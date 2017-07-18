 Это даже не стоит удостаивать ответом, - Госдеп США о заявлении боевиков про "Малороссию"

Об этом на ежедневном брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, который транслировался на сайте Госдепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы слышали, что так называемые сепаратисты - я обращаю внимание, что называю их так называемыми сепаратистами - хотят видеть новое государство, которое будет создано на месте Украины. Это является тем вопросом, который, безусловно, вызывает у нас обеспокоенность", - сказала Науэрт.
При этом она отметила, что, кроме этих слов, не хочет "удостаивать подобное (заявление - Ред.) своим ответом".
Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Бился в пене параноик,как ведьмак на шабаше.)))
Скоро выборы в России. Ведьмаки заголосили.
Украину объявили Малороссией. Уже.
Кто же буйных остановит? И Песков не прекословит,
Взгляд Хозяина лишь ловит, прикрывая "фаберже".
А Захарченко - кликушу ведьмаки пришли послушать.
"Вот же гонит! Значит, может! Значит - самый он крутой!
Неужели сам придумал? Ведь считали, что - придурок,
А выходит, что - ФИГУРА, парень - дельный, непростой!"
Так и порешили в "Ставке": поднимает парень ставки,
Ну, а западные "шавки" - только лают по углам.
Малороссия - решенье - против "минских соглашений",
Разных прочий устрашений, с санкциями пополам.
Накось-выкусь, фрау Меркель! Что, сознание померкло?
Ты зазналась непомерно, мы тебе не по зубам.
Нету больше Украины. Малороссия - едина,
Заодно - непобедима. Проиграла ты, мадам!"
Меркель видит: он не шутит! У виска лишь пальцем крутит,
Звонит Путину, а Путин - в несознанке, вот беда:
"Кто? Захарченко? Да, знаю. Малороссию признАешь?
Остальные все - признАют! Я уверен, как всегда!"
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"Волкер, назначенный в Украину спецпредставителем США и представленный в Киеве госсекретарем США Тиллерсоном, заявляет о том, что Украине следует предоставить все необходимое оружие, в том числе - летальное, ибо иного решения вопроса оккупации украинской земли, кроме военного - нет. Он считает, что выполнение Минска - отторгнет от Украины территории на неопределённо длительный срок и не решит ключевых вопроса, создав еще одну зону замороженного конфликта. Он считает, что Минск исчерпал себя для Украины и более не соответствует ее интересам, ибо в противном случае, это будет выглядеть сговором Москвы Берлина и Парижа по разделу Украины."
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а вы: только Хиллари,только Хиллари...лопухи
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Ереван отверг предложение спикера Госдумы РФ.
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Когда мордва путена сосала ей шавермой пахло?
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ДА ПОРА БЫ ЭТОМУ ГОСДЕПУ ВАЩЕ ХУЙЛО НАЗЫВАТЬ СВОИМ ИМЕНЕМ, А НЕ ПУТИНЫМ,
ибо его историческое имя как, на пример
петр ПЕРВЫЙ, николай ПАЛКИН,
иван ГРОЗНЫЙ, ну и владимир ХЙУЛО так же запомнится ...
.
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сладкой тебе вазелиновой ночи САНЕК)))))))))
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Трибунал над ним уже маячит
Сатана, не реви ты, и не плачь
Не минёт тебя ПАЛАЧ
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18th Июль 2017 anti-colorados
После саммита G-20, недавно закончившегося в Германии, была задана новая тональность общения с гражданином Путиным. Раньше он олицетворял собой «маленького гиганта большого секса» и подавался, как некая глыба чего-то неземного и невероятно сильного. Но после саммита, когда президент Франции Макрон, повторно опустил Путина на прямой пресс-конференции, стало понятно, что черная метка уже вручена и его воспринимают как персонаж обреченный то ли на вселенский позор и судилище, то ли на ликвидацию руками неизвестных лиц, установить которых не удастся. Невзирая на любой именной парфюм, которым пользуется Владимвладимыч, от него все сильнее тянет могилкой.
Это стало понятно еще до саммита, ибо тот же Макрон поиздевался над нацлидером в Париже, а Украина стала делать пусть и пробные, но довольно резкие движения в той необъявленной войне, которую развязала Россия против Украины. Мы все помним о том, как из разных источников прошли сообщения о том, что безальтернативность минского процесса, которая так долго и нудно декларировалась как самим руководством Украины, так и нашими европейскими партнерами, стала не столь уж и очевидной. Мы помним заявления Парубия и то, что за ними последовало. Но пока в Киев не прибыл министр обороны США Мэттис, тема не получила своего логического и формального завершения, хотя многие сопутствующие процессы идут полным ходом. Важнейшими из них являются средства, заложенные Конгрессом США в виде бюджетных ассигнований на военную помощь Украине и весьма интересное назначение спецпредставителем США по Украине Курта Волкера. В отличие от безмолвных строк бюджета, Волкер дает интервью и высказывает свое мнение по вопросам войны в Украине совсем не так, как мы это привыкли слышать из Берлина или Парижа.
