адекватного информирования населения всеми возможными средствами и соответствующими действиями - от принятия антироссийских законов и введения строжайшего визового режима до добровольного отказа населения общаться на русском языке. Когда я выйду в город и не услышу русского языка, тогда и можно сказать "точка невозврата" пройдена.
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Оставайтесь при своем мнении, а я при своем. Русский язьік вообще не причем, учитьівая что в россии должен бьіть лишь российский язьік, а не русский.
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_Он что, из страны эльфов и розовых единорогов, пилять?! Уровень мышления что у дитя малого... тоже мне, Леопольд.Он осознаёт что вообще происходит? Явно видно: не осознает, что мира не будет, потому что рашистам нужна война, а не мир. И останавливаться они точно не собираются. Но Чемберлен его одобрил бы...
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он бы еще обратился к Порошенко, что бы тот немедленно прекратил войну....
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и вывел с ДАМБАСА нациков и биндеровцев которые едят снегирей и только и занимаются распинанием мальчиков в трусиках и дележкой рабов - чукч,бурятов и других АЛЕНЕЙ...
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Кто именно подразумевается под этим "мы"? Конкретно есть имена, фамилии? Чтобы, так сказать, "за базар отвечать"...
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Без проблем, Горбунов: Возвращение Крыма и Донбасса Украине, выплата полного ущерба, нанесенного аннексией и оккупацией, выплата контрибуций, погашение всех возможных затрат на реинтеграцию территорий, выплата семьям погибших по миллиону долларов, восстановление Донбасса за счет захватчика, и самое главное: наказание всех военных преступников - от бойцов "Беркута", Януковича, Гиркина и сепаратистов до военных РФ, Шойгу, Суркова и Хуйла, объявление дней захвата Крыма и Донбасса днями национальных трагедий РФ, публичное покаяние и вымаливание прощения у украинцев жителями РФ в виде массовых акций со встачанием на колени перед портретами и именами погибших, законодательный запрет фашистской идеологии русского мира и восстановление действия Будапешского меморандума с пунктами о невмешательстве во внутренние дела Украины независимо от способов смены власти или курса на вступление в НАТО. Вот тогда мы подумаем.
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На самом деле предложенное лишь начало. Есть Сирия, Грузия, Приднестровье...Украина долго закрьівала на єто глаза и дождалась оккупации своих земель. Поєтому единственное возможное примирение єто ликидация россии.
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еще одно доказательство, что старость не приносит неожиданную мудрость... неожиданно старость может принести только слабоумие...(
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Как вовремя Алексей высказал свою позицию. Думал сходить на его спектакль "Черная шкатулка". Как то сразу перехотелось...
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Началось. Вот от кого не ожидала,так от Горбунова. С этого момента Горбунов идёт на хер. Бежит даже. Ты ещё, козлина, повторил бы предложение дурочки Билык " Путину и Порошенко надо пожать друг другу руки" и все прекратится.
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Он на 90 процентов консерва кацапская. И их, увы еще много, при чем про некоторых никто даже подумать не может
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Угу.Понять простить, амнистировать,дать особый статус и радоваться навязанной козломордыми уродами мифической "МАЛОПИДОРАСИИ".
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Очень хороший актёр, которого я уважаю за гражданскую позицию.
Но, в данном вопросе он заблуждается.
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Хорошим актером он был давно а сейчас деградировал в плохого шута . Примерно на уровне Жириновского....
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не ожидал от него...
опять все законсервировать - на детей повесить?
может хватит уже ерундой страдать?
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А кто этого лицедея уполномочил говорить от имени жителей Украины? А если я не хочу мириться с блядями?! Причем никогда! Я хочу отгородился навсегда от этих выродков кацапских.
Горбунов, блин, ты был одним из немногих актеров, которого можно было уважать именно за антироссийскую позицию. Был. Адье.
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Нельзя примириться со злом, смертью и кровью, которую принесли в твой дом. Этому нет и не может быть никакого прощения. Никогда.
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Мені ще "сподобалося" - обязаны. З якого переляку ?

Іди бери Надьку і всіх інших вам подібних і падай навколішки перед москалями-вбивцями-окупантами та примиряйся. Чи тобі хтось заважає ? А нам не вказуй !
