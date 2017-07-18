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 Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию"

госдеп

В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность из-за заявлений боевиков о намерении создать "государство "Малороссия" вместо независимой Украины, но не собираются "удостаивать" такие заявления боевиков большим вниманием.

Об этом на ежедневном брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, который транслировался на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также читайте: Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц

"Мы слышали, что так называемые сепаратисты - я обращаю внимание, что называю их так называемыми сепаратистами - хотят видеть новое государство, которое будет создано на месте Украины. Это является тем вопросом, который, безусловно, вызывает у нас обеспокоенность", - сказала Науэрт.

При этом она отметила, что, кроме этих слов, не хочет "удостаивать подобное (заявление - Ред.) своим ответом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии"

Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Правильно, зачем на говно обращать внимание.
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В. Высоцкий
Бился в пене параноик,как ведьмак на шабаше.)))

Скоро выборы в России. Ведьмаки заголосили.
Украину объявили Малороссией. Уже.
Кто же буйных остановит? И Песков не прекословит,
Взгляд Хозяина лишь ловит, прикрывая "фаберже".
А Захарченко - кликушу ведьмаки пришли послушать.
"Вот же гонит! Значит, может! Значит - самый он крутой!
Неужели сам придумал? Ведь считали, что - придурок,
А выходит, что - ФИГУРА, парень - дельный, непростой!"
Так и порешили в "Ставке": поднимает парень ставки,
Ну, а западные "шавки" - только лают по углам.
Малороссия - решенье - против "минских соглашений",
Разных прочий устрашений, с санкциями пополам.
Накось-выкусь, фрау Меркель! Что, сознание померкло?
Ты зазналась непомерно, мы тебе не по зубам.
Нету больше Украины. Малороссия - едина,
Заодно - непобедима. Проиграла ты, мадам!"
Меркель видит: он не шутит! У виска лишь пальцем крутит,
Звонит Путину, а Путин - в несознанке, вот беда:
"Кто? Захарченко? Да, знаю. Малороссию признАешь?
Остальные все - признАют! Я уверен, как всегда!"
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хочешь сказать что либерастики на такой ответ не были способны?
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ФИЗДАНУЛСЯ ХУ\\ЛО НЕТ УКРАИНЫ А ЕСТЬ МАЛОРОССИЯ УШЛЕБОК ПУТИН РЕДКИЙ УШЛЕБОК ВИДИМО РЕШИЛ ЧТО ПОФИЗДЕЛ 2 ЧАС. ,30 МИН С ТАКИМ ЖЕ ТРАМПОМ И ВСЕ ВСУНУЛ В РОТ ИДИОТУ ЗАХАРЧЕНКО ФИЗДУТУЮ МЫСЛЯ.. ЗАМЕНИМ УКРАИНУ МАЛОРОССИЕЙ-И ПРИВЕТ НЬЮ СССР.. А КУЙ ЕМУ СГОВНОМ.... А МОЖЕТ ВМЕСТО ПИДЕРАШКИ СОЗДАДИМ МОСКОВИЮ КАК ПОДЧИНЕННЫЕ КИЕВСКОЙ РУСИ... А ЧТО ВМЕСТО УКРАИНЫ КИЕВСКАЯ РУСЬ- ОТ МУРМАНСКА ДО ГРОЗНОГО (ПРИВЕТ ДЕБИЛУ КАДЫРОВУ ЕБУЩЕМУ БАРАНОВ) ПУТЯ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАТЬ С ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИИ.... ТАК ПОЗОВИ КИТАЕШЕК ОНИ ПОМОГУТ ЗА 2 ЧАСА...
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Ничего лучше, чем сами рашики творят для аннигиляции недо образования - нельзя и придумать. А присоединять этот содом+гоморра - верх идиотизма. Пусть уже сами как-то там канают.
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Мелко захарченко плавает. Ему бы в Карфаген переиначить или в Вавилон какой-нибудь.
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Это на руку Украине, такое заявление боевиков. При таких заявлениях труднее будет впарить Украине эту разрушенную заброшенную часть некогда Донецкой области, а нынче - дыры на задворках цивилизации.
