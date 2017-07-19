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 Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг

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После введения безвизового режима ЕС для Украины зарплаты украинских работников в Польше увеличились.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом свидетельствует мониторинг польской рекрутинговой фирмы Upper Job.

По информации экспертов, больше начали получать штукатуры, повара, каменщики и работники гостиниц. Если раньше часовые ставки были на уровне 9-10 злотых, то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых.

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В среднем работники физического труда из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем раньше. Эксперты говорят, что после введения "безвиза" украинцы начали интересоваться немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают им различные поощрения. Например, работникам предоставляют жилье, за которое они не будут платить, что сэкономит от 300 до 500 злотых.

Напомним, безвизовый режим ЕС для граждан Украины не дает права работать и постоянно проживать в странах Евросоюза.
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Боятся пшеки, что теперь в Польше украинцев не удержать, когда есть и покруче предложения, в той же Германии, например.
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И тебя наверное в Ольгино ценят. Вона како разстаралси
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Ну пока ублюдочная тварь ахметик будет покупать квартиры в Лондоне по 300 миллионов долларов , то украинцы будут подыхать с зарплатой в 2090 долларов .
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Лучше бьі усльішать, что зарплатьі в Украине вьіросли. Сейчас украинские зарплатьі с европейскими и рядом не стояли, а Венгрия в трудоустройстве украинцев пошла дальше Польши. Скоро нормальньіх работников вообще в Украине не найдут.
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Ну ты ж видишь , в Украине дегенераты ублюдки гордятся ,что пшеки зарплату платят .
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Польша ввела минималку для украинцев 18 злотых в час по моему, а раньше и по 12 работали. Но и из этих 18 немного отжимается посредниками. Они ввели этот закон в связи с безвизом, чтобы упорядочить внутренний рынок рабочей силы.Жилье тоже весьма сомнительное. Общага с бухими гастарбайтерами. Утром очередь у плиты, очередь в туалет. Вечером то же самое. Многие снимают квартиры на пополам, а кто получает 25 злотых и семьи привозят.
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18 даже поляки не получают))
а вообще хочешь хорошо зарабатывать - учи язык (английский, немецкий)
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18 минималка по моему. Насчет языка -ты прав. С польским можно за 25 и даже 30 работу найти. Но кроме языка еще нужна профессия. И можно вполне достойно жить.
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Какая гордость у соевых что украинцев, которые вынуждены уезжать в другие страны на чужине стали больше ценить. Ето наверное перемога.
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сейчас в Евпропе трудности с рабочей силой, большинство с раиси переключится на запад + отьедут те кого ничего не держит, а это в основном молодые.
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А поляки едут в Данию роботать миннимум 10 € в час по белому после налога !
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В Норвегии минимальная часовая ставка для лиц БЕЗ образования и БЕЗ трудового опыта - 20 евро. Для детей до 18 лет - 13 евро в час.
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Но и в Норвегии все дороже чем в Дании. В Дании минимальная оплата труда 110 DKK это около 15 € перед налогом .
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Ужас! 25 злотых - это около 50 норвежских крон в час. В Норвегии подросток-контролер билетов в парке развлечений получает в два раза больше.
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а я в Украине зимой ждал подачу визи, решил подработать что б дома не сидеть. Загрузили выгрузили поскладывали грузовик дров с напарником, на все про все заняло целый день, нам аж по 3 евро заплатили (за целый день).

зато в лесу побывал на свежем воздухе))
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Поляки туда на заработки ездят. Кто куда может туда и едет работать. Во всем свободном мире так.
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В том-то и проблема, что люди не в состоянии прокормиться в собственной стране. Поляки годами живут в Норвегии и домой, к женам и детям, ездят только в летний отпуск и на Рождество. Да, в Польше с норвеской зарплатой хорошо живется, но вот такой ценой.
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Ну и в чем проблема-то? Пока наладится здесь, то надо сидеть дома, или свободно выехать туда где можешь заработать и привезти деньги в Украину, и сделать себе здесь хорошо? Безработица везде есть. Знаю германца, который 7 месяцев работу искал, и нашел аж в Израиле. Наши в Чехию едут, а чехи в Австрию и Германию. Потому что жизнь у них дорогая. И так же как и мы они ищут работу лучше оплачиваемую чем дома, и деньги привозят домой. Так все делают. Что лучше, ходить на работу к пьяному мату начальника, и получать столько сколько платят по местным ценам, или поехать за бугор, заработать по их ценам, привезти и на те деньги хорошо пожить здесь? Что за стереотипы о работе там где лучше. Это и есть свобода. Выбросьте Совок с головы. Наладится здесь, будете работать там, где устроит.
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Norwegia... Eto Norwegia, zarplata horosh, bezrabotnyi polutshaet vse shto dlja zhizhni ponadobitsa, no my vse ostalnye ne zhivem v Norvegi, k zozheleniu!
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Ну я снимаю 3 комнатную квартиру за 2000 злотых, это в 2 раза дешевле чем в швеции. Еда и питье тоже дешевые. Бензин чуть дешевле. Автосервис дешевле. Море есть развлечения тоже есть кроме пития. Со шведской зарплатой чуствую себя отлично. А в норвегии шведы живут по 8 чел. в одной хате. Те же немытые гастарбайтеры как и некоторые украинцы в польше. А машины в дании и норвегии вообще заоблачных цен. Пол населения на старье ездит. И что толку что у вас зарплаты большие. В швеции качество жизни выше. Те же самые лыжи или яхты или скутеры -куда там. В Дании хоть в деревне неплохо смотрится а в Норвегии деревеньки то весьма задрыпанные.
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О каком рабстве здесь зрадофилят? Кого ловят, вывозят на работы, отбирают паспорт и заставляют за еду работать, а спать дают в сараях?
Нормальная работа, с нормальным отношением, если ты не алкаш или лентяй. Здесь пока работы на всех не хватает, и пока не настолько большие зарплаты как на Западе. Зато теперь свободней стало. Мы туда, местные дальше в Европу. Так всегда было. Свободный человек ищет работу где может, а не привязан сидеть в рамках страны. И кстати, заработанные за рубежем денежки привозятся сюда, и тратятся здесь. Строятся дома, деньги вливаются и стимулируют внутренний рынок. Да и образ жизни меняется. Это свобода передвижения.
"У червні через банківську систему українці продали валюти на $ 339 млн більше, ніж купили."
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согласен со всем кроме одного - что в Украине не хватает работы на всех. Работы в Украине полно, хватит и на "зароботчан" с других стран, но за неё наши "деловары" в лучшем случае платят копейки, а в худшем ничего. Работник не обязан работать на благосостояние какого-то зажравшегося жлоба "деловара". За аналогичную работу в Польше или в Чехии даже "нелегал" заработает минимум в 8 раз больше чем у наших "деловаров". А то, что люди ищут лучше оплачиваемую работу, не преступление, а возможность заработать больше, что широко распространено и в странах ЕС.
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Хоть и не люблю латынину, но случайно натолкнулся на это видео, там все расклады и про пейсатых мыролюбцев и про гениального клычка... в общем послущайте не поленитесь.
О майдане и Украине
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на удмуртии провели в нквд инструктаж и научили руснятину-тролятину правильно писать В Украину? растет мордовия в сетевых технологиях....
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