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 Политика Украины
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Все про:Добкин (1013) залог (289) Колесников (1172)

 Вторую часть залога за меня будет вносить Колесников, - Добкин

добкин

Часть залога за народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина внесет бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам Добкин в эфире "112 Украина".

"В разговоре с Новинским я получил информацию, что вторую часть (залога. - ред.) будет вносить Колесников", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

15 июля Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

18 июля Добкин заявил, что нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.
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Интересно, и что должны сделать коррупционеры чтобы суд их арестовывал, а не отпускал под залог?!
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Изменить Закон и запретить залог по коррупционным ( экономическим) статьям
Это могут только нарпеды...ну а они эти самые главные корупционщики и есть...если не учитывать судейских и прокурворских...
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действительно интересно. наверное должен написать явку с повинной????

с таким мышлением вам не светит будущее.

вы бы подумали что сами должны сделать что бы суды арестовывали корупционеров.
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Но есть другой вопрс. Где и каким способом эти шакалы-олигархи сколотили такие состояния. Честно трудились именем закона забирая у народа последнее. Или народу так хотелось чтобы эти бандиты от закона (ими законы и созданы) грабили и шиковали глядя с высока на избирателей.
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як на мене, то простіше і ефективніше тупо відстрілювати цих ригоанальних недобитків, як бузину, все одно петя їх не посадить- вигадають щось на кшталт того фокуса з ген. назаровим
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отстреливать и рыгов, и их детей с внуками. ЕС покричит год-два и забудет. мы забудем лет за 20.
наворованое конфисковывать, возвращать в госсобственность, в пользу бюджета или продавать на аукциона бизнесменам и инвесторам с прозрачным капиталом.
я рос когда воровал кучма и приближенные к нему. за отсутвие детства и слезы родителей я бы забрал у коррупционеров все.
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державні злочинці та злодії почуваються спокійно та впевнено адже безкарність породжує ще більше зло, нахабство та жадібність.... вперше у житті погоджуюсь з дідусем чЛеніним адже іноді " насильство необхідне та корисне"
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"... и их детей с внуками ..." - вот это должно стоять во главе угла.

Ведь есть же статья что то типа "за приобретение ворованного"?
дети-внуки-родственники, на наворованное шикуют и по заграницам - почему их не заставить или вернуть или тюрьма?

быстро всё утрясётся...
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а вот по декларации последнего вобще интересно..))
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Еще залог вернут. Офигенно выгодно. Может даже наградят. Потом. Папизже.
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допа, а где же твой инструктор гепа? наверняка он научил всем схемам и сейчас у в кусты или у того и самого мандраж?
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Да кто бы сомневался ...
Эти сволочи там все с одного корыта жрали и воровали , все связаны одной веревочкой.
У всех рыло в перьях и порох не исключение. Это уже так сказать "семья" .
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коли Петро Шоколядний піде, а до влади прийде справжня хунта, націоналістична
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частями не несите.
взяли бы частями, но нужна вся сумма сразу.
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Ну все! Бедный Допа может покупать билет на Москву.
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Так це для того і зроблено, щоб гаспада-тававріщі відкуплялися і жили спокійно... Мол: накрав? Поділись з батьою!
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Это луцик так "хочет" посадить эту падлу. Разве не знают,как это делается? На допе преступных эпизодов-дамбу можно построить. Берётся один-в СИЗО. Прибежали-выкупили.Вышел. Возле СИЗО встречают и зачитывают другой эпизод.Обратно. Пусть ещё деньги тащат. И так,пока "жопаблок" не разорится....А вот это-шоколадная имитация правосудия.
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коррупционера Колесникова на НАРЫ!!! бандюга регионаловский, это урода есть за что садить. Тюрьма за ним давно плачет.
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Теперь четко видно, что ВР - убежище для всякой уголовной мрази.
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Грёбаный стыд...Мрази кучкуются,сорят наворованным баблом по кругу и конца-края этому нет...
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Шапіто в Верховній Раді: на арені розенбляді!
Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".

Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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цирк с этими залогами. Ели арестовали, значит имеют доказательства вины, почему сразу в суд не везут?
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50 млн за депутата. Не дешево ли? Им такая сумма на один зуб. Надо увеличить до пары миллиардов. Нехай друзья этих раскошеливаются.Все польза нашей казне , а не какие то миллионные подачки.
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запасайся попкорном и смотри внимательно! Такой пидор как новинский не побрезгует, содрать с добкина 3 шкуры, за то что прикрыл и помог не засветить незадекларированое добро. Если в этот момент добкина хорошо дожмут (если его не ведут уже сейчас), то на дно пойдет уже новинский.
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КАЛесников? А шо он здесь в Украине делает? Почему его до сих пор не депортировали в ОРДЛО?
Плять, как Домбас поджигать - он тут как тут. А когда есть опасность для собственной Жопы - сразу все здесь от пожара прячутся: АхмАтов в Зпорожье а эта с*ка в Киеве. Гнать их !!!
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Всех рыгов собрать и депортировать в лугандонию.
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Уродам приходится выкручиваться чтобы не засветить то, чего нет в е-декларациях. Если они еще и перегрызуться на этой почве и начнут сливать друг друга, то я буду аплодировать этой реформе стоя.
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Новинский также вносил залог за Чечетова. Допа, думаю, что ты все понял.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторую часть залога за меня будет вносить Колесников, - Добкин
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