Наверное, эти речи можно было пропустить мимо внимания, если бы это было мнение частного или даже должностного лица, прямо не завязанного на войне в Украине, но спецпредставитель именно по этому вопросу говорит важные вещи от имени США. А говорит он то, что украинцы знают уже давно. В Украине Россия ведет захватническую войну и ее исход лежит в военной плоскости. Никакие Мински ничего не могут решить по определению, ибо являются составной частью гибридной войны. Украина вынужденно играет в эту игру, потому что европейские партнеры заняли позицию посредника, хотя это противоречит здравому смыслу. Путин не просто напал на Украину, он демонтировал фундамент послевоенного мироустройства и стал лидером первой европейской страны после гитлеровской Германии, которая захватывает чужую территорию. В первую очередь Германия, а за ней и Франция изначально заняли позицию на замораживание конфликта и превращение его в Приднестровье или Абхазию. Это - опасная позиция, хотя бы потому, что Гитлер, вернее - Путин, стал выдвигать территориальные претензии и другим своим соседям, угрожая применением силы. Ангеле Меркель как-то заметили, что, судя по ее позиции, она желает в третий раз за сто лет показать пример разрушения Европы руками Германии. Говорят, ей это очень не понравилось, но в сухом остатке, позиция Германии не несет даже намека на решение ситуации с агрессией России. В своем уже не молодом возрасте, она пытается усидеть на двух стульях, что всегда чревато боком.
Но самое главное, что должны учитывать все, в том числе и Россия: Украина - не Грузия и, уж тем более - не Молдова. Если ее не удалось опрокинуть сразу, она соберется с силами и будет драться так, что всем станет душно. Минск нам нужен был для того, чтобы устоять и лишить противника элемента внезапности и накопить силы для борьбы. Собственно говоря, этот процесс уже близок к завершению и Украине Минск, в понимании Меркель, уже не нужен.
Нам трудно судить о том, что было предметом переговоров наших дипломатов до визита Парубия в Вашингтон, во время этого визита и последующего визита президента в Вашингтон, но есть мнение, что речь шла вот о чем. Штаты считали Европу епархией Германии и Франции и действовали с их посредничеством. Уже перед выходом на дембель, Обама понял, что с Оландом и Меркель каши не сваришь, и если все делать в том ключе, как они предлагают, то завтра страны Балтии окажутся в ситуации, когда им придется просить помощи по ст. 5 Устава НАТО. Думаю, что ЦРУ и военная разведка США довольно точно владели ситуацией в плане боеспособности ВС Франции и Бундесвера, в плане проведения оборонительных операций в Балтии и поняли, что баба Ангела так профукает не только Балтию. А если Путина черти понесут дальше, то дальше - крупномасштабные действия в Польше и далее на Запад. То есть, политика умиротворения Путина - калька с Мюнхена 1938 года. Кому, как не Меркель это должно быть очевидно
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18th Июль 2017 anti-colorados
Именно потому, еще при Обаме, начались переброски передовых подразделений армии США в Европу. Как мы знаем, эти войска пошли в Польшу, занимающую куда более вменяемую позицию, нежели Германия. Но потом власть поменялась, а у Трампа оказалась еще более прагматичная позиция. Он предложил Европе принцип обороны: «мы, вместе с вами» взамен бытовавшему: «мы, вместо вас». Это значит - реальное участие войск европейских стран в обустройстве новой линии обороны и безусловно - финансовое участие в мероприятиях, согласно давно заключенным соглашениям. Фрау Меркель попыталась рассказать о лидирующих позициях Германии в Европе, на что Трамп взял калькулятор и показал количество денег, реально выделяемое на оборону и тех, которые Германия обязалась тратить, и вывел разницу, которую и предъявил «лидеру». Бабе Ангеле сразу сделалось «злэ» и ее до сих пор колбасит при виде Трампа, а самое обидное - возразить нечего. Ты или лидер, или не путайся под ногами.
