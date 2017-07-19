 Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом свидетельствует мониторинг польской рекрутинговой фирмы Upper Job.
По информации экспертов, больше начали получать штукатуры, повара, каменщики и работники гостиниц. Если раньше часовые ставки были на уровне 9-10 злотых, то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых.
В среднем работники физического труда из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем раньше. Эксперты говорят, что после введения "безвиза" украинцы начали интересоваться немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают им различные поощрения. Например, работникам предоставляют жилье, за которое они не будут платить, что сэкономит от 300 до 500 злотых.
Напомним, безвизовый режим ЕС для граждан Украины не дает права работать и постоянно проживать в странах Евросоюза.
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а вообще хочешь хорошо зарабатывать - учи язык (английский, немецкий)
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зато в лесу побывал на свежем воздухе))
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Ну я снимаю 3 комнатную квартиру за 2000 злотых, это в 2 раза дешевле чем в швеции. Еда и питье тоже дешевые. Бензин чуть дешевле. Автосервис дешевле. Море есть развлечения тоже есть кроме пития. Со шведской зарплатой чуствую себя отлично. А в норвегии шведы живут по 8 чел. в одной хате. Те же немытые гастарбайтеры как и некоторые украинцы в польше. А машины в дании и норвегии вообще заоблачных цен. Пол населения на старье ездит. И что толку что у вас зарплаты большие. В швеции качество жизни выше. Те же самые лыжи или яхты или скутеры -куда там. В Дании хоть в деревне неплохо смотрится а в Норвегии деревеньки то весьма задрыпанные.
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Нормальная работа, с нормальным отношением, если ты не алкаш или лентяй. Здесь пока работы на всех не хватает, и пока не настолько большие зарплаты как на Западе. Зато теперь свободней стало. Мы туда, местные дальше в Европу. Так всегда было. Свободный человек ищет работу где может, а не привязан сидеть в рамках страны. И кстати, заработанные за рубежем денежки привозятся сюда, и тратятся здесь. Строятся дома, деньги вливаются и стимулируют внутренний рынок. Да и образ жизни меняется. Это свобода передвижения.
"У червні через банківську систему українці продали валюти на $ 339 млн більше, ніж купили."
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О майдане и Украине
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