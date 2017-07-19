 ЕС приветствует открытие нового пункта пропуска на украинско-молдавской границе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.
"Открытие совместного погранично-таможенного и пограничного перехода между Украиной и Республикой Молдова "Кучурган - Первомайск" 17 июля является свидетельством добрососедских отношений и сотрудничества между Кишиневом и Киевом, которое приветствуется Европейским Союзом. Этот шаг должен в дальнейшем упорядочить и облегчить товарооборот между Украиной и Республикой Молдова", - сказала она.
По убеждению Косьянчич, полноценная работа перехода должна "принести выгоду всем жителям региона - в частности, бизнес-сообществу - и в Украине, и на обоих берегах Днестра". "Это также облегчит движение товаров в обоих направлениях", - отметила она.
При этом она заверила, что ЕС "будет продолжать поддерживать усилия, направленные на гармонизацию пограничного контроля, таможенных и торговых процедур в соответствии со стандартами ЕС". "Европейский Союз также вносит свой вклад в мирное урегулирование приднестровского конфликта с помощью мер по укреплению доверия и контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы", - добавила Косьянчич.
Представитель ЕС напомнила, что Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) также сделала свой вклад в запуск совместного пункта пропуска.
Напомним, 17 июля Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип открыли пункт пропуска "Кучурган - Первомайск" на приднестровском участке украинско-молдавской границы в Одесской области.
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