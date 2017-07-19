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 Политика Украины
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 Кризис доверия в ОБСЕ углубился из-за конфликта в Украине, - новый генсек ОБСЕ Гремингер

гремингер

Кризис доверия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилился из-за конфликта в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", такое мнение высказал новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Neue Zürcher Zeitung.

"Существенные разногласия уже существовали и ранее, но конфликт в Украине усугубил и дополнил их, конечно. Сегодня у нас есть глубокий кризис доверия", - сказал он. По его словам, для преодоления кризиса "обязательно необходим прогресс в украинском конфликте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем, что новое руководство ОБСЕ сохранит внимание к Украине в контексте российской агрессии, - МИД

Напомним, 18 июля новым генеральным секретарем ОБСЕ был назначен швейцарский дипломат Томас Гремингер.
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_Из-за конфликта в Украине? Вот же подлый мерзавец! Из-за нападения на Украину рашки и перекраивания рашкой границ в Европе, что уже представляет угрозу своими последствиями для всего мира!
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Николай второй бьіл паршивьім человеком и таким же паскудньім царем, но безусловно расстрел семьи - преступление.
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Он в тот момент был гражданином Николаем Александровичем Романовым. Совсем не царём.
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Не конфликт в Украине, а заигрывание с Россией. ОБСЕ ОССЕрилось. А вот как выйдет из этого...
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ОБСЕ не заслуживает доверия из-за набора россиян и сербов при том, что они стороньі конфликта. Лучше пусть они уберутся из Украиньі.
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... и уширился, и удлиннился, и даже как бы ввысь подался.
ето говорит о способности ОБСЕ справляться с кризисами.
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"из-за конфликта в Украине"...

та скільки ж можна...шо не генсек, то гомосек
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКризис доверия в ОБСЕ углубился из-за конфликта в Украине, - новый генсек ОБСЕ Гремингер
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