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Вынужден признать, что это самая здравая на данный момент точка зрения. А то если реагировать на высеры всех больных идиотов в этом мире, то времени на другие дела просто не останется.
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Становится понятно, чем вызван "бзик" захерченки, а так же, что этот "бзик" инспирирован мацквой.
"Волкер, назначенный в Украину спецпредставителем США и представленный в Киеве госсекретарем США Тиллерсоном, заявляет о том, что Украине следует предоставить все необходимое оружие, в том числе - летальное, ибо иного решения вопроса оккупации украинской земли, кроме военного - нет. Он считает, что выполнение Минска - отторгнет от Украины территории на неопределённо длительный срок и не решит ключевых вопроса, создав еще одну зону замороженного конфликта. Он считает, что Минск исчерпал себя для Украины и более не соответствует ее интересам, ибо в противном случае, это будет выглядеть сговором Москвы Берлина и Парижа по разделу Украины."
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Как минимум на год будет Малососия. Потом Литрососия.
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Еще один адекватный ответ,после Турчинова! А по украинским СМИ разные там *политологи * смакуют,что сказал захерченко. Противно даже слушать! Как можно вообше,что то комментировать,кого то неадеквата ,убийцу и тероориста,тем более обпащать на такое внимание!
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Оце правильно. А то роздули сенсацію з якогось висеру
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Ну наконец то, хоть кто-то высказал здравую мысль!
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Да нет конечно, более того нкм выгодно, что сенаторы и конгрессмены чуть ли ни каждый день травыт трампа темой его связи с кацапами. Пытаясь доказать обратное Трамп обязан быть с свинособаками жестким
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так я вам еще год назад говорил что будет Трамп делать то что партия прикажет(республиканская)
а вы: только Хиллари,только Хиллари...лопухи
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Захараст сегодня развесили конечно. Знаю тут дурдом есть недалеко, предложу им создать Новоримию, как правопреемницу Священной Римской Империи
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днр получила от Украины цветущий край и работающие предприятия. что получит от днр малоросия?
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Переводя с армянского русне...
Когда мордва путена сосала ей шавермой пахло?
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А получили аж целых два скрепных образования - новороссию и теперь малороссию и над ними сияющую вяликороссию. Я от зависти плякал...
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Осталось теперь завтра Потрошенку Новороссию создать.И Москву бывшую россию к себе присоединить
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100% и доктора не надо. на его заточку глянешь и сразу ясно - то слово, что ты написал.
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в 2014 оно встретилось с ПРОКТОЛОГОМ после обстрела ВСУ
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"А для того, чтобы было понятно всем, и Москве, в том числе, что игра идет уже не по ее правилам, Украина, вместе с Молдовой, прямо на днях накинули удавку на старый российский сепаратистский анклав - Приднестровье. Похоже на то, что отныне все, что осталось в этом гадюшнике, больше не сможет подпитываться из России, постепенно загибаясь, а если попробуют повоевать, то будут придушены с двух сторон."
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Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию"

