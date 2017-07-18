 Руководство "Борисполя" придумало миллион причин, чтобы не позволить Ryanair зайти в Украину, - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на Facebook.
"Коммерческая составляющая для захода авиакомпании Ryanair решена, и очень давно. А именно, если отбросить фантасмагорию с бесплатными отелями и землей, то самым острым коммерческим вопросом в подписании контракта с аэропортом "Борисполь" является применение скидки на новый рейс в "Стэнстед" (Лондон)", - пишет он.
"Аэропорт "Борисполь" во всех публикациях и интервью ссылался на 100-км зону. Видимо, не все поняли, что это, поэтому стоит объяснить. В Руководстве Еврокомиссии по предоставлению государственной помощи аэропортам и авиакомпаниям 2014/С99/03 в пункте (12) указано, что зоной охвата одного аэропорта является 100 км, или 60 мин. в пути машиной, автобусом, поездом. То есть целесообразно предоставлять скидки на аэропорты, которые находятся в 60 мин. или в 100 км расстояния, так как для пассажира все то, что выходит за рамки 100 км и 60 мин, - это уже зона другого аэропорта", - пояснил министр.
"В своем Положении о применении скидок, которое было утверждено в мае 2017 года, аэропорт сознательно, чтобы не предоставлять скидку конкретной авиакомпании, "разбавляет" нормы инструкции и пишет, что 100-км зона - это ортодромическое расстояние. То есть расстояние по прямой на карте! Почувствуйте разницу: расстояние между аэропортами "Стэнстед" и "Гэтвик" составляет по прямой на карте менее 100 км, но пассажиру, чтобы доехать между 2 аэропортами, фактически понадобится 1 ч 10 мин (при умеренном трафике) и 111 км. То есть сейчас, руководствуясь рекомендательными нормами ЕС, на которые аэропорт и ссылается, скидка может применяться на это направление, включая 3 других, на которые начинает вылеты компания", - отметил Омелян.
"Но нет, коммерческой составляющей недостаточно, поскольку нужно придумать еще миллионы причин, почему Ryanair не может летать из "Борисполя". Например, "невозможность обслуживать одновременно трансферные рейсы и лоукост-рейсы", "невозможность открыть терминал В или F", "невозможность предоставления стоянок". Их может быть еще миллион, но они точно не касаются экономики аэропорта", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.
"Просто для чего конкурировать и соревноваться путем лучших сервисов, более высокого уровня комфорта, более дешевых цен, если можно просто закрыть главные воздушные ворота страны. А украинец никуда не денется - заплатит $500 за билет", - пишет Омелян.
Напомним, ранее авиакомпания Ryanair заявила об отказе работать в Украине из-за невыполнения соглашения со стороны аэропорта "Борисполь".
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"У меня был разговор с руководством Ryanair. Они готовы на возобновление переговоров", - Омелян(61)
Омелян о заявлении "Борисполя" относительно потерь от подписания контракта с лоукостом: Это было сделано для того, чтобы поставить крест на договоре с Ryanair(49)
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Ryanair отказался работать в Украине из-за руководства МАУ и "Борисполя", - Омелян(299)
Вероятно, будет объявление об отмене полетов лоукоста Ryanair в Украину, - Омелян (обновлено)(242)
Просто базарная баба.
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Хотя сомневаюсь, что Моссад, предоставляет охранные услуги...
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и если верить этому директору- то уволить его омеляша без ВР
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наши коррупционеры потеряют большие бабки, т.к. не смогут обкрадывать народ, если в Украину зайдет дешевый перевозчик....
очень жаль, но это так и в ближайшее время, изменений не предвидится - преступники на ключевых постах костьми лягут за свое бабло...(
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Напрягся лайнер, слышен визг турбин...
Сижу, как на иголках: а вдруг опять не примут,
Опять найдётся множество причин."
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