Тільки перш, ніж це робити, подивися в очі нашим вдовам та матерям загиблих хлопців, запитай у скалічених (он хлопці якраз готуються до Ігор Нескорених), а тоді вже біжи.
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Уважаю этого Человека!
Но сейчас я с ним не согласен...
Нельзя "примириться" с "раковой опухолью"!
С ней можно и нужно бороться, и победить!
Её можно вылечить, уничтожить, или удалить.
С ней конечно можно и "смириться", но тогда она сожрёт вас рано, или поздно...
Других вариантов не бывает.
Уж простите...
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А вот это вот "простите" совершенно не уместно! Абсолютно.
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если ему так нравится, пускай мирится с грабителями которые его ограбили, или с убийцами кого-то из его семьи
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Господин Горбунов устал от войны. Просто устал. Поэтому, он предлагает ее закончить. Занавес.
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Возможно, возможно, мы над этим подумаем (а возможно и нет), после освобождения территорий, репарации, Гааги и т.д.
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Призываю всех не очаровыватся никем, консерв кацапских еще очень много
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Да это не единственный его спич наталкивающий на неприятные мысли.
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Скільки кацапа не годуй, а він все рівно до лісу дивиться... А Горбунов зі своєю заявою мене відверто розчарував....
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_Если рашка прекратит агрессию против Украины - закончится война. Если Украина прекратит защищаться - не будет Украины. Подло призывать к миру обороняющегося, а не агрессора!
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Примирение вместо ответа за свои злодеяния, кому это выгодно?
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Интересно, что заявление Горбунова последовало аккурат после параноидального бреда Захарченко о ребрендинге проекта "пидороссия". Совпадение?
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если кто-то даст ему в морду - сразу призывайте мириться, мол хватит мордобоя
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актёры и проститутки были низшей кастой в индии.....а индусы знали толк в людях
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Собственно, да. Глупо было верить дружбану Свет Никиты .Сергеича Михалкова.
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ВВП на душу населения в РФ сегодня 8000 долларов несмотря на санкции. В Украине благодаря "реформаторам" Пэте, Сене и всей куче коррумпированных гройсманов - 2000 долларов... Ларчик открывается просто - актеру нужна более обеспеченная публика. Ну хочет человек зарабатывать больше! Вот и "подлизнул" на всякий случай кацапам... А то что в душу украинцам плюнул, так это Горбунова как то не волнует... Вот Вам и последствия русскоязычия...
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Та до сраки то ВВП на душу населения. Вон Венесуэле тоже все отлично по ВВП на душу населения, но сейчас у них средняя зп 30 баксов и жрачки нет совсем
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В их ВВП на душу населения заложены официальные зарплаты Сечина и Якунина, не обольщайтесь...
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В украинский так же входят Коболевы, Бальчуны. А кули толку, как до них было 2000 баксов, так и после них осталось.
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А Зп в рашке несчитая Москвы в среднем в полтора раза выше чем у нас, но вот цены на продукты питания и многие услуги....Так что еще раз ВВП на душу населения ни о чем не говорит. Самый яркий пример я привел и это Венесуэла
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Я как-то сравнивал цены по российским супермаркетам и какой-то разительной разницы, скажем, в 2 раза, не нашел. Коммуналку лень сравнивать, но подозреваю, что цены на газ наши точно не отстают.
Что касается Венесуэлы, то скорее всего замеры её макро-показателей проводились до наступившего хаоса.
И если ВВП на душу населения не говорит, то что тогда?
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http://knoema.ru/atlas/Венесуэла/ВВП-на-душу-населения
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Средняя зп и что на нее можно купить говорит обо всем.
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Да? Ну как знаешь. Вот тогда рейтинг стран по покупательной способности.

https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/richest-countries-in-the-world?page=12
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И тут Венесуэла внгвь выше Украины. Угу, отличный рейтинг верю
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А их да посмотри, где Грузия. Реально за такие паленые рейтинги нужно по рукам бить
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Та по сути пофиг, что там заложено, вон уВенесуэлы ВВП на душу населения тоже 8000 баксов, но жизнь там сейчас сущий ад. Простите пачка презервативов стоит как три месячных зарплаты
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Я так думаю что и в наш ВВП тоже - зарплаты судьям, коболевым и прочей швали.
