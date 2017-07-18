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 Большинство "отжатых" предприятий на оккупированном Донбассе контролирует Курченко, - Тука

тука

Большинство украинских предприятий, над которыми Украина потеряла контроль на оккупированных территориях Донбасса, попали под контроль компании Сергея Курченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, информирует "5 канал".

"То есть если все факторы убрать, эту мишуру, мы своими руками отдали Курченко львиную долю предприятий. И мы еще называем государственной позицией? Я такого отношения не понимаю", - сказал Тука.

По его мнению, в действиях людей, которые совершали блокаду Донбасса, является нарушение закона, в частности, за блокирование автомобильных и железнодорожных путей и за это предусмотрена ответственность. Поэтому возникает вопрос, почему не возбуждены уголовные дела, сказал замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части
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Насіння Вомбат с Вовкой работают на Курченко, разве это тайна?
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А у нас свободно вещает "korrespondent", еще одно ублюдочное дитя курченко!
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Что он курить, что так гонит ?
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Тукан в доле...
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Ну и почему тогда Курченко до сих пор не сидит и его предприятия не конфискованы в пользу государства? Кто мешает это сделать? Можно судить и заочно и подать на него в Интерпол.
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Мы простые люди и то понимаем, что никакие Курченко и Клименко не были бы без "Семьи". Они просто имеют хороший % за то что на них оформлено всё.
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Когда шайка в составе Тимошенко, Рабинович и Мураев замутят следующий мандан?
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У Туки давно шея чешется предвкушая петлю. Гнида продажная.
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Украина дарит все свои предприятия на оккупированной территории для строительства "малоросии", "наноросии", "пидаросии", или как там это гавно еще назовут. Пользуйтесь!
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ггг... интересно, а поросюк и лушпайка хоть пять баксов рублей от курченки получили, или, как лохи, сосут лапу?..
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гребанный стыд, ну сколько можно держать народ за дебилов? Предприятия работали на НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ территории с непроверяемыми объемами производства, затратами и качеством продукции - и ЭТО было нормально? Платили какие-то гроши и имели рынок сбыта на ВСЮ продукцию включая левак? Слетел с процента от левака и неймется?
Когда вы уже обмидаситесь, твари позорные....
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Це шоколадна таргІвля "на кравІ"...курченко проти шоколадної дЕктатури!!!!!!!!!!!!
семени-фсб,парацюки-редутні...курченко звами!!! Гоніть бариг!!!!!!!!!!!!!!
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курченко праститутка и шестёрка . Кто стоит за этой шлюхой с детским рылом ?
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Чтобы террористы не отбирали заводы - нужно, чтобы эти террористы с этих заводов зарабатывали себе бабло. Поэтому сейчас Тукой создан новый вид борьбы с террористам - торговля ...
Я слова Туки правильно понял???
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"Курченко,Курченко".Куда не плюнь - везде Курченко.Ну почитал я вдумчиво об "єтапах большого пути" єтого "талантливого" мальца и кажется,шо его настоящая фамилия - Фунт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБольшинство "отжатых" предприятий на оккупированном Донбассе контролирует Курченко, - Тука
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