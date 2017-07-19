 Добкин: Вторую часть залога за меня будет вносить Колесников

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил сам Добкин в эфире "112 Украина".
"В разговоре с Новинским я получил информацию, что вторую часть (залога. - ред.) будет вносить Колесников", - сказал он.
Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
15 июля Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
18 июля Добкин заявил, что нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес за него часть залога - 30 млн гривен.
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Это могут только нарпеды...ну а они эти самые главные корупционщики и есть...если не учитывать судейских и прокурворских...
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