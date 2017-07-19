 Кризис доверия в ОБСЕ углубился из-за конфликта в Украине, - новый генсек ОБСЕ Гремингер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", такое мнение высказал новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Neue Zürcher Zeitung.
"Существенные разногласия уже существовали и ранее, но конфликт в Украине усугубил и дополнил их, конечно. Сегодня у нас есть глубокий кризис доверия", - сказал он. По его словам, для преодоления кризиса "обязательно необходим прогресс в украинском конфликте".
Напомним, 18 июля новым генеральным секретарем ОБСЕ был назначен швейцарский дипломат Томас Гремингер.
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Даже после страшной казни от рук большевиков семья Николая II так и не обретет покоя......
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кто платит, тот и заказивает музику
кто финансирует ОБСЕ?
https://vz.ru/news/2014/12/16/720529.html
https://censor.net.ua/news/47797/rossiya_penyaet_obse_za_kirgiziyu_i_grozit_umenshit_svoyu_dolyu_v_byudjete
https://lenta.ru/news/2005/11/26/osce/
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ето говорит о способности ОБСЕ справляться с кризисами.
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та скільки ж можна...шо не генсек, то гомосек
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