 Большинство "отжатых" предприятий на оккупированном Донбассе контролирует Курченко, - Тука

"То есть если все факторы убрать, эту мишуру, мы своими руками отдали Курченко львиную долю предприятий. И мы еще называем государственной позицией? Я такого отношения не понимаю", - сказал Тука.
По его мнению, в действиях людей, которые совершали блокаду Донбасса, является нарушение закона, в частности, за блокирование автомобильных и железнодорожных путей и за это предусмотрена ответственность. Поэтому возникает вопрос, почему не возбуждены уголовные дела, сказал замминистра.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части
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баксоврублей от курченки получили, или, как лохи, сосут лапу?..
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Когда вы уже обмидаситесь, твари позорные....
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семени-фсб,парацюки-редутні...курченко звами!!! Гоніть бариг!!!!!!!!!!!!!!
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Я слова Туки правильно понял???
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