 Большинство "отжатых" предприятий на оккупированном Донбассе контролирует Курченко, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, б этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, информирует "5 канал".





"То есть если все факторы убрать, эту мишуру, мы своими руками отдали Курченко львиную долю предприятий. И мы еще называем государственной позицией? Я такого отношения не понимаю", - сказал Тука.



