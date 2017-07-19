 Актер Горбунов о России: "Мы обязаны примириться"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил актер, народный артист Украины Алексей Горбунов в интервью ТСН.
"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход", - сказал он.
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думай дальше, не разочаровывай...
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На фіга ти в Гвардії знімався ?
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Но, в данном вопросе он заблуждается.
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опять все законсервировать - на детей повесить?
может хватит уже ерундой страдать?
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Горбунов, блин, ты был одним из немногих актеров, которого можно было уважать именно за антироссийскую позицию. Был. Адье.
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Іди бери Надьку і всіх інших вам подібних і падай навколішки перед москалями-вбивцями-окупантами та примиряйся. Чи тобі хтось заважає ? А нам не вказуй !
Тільки перш, ніж це робити, подивися в очі нашим вдовам та матерям загиблих хлопців, запитай у скалічених (он хлопці якраз готуються до Ігор Нескорених), а тоді вже біжи.
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Но сейчас я с ним не согласен...
Нельзя "примириться" с "раковой опухолью"!
С ней можно и нужно бороться, и победить!
Её можно вылечить, уничтожить, или удалить.
С ней конечно можно и "смириться", но тогда она сожрёт вас рано, или поздно...
Других вариантов не бывает.
Уж простите...
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Что касается Венесуэлы, то скорее всего замеры её макро-показателей проводились до наступившего хаоса.
И если ВВП на душу населения не говорит, то что тогда?
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https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/richest-countries-in-the-world?page=12
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- 1.
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Он всегда осторожно изъяснялся , но уже тогда я понял ,что он сесесеровский кацапеид.Призывал всегда мирится с парашей..Говорил что певуны из мордора могут петь и в Криму и в Украине..ничего мол страшного..
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А до этого украинцы и так неплохо жили и без старших братьев.
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Вали роль анны корениной репетируй, артист примиритель
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не, Алёша, действовать теперь ТОЛЬКО так:
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