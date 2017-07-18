 Заявление Захарченко - свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из минского процесса, - Фриз

Об этом заявила народный депутат И.Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Заявление Захарченко свидетельствует о выходе России и ее марионеточных образований на Донбассе из Минского процесса… Понятно, что так называемое "ДНР", не является легитимным образованием, полностью подконтрольно и управляемо из Москвы, не имеет поддержки даже среди населения региона, поэтому такие заявления должны рассматриваться исключительно как позиция Кремля" - сказала Фриз.
По ее словам, это сигнал международному сообществу, что Россия не способна выполнять какие-либо обязательства.
"На мой взгляд, такой шаг свидетельствует скорее о переходе конфликта в формат приднестровского - то есть в замороженную фазу. Выбор названия, Малороссия, - наводит на мысль, что Кремль будет использовать это образование для демонстрации исторических корней конфликта, хотя это запоздалая тактика, не принесшая результатов за три года", - отметила народный депутат.
Она подчеркнула, что "решение Кремля - деструктивное для имиджа РФ, поскольку именно Россия декларативно апеллировала к необходимости выполнения Минских соглашений", - И.Фриз также считает, что "объединение ДНР и ЛНР под Донецком приведет к жесткому конфликту между "элитами" этих образований в политологическом контексте этого определения".
"Шаг Кремля дает нам все основания поднимать вопрос о подключении США к переговорам и требовании ужесточать санкции в отношении России",- подчеркнула парламентарий.
Депутат не считает, что подобные заявления могут привести к обострению ситуации на Востоке Украины. "Вряд ли это приведет к обострению на Востоке, впрочем, не исключаю, что РФ попытается продолжить расшатывать ситуацию в регионах Украины", - отметила И.Фриз.
Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Кое-что о «Малороссии»...
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Выгоднее провозгласить целью создание «другой Украины». Конечно, суверенной, но дружественной по отношению к России. Если это так - следует ожидать «шараварщину» в Донецке и Луганске. С бандурами, венками и усами Шевченко. Россия, очевидно, будет сейчас активно продвигать нео-малоросийство как идеологию. Я бы даже не исключал появления «малороссийских националистов».
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за слова "скоро всё наладится" начнут бить в морду...
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не стоит воспринимать серьезно..
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а слева у нее... не как у саши грей ?
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Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько
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что всё-таки имел в виду долбоебыш наш смешной?
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ватные дебилы не в курсе, что на царских картах и во время переписи к Малороссии причисляли также Кубань. Белгород и т.д. Когда Захараст пойдет брать штурмом Ростов?
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Педофилу Сатане, свидание назначил
Нету мощи,нету денех,нету даже сил
ВАТА тает на глазах,помогите хоть углём
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Які негідники, адже альтарнативи мінському процесу немає!!! (правда петя? )
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