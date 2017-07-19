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 Политика Украины
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Все про:терроризм (20427) Донбасс (15449) Тымчук (1474) Захарченко Александр (206)

 "Заявление о "Малороссии" - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договоренности и готова пойти на обострение", - Тымчук

тымчук

Заявление главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко о создании т. н. Малороссии свидетельствует о намерении властей РФ пойти на обострение ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"Во-первых, забавно, что уже на стадии возникновения "Малороссии" в ней появились сепаратисты. Не успел Захарченко завершить свой спич, как руководство так называемой "ЛНР" опровергло вхождение "республики" в "Малороссию". Дескать, луганские боевики считают инициативу преждевременной и свято чтут Минские соглашения, тем более, что их никто к обсуждению этой затеи не приглашал", - пишет он.

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"Между луганскими и донецкими террористами (вернее, между их покровителями) идет нешуточная внутривидовая борьба за право грабить Донбасс. "ЛНР" даже обвиняло "ДНР" в попытке оккупации. Между этими чудесными образованиями действует таможня (!), по сравнению с которой самые свирепые "укропы" - просто дети малые. В общем, единый "народ Донбасса" из конкурирующих банд слепить не получается", - отметил депутат.

"Во-вторых, заявление о "Малороссии" - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договоренности и готова пойти на обострение. В контексте подготовки к масштабным учениям "Запад-2017" (запланированы на середину сентября) Кремль может инициировать различные призывы "о защите" "народа Малороссии", чтобы еще больше накалить обстановку и использовать это для торга в ходе переговоров", - предполагает политик.

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Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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Война на Донбассе закончится, только тогда , когда распадётся рф !
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В. Высоцкий
Бился в пене параноик,как ведьмак на шабаше.))))

Скоро выборы в России. Ведьмаки заголосили.
Украину объявили Малороссией. Уже.
Кто же буйных остановит? И Песков не прекословит,
Взгляд Хозяина лишь ловит, прикрывая "фаберже".
А Захарченко - кликушу ведьмаки пришли послушать.
"Вот же гонит! Значит, может! Значит - самый он крутой!
Неужели сам придумал? Ведь считали, что - придурок,
А выходит, что - ФИГУРА, парень - дельный, непростой!"
Так и порешили в "Ставке": поднимает парень ставки,
Ну, а западные "шавки" - только лают по углам.
Малороссия - решенье - против "минских соглашений",
Разных прочий устрашений, с санкциями пополам.
Накось-выкусь, фрау Меркель! Что, сознание померкло?
Ты зазналась непомерно, мы тебе не по зубам.
Нету больше Украины. Малороссия - едина,
Заодно - непобедима. Проиграла ты, мадам!"
Меркель видит: он не шутит! У виска лишь пальцем крутит,
Звонит Путину, а Путин - в несознанке, вот беда:
"Кто? Захарченко? Да, знаю. Малороссию признАешь?
Остальные все - признАют! Я уверен, как всегда!"
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ПуПуСта
Три святых величины, три хранителя страны

Вот левадовский опрос. Это главный летний вброс. Впереди товарищ Сталин в белом венчике из роз. Он немного впереди, а немного позади Путин с Пушкиным на пару, каждый с бантом на груди. Три святых величины, три хранителя страны - разбегаются соседи, умиляются скины! Едут три богатыря, в чешуе, как жар горя, и народ богохранимый афоризмами даря - в орденах и образках, с сединою на висках, федералы, генералы, каждый в собственных войсках (Пушкин тоже генерал: он от пули умирал и военную карьеру многократно примерял).

Едет Сталин на коне в благородной седине - по мечтам о русском праве, по державе и по мне. Едет Пушкин на коне в звонком ямбе, как в броне, с «Бородинской годовщиной» и с «Евгением Оне…» Едет Путин на коне - чисто всадник Фальконе, но с Медведевым под мышкой и с Песковым на ремне. Едут трое в кураже на последнем рубеже - то ли новая триада, то ли троица уже: знак эпохи испитой под названием «отстой»,

Сталин - папа, Путин - сына, Пушкин типа Дух святой. Это наш, на всех един, сувенирный магазин - «Спор славян между собою» (с долей негров и грузин). Сталин, кстати, был поэт. Пушкин - тоже. Путин - нет. Впрочем, может, тоже пишет и сливает в интернет?

В тридевятые края едут три самурая; в этой доблестной триаде роль у каждого своя. Сталин страху задает, словно бешеный койот; Путин смертный сон наводит, Пушкин песенки поет. Пушкин - светлый русский дух, Сталин - наша птица Рух, Путин - то ли вырожденье, то ли синтез этих двух. Пушкин создал, чуть возник, нашу вольность и язык, Сталин это все угробил, Путин памятник воздвиг. Пушкин - дерзкий наш Приап, Сталин - мерзкий наш сатрап, ну а Путин, как ни крутим, - окончательный этап. Это русский наш проект, а точней, его конспект, но какой-то в нем таился огорчительный дефект. Семь веков, как семь колец. Тонут кормщик и пловец, и какой печальной тройкой все накрылось наконец!

…Пушкин вертится в гробу, Сталин шепчет: «Я гребу», а полезно и приятно лишь галерному рабу. Это главный наш итог, окончательный виток перед полным превращеньем в запыленный закуток. Это русская судьба - триединство и борьба сочинителя, тирана и галерного раба. Это блоковская, та роковая пустота - три российских аватара, сокращенно ПуПуСта.
www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/01/72984-troyka
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Какой к балалаям сигнал? Неужели еще ДО СИХ ПОР кто то страдает иллюзиями что рашка собирается выполнять какие нибудь свои обещания?
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Дом терпил и блядей
Чекистская опухоль России дала такие метастазы, что у организма шансов нет... Читать дальше...
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Тьімчук не в курсе, что гордьій народ "лнр" коренньім образом отличается от народа "днр". Нужно вьіделить днк єтих разньіх народов.
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Нафига реагировать на всякий бред?! Даже как-то не серьезно.
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"Предложенное главарем "ДНР" создание "государства Малороссия" - это повышение ставок в торге с Западом. Такое мнение выразил российский политолог Станислав Белковский.
"Путин после встречи с Трампом и назначения спецпредставителем США по украинским переговорам Курта Волкера убедился, что ничего по украинскому направлению добиться не удается, и торг даже не начинается. И Кремль решил повысить ставки в игре. По сути, провозглашение концепции "Малороссии" - это дезавуирование Минских соглашений", - заявил Белковский.
"Может, силовая эскалация случится и на востоке Украины. Я просто не считаю, что она случится сразу после провозглашения "Малороссии". Должна быть некоторая пауза, во время которой Путин будет ждать предложений из Вашингтона, Берлина и Парижа о новом витке переговоров и о новом признании его, Путина, ключевой фигурой в урегулировании украинского вопроса", - убежден Белковский.
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Москва сама отхрещивается от этой идиотской заявки...Просто это говорит о том,что уже даже в ОРДО поняли,Путин-"не такой уж и перец,каким его рисуют "...То есть,полагаться теперь на РФ как на "сверхдержаву" не стоит,понты это с её "сеперовостью".Вот и решил Захарушка сыграть в собственную игру,дурашка...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заявление о "Малороссии" - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договоренности и готова пойти на обострение", - Тымчук
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