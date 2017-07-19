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Все про:армия РФ (6670) Госдума (976) кино (1129) патриотизм (240) пропаганда (2143)

 В Госдуме РФ предложили обязать полицейских и военных смотреть патриотическое кино: "Среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма"

россия пропаганда

В Госдуму России внесен законопроект, который предлагает в обязательном порядке показывать солдатам в воинских частях и сотрудникам правоохранительных органов показывать патриотические фильмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.

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Согласно тексту законопроекта, фильмы, созданные за счет средств федерального бюджета и рекомендованные Минобороны РФ, должны "достигать своей цели по военно-патриотическому воспитанию и в обязательном порядке демонстрироваться" во всех воинских частях Вооруженных сил, в военных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Минобороны, а также в органах государственной власти.

В пояснительной записке к документу отмечается, что численность контрактников в России за последние четыре года увеличилась более чем в два раза, а "уровень морально-психологического состояния личного состава очень высокий. Тем не менее, в рядах российской армии среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма и позитивного отношения к службе".

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Важное место в системе военной пропаганды России занимает кинематограф, что обусловлено социально-психологическими возможностями его воздействия на личность, отмечают авторы инициативы.

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Доходит потихоньку что быть патриотом нищих стран погрязших в коррупции это идиотизм !
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Л. Н. Толстой высказывал мнение, что патриотизм - пережиток варварских времён, зло, неизбежно ведущее к агрессии и вражде:
…ослепление, в котором в наше время находятся народы, восхваляющие патриотизм, воспитывающие свои молодые поколения в суеверии патриотизма и, между тем, не желающие неизбежных последствий патриотизма - войны, дошло, как мне кажется, до той последней степени, при которой достаточно самого простого, просящегося на язык каждого непредубеждённого человека, рассуждения, для того, чтобы люди увидали то вопиющее противоречие, в котором они находятся...
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Российскому срочнику показывают патриотический фильм:
В Госдуме РФ предложили обязать полицейских и военных смотреть патриотическое кино: "Среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма" - Цензор.НЕТ 2945
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зато уровень дебилизма,кретинизма и ватности зашкаливает у всех слоёв населения Рабских Вымиратов
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зато в Украине каждая депутатская шл юха как розенблат кричит что патриот и вымогает взятки . Стрелять сабак по другому этим ублюдкам не дойдёт .
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Очень патриотический фильм...идеологически и физически выдержан в традициях Домостроя и постмодернизма.

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Патриотизм не зависит от ситуации в стране...
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Сцуко. Я думал, что говнопетушарня достигла дна. Нет. Снизу постучали.
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Это сильная постановка, прямо раздвигает скрепы. Думаю Берия бы не разделял восторг рашистов.
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Да и бревно бы заставил таскать большое и натуральное..
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Еге ж, московитские полицейские и военные смотрят как ворует их начальство

и гордость за страну растет.
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Патртиотизм это когда свою страну защищаешь. Патриотов захватчиков не бывает.
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В истории патриотизмом, как особым чувством, называли различные явления в общественных отношениях. Нередко подменяя понимание любви к родине, например, любовью к государству и т. д. Так появились термины:государственный (этатический) патриотизм - любовь к государству.имперский патриотизм - лояльность (любовь) к империи и её правительству.квасной патриотизм (ура-патриотизм) - гипертрофированное чувство любви к государству и своему народу.полисный патриотизм - любовь к полису, то есть образу жизни, традициям, особенностям, культам. Существовал в античных городах-государствах (полисах) и был основан на местных религиозных культах.ультрапатриотизм - любовь к отечеству в крайних, безрассудных формах[10].этнический патриотизм - любовь к своему этносу.городской патриотизм - любовь к своему городу[11].
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Понимаешь, друже.. патриотизм - любовь к своей стране в рашке нельзя привить даже дебилам.. ибо даже дебилы не в состоянии полюбить ту кучу беспросветно -тоскливого дерьма называемого рашкой, вот и приходится им дресировать у биомассы ненависть к окружающему их миру..ко ВСЕМУ миру...Ведь в мире нет НИ ОДНОЙ страны и народа к которым рашисты относились бы как к равными себе..
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Вспомнил я критику Єрдогана на Цензоре за 10 секундньій ролик в мобильной сети. За него еще расплатились как рекламу. Тут про єто говорили, что уже в Турции КНДР. А в россии принудительно нужно смотреть фильмьі...Так кто хуйло?
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На политинформации народ досьіпал и я раз читая политинформацию пошутил, прочитав старую газету с некрологом на смерть Брежнева. Народ проснулся не сразу.
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Предлагаю сюжет для кинушки, гундяю тоже понравится, как и рашистам : "мертвый герой наварасии /сейчас маларасия/ всегда с нами"

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в кадре № 3 на Карлсона очень похож-до того симпотишный
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саму картинку Цензор убрал, там с этикой и натурой немного проблемки
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Да, хорошее исскуство не знает времени и преград.
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А Обычное зомбирование уже не помогает???
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В-о-о-о-о класс! Политинформации вернулись!!! теперь остался один шаг - восстановить статью о неблагонадежности, освежить термин "враг народа" и "член семьи врага народа" и ревтройки с ревтрибуналом и расстрелом на месте восстановятся автоматически за очень малую толику времени...
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На Яворовском полигоне повесился офицер запаса .
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"Никто не забыт" начало фильма о патриотизме для поднятия боевого духа ихтамнетов, в главной роли президент расийской федерации.
В Госдуме РФ предложили обязать полицейских и военных смотреть патриотическое кино: "Среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма" - Цензор.НЕТ 8851
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Теперь им будет крутить "Александр невский". Но даже самый тупой солдат знает, что "невский" служил только монголам.

Кстати, "невским" тогда его не называли, потому что тогда не придумывали разные мифы о "боевых успехах" этого, т.н. "невского"... он и воином никогда не был. Только прислугой у монголов.
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Могли бы им показать фильм "Волшебный голос Джельсомино" . . . Как раз про россию.
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Сотрудники росийских правоохранительных органов готовы смотреть патриотические фильмы.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Госдуме РФ предложили обязать полицейских и военных смотреть патриотическое кино: "Среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма"
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