 Вторую часть залога за меня будет вносить Колесников, - Добкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам Добкин в эфире "112 Украина".
"В разговоре с Новинским я получил информацию, что вторую часть (залога. - ред.) будет вносить Колесников", - сказал он.
Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
15 июля Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
18 июля Добкин заявил, что нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.
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Это могут только нарпеды...ну а они эти самые главные корупционщики и есть...если не учитывать судейских и прокурворских...
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с таким мышлением вам не светит будущее.
вы бы подумали что сами должны сделать что бы суды арестовывали корупционеров.
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наворованое конфисковывать, возвращать в госсобственность, в пользу бюджета или продавать на аукциона бизнесменам и инвесторам с прозрачным капиталом.
я рос когда воровал кучма и приближенные к нему. за отсутвие детства и слезы родителей я бы забрал у коррупционеров все.
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Ведь есть же статья что то типа "за приобретение ворованного"?
дети-внуки-родственники, на наворованное шикуют и по заграницам - почему их не заставить или вернуть или тюрьма?
быстро всё утрясётся...
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Эти сволочи там все с одного корыта жрали и воровали , все связаны одной веревочкой.
У всех рыло в перьях и порох не исключение. Это уже так сказать "семья" .
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украл-выпил-в тюрьму?
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взяли бы частями, но нужна вся сумма сразу.
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Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".
Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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Плять, как Домбас поджигать - он тут как тут. А когда есть опасность для собственной Жопы - сразу все здесь от пожара прячутся: АхмАтов в Зпорожье а эта с*ка в Киеве. Гнать их !!!
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