ДА ПОРА БЫ ЭТОМУ ГОСДЕПУ ВАЩЕ ХУЙЛО НАЗЫВАТЬ СВОИМ ИМЕНЕМ, А НЕ ПУТИНЫМ,
ибо его историческое имя как, на пример
петр ПЕРВЫЙ, николай ПАЛКИН,
иван ГРОЗНЫЙ, ну и владимир ХЙУЛО так же запомнится ...



.
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малагасийскую народную республику приветствует братская луганда !


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джаба - колыван красава. вон сколько мядалек у него
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короче....дегенерал Захарас сегодня напизд...л на выгоров от куратора))))
сладкой тебе вазелиновой ночи САНЕК)))))))))
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шо думаешь его лифт ждет? или кафе ,,Ветерок,, с ,,мухой,,.
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Видать РФ сегодня хорошего пинка под зад получила в США по поводу дачь решили ответить
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Вова плешь так громко плачет
Трибунал над ним уже маячит
Сатана, не реви ты, и не плачь
Не минёт тебя ПАЛАЧ
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Бессарабское танго (Часть 1)
Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию" - Цензор.НЕТ 8518 18th Июль 2017 Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию" - Цензор.НЕТ 8518 anti-colorados
Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию" - Цензор.НЕТ 8518
После саммита G-20, недавно закончившегося в Германии, была задана новая тональность общения с гражданином Путиным. Раньше он олицетворял собой «маленького гиганта большого секса» и подавался, как некая глыба чего-то неземного и невероятно сильного. Но после саммита, когда президент Франции Макрон, повторно опустил Путина на прямой пресс-конференции, стало понятно, что черная метка уже вручена и его воспринимают как персонаж обреченный то ли на вселенский позор и судилище, то ли на ликвидацию руками неизвестных лиц, установить которых не удастся. Невзирая на любой именной парфюм, которым пользуется Владимвладимыч, от него все сильнее тянет могилкой.
Это стало понятно еще до саммита, ибо тот же Макрон поиздевался над нацлидером в Париже, а Украина стала делать пусть и пробные, но довольно резкие движения в той необъявленной войне, которую развязала Россия против Украины. Мы все помним о том, как из разных источников прошли сообщения о том, что безальтернативность минского процесса, которая так долго и нудно декларировалась как самим руководством Украины, так и нашими европейскими партнерами, стала не столь уж и очевидной. Мы помним заявления Парубия и то, что за ними последовало. Но пока в Киев не прибыл министр обороны США Мэттис, тема не получила своего логического и формального завершения, хотя многие сопутствующие процессы идут полным ходом. Важнейшими из них являются средства, заложенные Конгрессом США в виде бюджетных ассигнований на военную помощь Украине и весьма интересное назначение спецпредставителем США по Украине Курта Волкера. В отличие от безмолвных строк бюджета, Волкер дает интервью и высказывает свое мнение по вопросам войны в Украине совсем не так, как мы это привыкли слышать из Берлина или Парижа.
Наверное, эти речи можно было пропустить мимо внимания, если бы это было мнение частного или даже должностного лица, прямо не завязанного на войне в Украине, но спецпредставитель именно по этому вопросу говорит важные вещи от имени США. А говорит он то, что украинцы знают уже давно. В Украине Россия ведет захватническую войну и ее исход лежит в военной плоскости. Никакие Мински ничего не могут решить по определению, ибо являются составной частью гибридной войны. Украина вынужденно играет в эту игру, потому что европейские партнеры заняли позицию посредника, хотя это противоречит здравому смыслу. Путин не просто напал на Украину, он демонтировал фундамент послевоенного мироустройства и стал лидером первой европейской страны после гитлеровской Германии, которая захватывает чужую территорию. В первую очередь Германия, а за ней и Франция изначально заняли позицию на замораживание конфликта и превращение его в Приднестровье или Абхазию. Это - опасная позиция, хотя бы потому, что Гитлер, вернее - Путин, стал выдвигать территориальные претензии и другим своим соседям, угрожая применением силы. Ангеле Меркель как-то заметили, что, судя по ее позиции, она желает в третий раз за сто лет показать пример разрушения Европы руками Германии. Говорят, ей это очень не понравилось, но в сухом остатке, позиция Германии не несет даже намека на решение ситуации с агрессией России. В своем уже не молодом возрасте, она пытается усидеть на двух стульях, что всегда чревато боком.