Короче говоря, то, что Путин - проблема, уже понятно всем, как понятно и то, что с ним делать. Вопрос в том - кто это будет делать? Берлин показал, что при всех очевидных преступлениях, он не готов прервать затянувшийся засос с другом Владимиром. Польша заняла боевую стойку, но скорее всего, реально готова лезть в драку только при агрессии в отношении нее. То есть, у всех есть свои условия, которые ограничивают общий маневр, а Штаты привыкли работать широко и без тупых условностей.
И тут в поле зрения высшего руководства США, с подачи военных, попала Украина. Многочисленные инструкторы и другие специалисты армии США, побывавшие у нас и увидевшие то, что делает наша армия наличными средствами, пришли к выводу о высочайшей мотивации нашей армии и ее безусловному желанию вышибать противника со своей территории. Мало того, высшее руководство не выдвигает никаких условий и ограничений. Россия признана агрессором и украинцы уже стали тем самым бастионом, о который перемалывается российская армия.
Поэтому упомянутые выше визиты были нужны для постановки простых вопросов и получения простых ответов, типа: если мы вам даем оружие, вы не включите заднюю? Скорее всего, что наши убедили американцев в том, что задней не будет. Вспомним, как Порошенко тогда заявил, что любые договоренности по Украине за ее спиной - бесполезны, Украина будет действовать самостоятельно. Это был сигнал и Штатам.
И вот Волкер, назначенный в Украину спецпредставителем США и представленный в Киеве госсекретарем США Тиллерсоном, заявляет о том, что Украине следует предоставить все необходимое оружие, в том числе - летальное, ибо иного решения вопроса оккупации украинской земли, кроме военного - нет. Он считает, что выполнение Минска - отторгнет от Украины территории на неопределённо длительный срок и не решит ключевого вопроса, создав еще одну зону замороженного конфликта. Он считает, что Минск исчерпал себя для Украины и более не соответствует ее интересам, ибо в противном случае, это будет выглядеть сговором Москвы Берлина и Парижа по разделу Украины.
Похоже на то, что желание и способность Украины реально бороться с российской агрессией, убедила Штаты сделать ставку именно на нас и мы имеем все шансы стать бронированным кулаком, против этой взбесившейся бензоколонки. Американские советники видят, что ВСУ сдерживаются высшим руководством и уже около года готовы к большой драке и даже мечтают о ней. Но они так же понимают, что для такой драки украинская армия должна прокачать мышцы.
Поэтому грядущий визит министра обороны США крайне важен в плане того, что наша армия получит из вооружений прямо сейчас и что будет поставлено на пополнение ресурсов (боеприпасы и прочее). По настроениям наших военных и все большей части нашего населения, на оккупированных территориях, все могло начаться в начале лета текущего года, но возможность получения подарков для «отпускников», сдвинула эти сроки. Оно и понятно, ибо мы с болью принимаем наши потери, в отличие от противника, которому «бабы еще нарожают». Похоже на то, что ВСУ может выпасть честь переломать хребет этой двуглавой гадине, да так, что, убравшись в свою вонючую нору, она наконец издохнет и перестанет быть опасностью для соседей.
А для того, чтобы было понятно всем, и Москве, в том числе, что игра идет уже не по ее правилам, Украина, вместе с Молдовой, прямо на днях накинули удавку на старый российский сепаратистский анклав - Приднестровье. Похоже на то, что отныне все, что осталось в этом гадюшнике, больше не сможет подпитываться из России, постепенно загибаясь, а если попробуют повоевать, то будут придушены с двух сторон. Они это понимают, ибо наблюдают развертывание у границы все новых частей ВСУ и НГУ, которые оснащены так, что приднестровская массовка будет раздавлена быстро и со вкусом. Это - посылка в Кремль о том, чтобы готовили гробы и прочие причиндалы, для своих имперских холуев.
В общем, и Путин, а вся его бешенная свора еще не раз пожалеют, что сунулись в Украину, и для такого утверждения с каждым днем все больше оснований.http://defence-line.org/2017/07/bessarabskoe-tango-chast-2/
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Суть в том, что этот бред дамбасни разносит не русня а шыкаладный цех. Все остальные просто посмеялись и забыли.
А все дело в том, что шыкаладному глазу в госдепе включили таймер, он сработает осенью.
И пиндосы кинули предъяву, чтобы соевый распустил верховное шапито, ибо оно нещадно ворует. Короче либо безальтернативец либо проституты из вр должны уйти.
Вот пальмовая шобла и старается сейчас.
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да и на лоб штам поставят - "малоросс", "недоросс", "говноросс", и т.д. в зависимости от цвета штанов
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І так і далі трапляється.
Але то таке.
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