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если грабители вынесут его сейф пристукнув кого-то из домашних, он сразу с ними помирится и откажется от суда. золотой человек
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Такое впечатление, что как только чел (вроде как бэ и нормальный в прошлом) страновицца ногой на мокшанскую землю, сразу "обзаводится" лишней хромосомой.
- 1.

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Завтра с самого утра можем наблюдать всплеск вскрытия консерв с подобными заявлениями. Интересно понаблюдать.
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А хули , он еще в Гордоне хвалился кучей друзей в параше ,дружбан у него михалков ,,,,,,,
Он всегда осторожно изъяснялся , но уже тогда я понял ,что он сесесеровский кацапеид.Призывал всегда мирится с парашей..Говорил что певуны из мордора могут петь и в Криму и в Украине..ничего мол страшного..
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А вы думали, что горбунов это типа Ефремов-младший, или Ахеджакова? А оказалось протухшая консерва....
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Вот для начала и найдите этот самый выход.........с Донбасса и из Крыма.
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Чего так переполошились? Он не писал, что мы должны теперь вместе за стол садиться и радоваться. А про мир. Бесконечная война нам определенно не нужна.
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Примерение может и возможно. Но только не при этих людях. Укоаинцы будут долго помнить эти события. Да и другие за 300 лет "братства". Я считаю что примирение возможно. Гдето примерно в 5-7 поколении, и то если россия своими действиями позволит украинцам забыть про все подлости которые она совершила за все время своего существования (300-350 лет).
А до этого украинцы и так неплохо жили и без старших братьев.
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они вообще дебилы - совковые сказки про доброго ваню на танке ещё долго бы сидели в голове, но после того как они начали убивать наших людей, внаглую отжимать территории, игнорировать наши границы - такое вероломство долго не забудется
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уговаривать пострадавшего помириться с нападавшим - это просто унижение
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тамбовские волки козломордым "друзья", вот кацапы пускай с ними и примириваются. А тебе, паяцу, следовало бы уяснить, что не Украина у кого-то, что-то своровала, и не мы, бандеровцы, залезли в чужую страну с какими-то хренями типа наваросей, недаросей, маларосей и прочих лугандонов с расчётами на примирение. Тваё "примирение" не остановит жытелей "тваей" паскудной расеи. У кацапов нету примирения с многими странами особенно Гейропы и Северной Омерики и ничё, выход найден, кацапы с ними даже войну не собираются начинать ибо ссут в лапти, а ты нам тут о задачах всех людей пытаешся впаривать.
Вали роль анны корениной репетируй, артист примиритель
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Он предлагает пожать руки! Ты понимаешь или нет? У тебя украли землю, предприятия, убили твоих детей, друзей, родителей, оклеветали, опозорили, изнасиловали. А ты будь выше. Пожми им руку! Поцеловать не забудь. Простить можно того, кто раскаялся. И только.
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Бессмысленно говорить о примирении жителей одной страны с жителями другой, если ситуация определялась и определяется не ими, а им неподконтрольными государствами (государственными чиновничьеми аппапратами управления).
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Очень многие кацапы осознают в какую бездну тянут хуйло и подхуйловники расию. Понимают и отдают себе отчет в том, что плешивый с этого пути не свернет. Им страшно из-за того, что может произойти (и произойдет) с московией и ее обитателями. Поэтому видят единственный способ - примириться и заставить Украину отказаться от всяческих претензий и таким образом спасти тысячелетнего оборотня - русского оккупанта. Нет там нормальных. Имперец на имперце сидит и имперцем погоняет. Распространяют вонь и всем внушают, что это руский дух. Изгадят все к чему прикоснутся. Фу бля мерзость.
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Ага, пожать руки...Подставить другую щёку...
не, Алёша, действовать теперь ТОЛЬКО так:

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Цензор.НЕТНовостиОбществоАктер Горбунов о России: "Мы обязаны примириться"
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