Но самое главное, что должны учитывать все, в том числе и Россия: Украина - не Грузия и, уж тем более - не Молдова. Если ее не удалось опрокинуть сразу, она соберется с силами и будет драться так, что всем станет душно. Минск нам нужен был для того, чтобы устоять и лишить противника элемента внезапности и накопить силы для борьбы. Собственно говоря, этот процесс уже близок к завершению и Украине Минск, в понимании Меркель, уже не нужен.
Нам трудно судить о том, что было предметом переговоров наших дипломатов до визита Парубия в Вашингтон, во время этого визита и последующего визита президента в Вашингтон, но есть мнение, что речь шла вот о чем. Штаты считали Европу епархией Германии и Франции и действовали с их посредничеством. Уже перед выходом на дембель, Обама понял, что с Оландом и Меркель каши не сваришь, и если все делать в том ключе, как они предлагают, то завтра страны Балтии окажутся в ситуации, когда им придется просить помощи по ст. 5 Устава НАТО. Думаю, что ЦРУ и военная разведка США довольно точно владели ситуацией в плане боеспособности ВС Франции и Бундесвера, в плане проведения оборонительных операций в Балтии и поняли, что баба Ангела так профукает не только Балтию. А если Путина черти понесут дальше, то дальше - крупномасштабные действия в Польше и далее на Запад. То есть, политика умиротворения Путина - калька с Мюнхена 1938 года. Кому, как не Меркель это должно быть очевидно
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Бессарабское танго (Часть 2)
Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию" - Цензор.НЕТ 2615 18th Июль 2017 Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию" - Цензор.НЕТ 2615 anti-colorados
Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию" - Цензор.НЕТ 2615
Именно потому, еще при Обаме, начались переброски передовых подразделений армии США в Европу. Как мы знаем, эти войска пошли в Польшу, занимающую куда более вменяемую позицию, нежели Германия. Но потом власть поменялась, а у Трампа оказалась еще более прагматичная позиция. Он предложил Европе принцип обороны: «мы, вместе с вами» взамен бытовавшему: «мы, вместо вас». Это значит - реальное участие войск европейских стран в обустройстве новой линии обороны и безусловно - финансовое участие в мероприятиях, согласно давно заключенным соглашениям. Фрау Меркель попыталась рассказать о лидирующих позициях Германии в Европе, на что Трамп взял калькулятор и показал количество денег, реально выделяемое на оборону и тех, которые Германия обязалась тратить, и вывел разницу, которую и предъявил «лидеру». Бабе Ангеле сразу сделалось «злэ» и ее до сих пор колбасит при виде Трампа, а самое обидное - возразить нечего. Ты или лидер, или не путайся под ногами.
Короче говоря, то, что Путин - проблема, уже понятно всем, как понятно и то, что с ним делать. Вопрос в том - кто это будет делать? Берлин показал, что при всех очевидных преступлениях, он не готов прервать затянувшийся засос с другом Владимиром. Польша заняла боевую стойку, но скорее всего, реально готова лезть в драку только при агрессии в отношении нее. То есть, у всех есть свои условия, которые ограничивают общий маневр, а Штаты привыкли работать широко и без тупых условностей.
И тут в поле зрения высшего руководства США, с подачи военных, попала Украина. Многочисленные инструкторы и другие специалисты армии США, побывавшие у нас и увидевшие то, что делает наша армия наличными средствами, пришли к выводу о высочайшей мотивации нашей армии и ее безусловному желанию вышибать противника со своей территории. Мало того, высшее руководство не выдвигает никаких условий и ограничений. Россия признана агрессором и украинцы уже стали тем самым бастионом, о который перемалывается российская армия.
Поэтому упомянутые выше визиты были нужны для постановки простых вопросов и получения простых ответов, типа: если мы вам даем оружие, вы не включите заднюю? Скорее всего, что наши убедили американцев в том, что задней не будет. Вспомним, как Порошенко тогда заявил, что любые договоренности по Украине за ее спиной - бесполезны, Украина будет действовать самостоятельно. Это был сигнал и Штатам.
И вот Волкер, назначенный в Украину спецпредставителем США и представленный в Киеве госсекретарем США Тиллерсоном, заявляет о том, что Украине следует предоставить все необходимое оружие, в том числе - летальное, ибо иного решения вопроса оккупации украинской земли, кроме военного - нет. Он считает, что выполнение Минска - отторгнет от Украины территории на неопределённо длительный срок и не решит ключевого вопроса, создав еще одну зону замороженного конфликта. Он считает, что Минск исчерпал себя для Украины и более не соответствует ее интересам, ибо в противном случае, это будет выглядеть сговором Москвы Берлина и Парижа по разделу Украины.
