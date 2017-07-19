 В Госдуме РФ предложили обязать полицейских и военных смотреть патриотическое кино: "Среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росбалт.
Согласно тексту законопроекта, фильмы, созданные за счет средств федерального бюджета и рекомендованные Минобороны РФ, должны "достигать своей цели по военно-патриотическому воспитанию и в обязательном порядке демонстрироваться" во всех воинских частях Вооруженных сил, в военных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Минобороны, а также в органах государственной власти.
В пояснительной записке к документу отмечается, что численность контрактников в России за последние четыре года увеличилась более чем в два раза, а "уровень морально-психологического состояния личного состава очень высокий. Тем не менее, в рядах российской армии среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма и позитивного отношения к службе".
Важное место в системе военной пропаганды России занимает кинематограф, что обусловлено социально-психологическими возможностями его воздействия на личность, отмечают авторы инициативы.
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…ослепление, в котором в наше время находятся народы, восхваляющие патриотизм, воспитывающие свои молодые поколения в суеверии патриотизма и, между тем, не желающие неизбежных последствий патриотизма - войны, дошло, как мне кажется, до той последней степени, при которой достаточно самого простого, просящегося на язык каждого непредубеждённого человека, рассуждения, для того, чтобы люди увидали то вопиющее противоречие, в котором они находятся...
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и гордость за страну растет.
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Кстати, "невским" тогда его не называли, потому что тогда не придумывали разные мифы о "боевых успехах" этого, т.н. "невского"... он и воином никогда не был. Только прислугой у монголов.
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