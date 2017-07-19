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 Политика Украины
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 Добкин: Вторую часть залога за меня будет вносить Колесников

пр колесников сми украинофобия агрессия

Часть залога за народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина внесет бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам Добкин в эфире "112 Украина".

"В разговоре с Новинским я получил информацию, что вторую часть (залога. - ред.) будет вносить Колесников", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

15 июля Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

18 июля Добкин заявил, что нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.
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Интересно, и что должны сделать коррупционеры чтобы суд их арестовывал, а не отпускал под залог?!
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Изменить Закон и запретить залог по коррупционным ( экономическим) статьям
Это могут только нарпеды...ну а они эти самые главные корупционщики и есть...если не учитывать судейских и прокурворских...
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як на мене, то простіше і ефективніше тупо відстрілювати цих ригоанальних недобитків, як бузину, все одно петя їх не посадить- вигадають щось на кшталт того фокуса з ген. назаровим
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а вот по декларации последнего вобще интересно..))
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Еще залог вернут. Офигенно выгодно. Может даже наградят. Потом. Папизже.
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допа, а где же твой инструктор гепа? наверняка он научил всем схемам и сейчас у в кусты или у того и самого мандраж?
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