Похоже на то, что желание и способность Украины реально бороться с российской агрессией, убедила Штаты сделать ставку именно на нас и мы имеем все шансы стать бронированным кулаком, против этой взбесившейся бензоколонки. Американские советники видят, что ВСУ сдерживаются высшим руководством и уже около года готовы к большой драке и даже мечтают о ней. Но они так же понимают, что для такой драки украинская армия должна прокачать мышцы.
Поэтому грядущий визит министра обороны США крайне важен в плане того, что наша армия получит из вооружений прямо сейчас и что будет поставлено на пополнение ресурсов (боеприпасы и прочее). По настроениям наших военных и все большей части нашего населения, на оккупированных территориях, все могло начаться в начале лета текущего года, но возможность получения подарков для «отпускников», сдвинула эти сроки. Оно и понятно, ибо мы с болью принимаем наши потери, в отличие от противника, которому «бабы еще нарожают». Похоже на то, что ВСУ может выпасть честь переломать хребет этой двуглавой гадине, да так, что, убравшись в свою вонючую нору, она наконец издохнет и перестанет быть опасностью для соседей.
А для того, чтобы было понятно всем, и Москве, в том числе, что игра идет уже не по ее правилам, Украина, вместе с Молдовой, прямо на днях накинули удавку на старый российский сепаратистский анклав - Приднестровье. Похоже на то, что отныне все, что осталось в этом гадюшнике, больше не сможет подпитываться из России, постепенно загибаясь, а если попробуют повоевать, то будут придушены с двух сторон. Они это понимают, ибо наблюдают развертывание у границы все новых частей ВСУ и НГУ, которые оснащены так, что приднестровская массовка будет раздавлена быстро и со вкусом. Это - посылка в Кремль о том, чтобы готовили гробы и прочие причиндалы, для своих имперских холуев.
В общем, и Путин, а вся его бешенная свора еще не раз пожалеют, что сунулись в Украину, и для такого утверждения с каждым днем все больше оснований.http://defence-line.org/2017/07/bessarabskoe-tango-chast-2/
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Как метко сказал наш кровавый пастор, ничего другого, кроме дебилороссии, они построить в принципе не могут. Отака история этих идиотов.
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"После саммита G-20, недавно закончившегося в Германии, была задана новая тональность общения с гражданином Путиным. Раньше он олицетворял собой «маленького гиганта большого секса» и подавался, как некая глыба, чего-то неземного и невероятно сильного. Но после саммита, когда президент Франции Макрон, повторно опустил Путина на прямой пресс-конференции, стало понятно, что черная метка уже вручена и его воспринимают как персонаж обреченный, то ли на вселенский позор и судилище, то ли на ликвидацию руками неизвестных лиц, установить которых не удастся. Невзирая на любой именной парфюм, которым пользуется Владимвладимыч, от него все сильнее тянет могилкой."
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Чем меньше будем обращать внимание на этих обезьян тем меньше они будут выдавать такие заявления. Хотя сука смешно было все это слушать. Максимум что нужно это выслушать их, поржать и пойти занялся своим любимым делом, закапывать москалей.
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Тут не так все просто.
Суть в том, что этот бред дамбасни разносит не русня а шыкаладный цех. Все остальные просто посмеялись и забыли.
А все дело в том, что шыкаладному глазу в госдепе включили таймер, он сработает осенью.
И пиндосы кинули предъяву, чтобы соевый распустил верховное шапито, ибо оно нещадно ворует. Короче либо безальтернативец либо проституты из вр должны уйти.
Вот пальмовая шобла и старается сейчас.
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Да, оне што опять новые паспорта делать будут, и торжественно вручать кабыздохам и пришлёпинам?
да и на лоб штам поставят - "малоросс", "недоросс", "говноросс", и т.д. в зависимости от цвета штанов
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Отже. Був собі такий Прокопович. Той, що Феофан (западенець). Хан Петро попросив його придумати назву для території московії. Той прихвостень довго не думав і вліпашив мокселю слово «Руссія», яке було калькою з грецького слова «Руссія» (Ρωσία). Проблема мокшан полягала в тому, що грецьке "ωσ" неправильно було прочитано. І трапилась РОсія.
І так і далі трапляється.
Але то таке.


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию"
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