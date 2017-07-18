EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  3499  53
Материалы по теме:
Все про:Россия (71450) Донбасс (15449) минские соглашения (2246) Фриз (74)

 Заявление Захарченко - свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из минского процесса, - Фриз

фриз

Заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о якобы учреждении на территории Украины "государства" с названием "Малороссия" свидетельствует о переходе ситуации на Востоке Украины в замороженный конфликт и выходе Российской Федерации и ОРДЛО из Минского переговорного процесса.

Об этом заявила народный депутат И.Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц

"Заявление Захарченко свидетельствует о выходе России и ее марионеточных образований на Донбассе из Минского процесса… Понятно, что так называемое "ДНР", не является легитимным образованием, полностью подконтрольно и управляемо из Москвы, не имеет поддержки даже среди населения региона, поэтому такие заявления должны рассматриваться исключительно как позиция Кремля" - сказала Фриз.

По ее словам, это сигнал международному сообществу, что Россия не способна выполнять какие-либо обязательства.

"На мой взгляд, такой шаг свидетельствует скорее о переходе конфликта в формат приднестровского - то есть в замороженную фазу. Выбор названия, Малороссия, - наводит на мысль, что Кремль будет использовать это образование для демонстрации исторических корней конфликта, хотя это запоздалая тактика, не принесшая результатов за три года", - отметила народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Она подчеркнула, что "решение Кремля - деструктивное для имиджа РФ, поскольку именно Россия декларативно апеллировала к необходимости выполнения Минских соглашений", - И.Фриз также считает, что "объединение ДНР и ЛНР под Донецком приведет к жесткому конфликту между "элитами" этих образований в политологическом контексте этого определения".

"Шаг Кремля дает нам все основания поднимать вопрос о подключении США к переговорам и требовании ужесточать санкции в отношении России",- подчеркнула парламентарий.

Депутат не считает, что подобные заявления могут привести к обострению ситуации на Востоке Украины. "Вряд ли это приведет к обострению на Востоке, впрочем, не исключаю, что РФ попытается продолжить расшатывать ситуацию в регионах Украины", - отметила И.Фриз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе

Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, раз выходят из Минского процесса - получат санкции )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да в общем -то РФ никогда и не была в минском процессе и никогда не соблюдала договоренностей и не признавала своего участия в войне на Донбассе.Это Пэтя весь там и его оттуда уже никто не вытащит,и он оттуда и на пенсию пойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3. Идеологический. Очевидно, Россия начинает новую идеологическую игру, смысл которой заключается в создании «другой Украины» - дружественной для России. За три года они поняли: вести войну против Украины под откровенными украинофобскими лозунгами себе дороже.

Выгоднее провозгласить целью создание «другой Украины». Конечно, суверенной, но дружественной по отношению к России. Если это так - следует ожидать «шараварщину» в Донецке и Луганске. С бандурами, венками и усами Шевченко. Россия, очевидно, будет сейчас активно продвигать нео-малоросийство как идеологию. Я бы даже не исключал появления «малороссийских националистов».
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да кремляди всрались по полной и теперь новые методички - мол в Украине все очень хорошо относятся к засРашке..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там коммент есть - точно как ленин сделал столицу Украины в Харькове, а в Беларуси сделал Могилев. то есть история варварской империи повторяется, первый раз как трагедия, а второй как фарс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это круто...... почему-то напомнило - чемодан, вокзал......и КРЫСчане при деле.
Заявление Захарченко - свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из минского процесса, - Фриз - Цензор.НЕТ 5197
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крысы работают у кота за то чтоб не сожрал, ну как в концлагере, за еду и чтоб в крематорий не отправили на утилизацию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Или это свидетельство НЕВЫХОДА захераста из запоя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это свидетельство выхода ингредиентов запоя из захераста
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не хочу ничего плохого сказать...
а слева у нее... не как у саши грей ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит, санкции усилить, Украине дать вооружение, и гасить ихтамнетов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заявление Захарченко - свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из минского процесса, - Фриз - Цензор.НЕТ 4566Sevcity‏ @SevcityLackyman 3 год.3 години томуБільше
Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Германия и Франция не хотели понимать, что минский процсс давно умер не нвчавшись. Теперь очередной єтап в оплевьівании слов об том, что не альтернативьі минскому процессу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо за кипешь? чем самопровозглашенная малороссия отличается от самопровозглашенной дыныры? юридические последствия обоих заявлений ничтожны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо менять формат тогда и все по новой переписывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
по факту это плешивый педофил типа сигнал послал Макрону и Меркельше,типа крысы кремля не при делах в Украине...,страус тупую башку в песок всунул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, мне тоже так кажется кацапы пытаются доказать, что мол у дыры есть субьектность и они сами что-то решают. А именно поэтому говорить нужно не с мааасквой а с ,типа, лидерами дыры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это скорее всего и есть причина - не хочет он выполнять условия и план Макрона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хорошо, что все вцепились в этого куриного бога, за его феерическую глупость. Пусть говорит, чтоб дурь была видна - его и его рашистких кураторов. Оно вляпалось в очередной раз в очередной скандал. Повод, конечно, ничтожный, но приятно ж каждому, когда другой дурак, когда не он дурак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему малороссия? Сколько бабла б им россия не дала, а им все мало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В интересное время мы живем.... Наркоман что то там ляпнул (даже орда открестилась и его сотоварищи), а политологи, эксперты, политики на полном серьезе обсуждают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да! РФ сдаёт Лугандонию! Очко не железное! ЕС и Троамп давят! А любители РФ в Украине оченнь нужны РФ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поржать люблю хлебом не корми с кремлевских болванов уже лет 50 точно
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне не дает покоя сашкина "лунофобия"...
что всё-таки имел в виду долбоебыш наш смешной?
 показать весь комментарий
Ответить
 


ватные дебилы не в курсе, что на царских картах и во время переписи к Малороссии причисляли также Кубань. Белгород и т.д. Когда Захараст пойдет брать штурмом Ростов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нелегитимное и непризнное образование не может бьіть правоприемником Украиньі. Но єто действительно препятствие для проведения альнейших переговоров. Необходимо сказать, что во вновь организуемьіх переговором местом встречи будет Вильнюс, а США и Канада будут курировать переговорньій процесс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это, что еще за "процесс" из которого якобы произошел "выход"?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще Захарченко сказал, что без Крьіма будет єта малоросия. Но почему он не обьясняет такое территориальное деление? А Боровой тоже провокатор призьівая сейчас силой решать вопросьі освобождения ордло, ведь нам не нужно увеличивать потери солдат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Черный Лебедь, кружится над Кремлём
Педофилу Сатане, свидание назначил
Нету мощи,нету денех,нету даже сил
ВАТА тает на глазах,помогите хоть углём
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Часто люди хотят в своих бедах обвинить других, но как правило они сами и виноватьі в єтом. Пусть Елена вспомнит чему там учила детей, за кого голосовал Донецк, как вьіходцьі из Донецка поехали на Киев, как блокировали Донецк от украинских политиков и армии...Пусть теперь будет довольна, что вообще ее Украина приняла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...cвидетельствует о выходе России и ее марионеточных образований на Донбассе из Минского процесса...."

Які негідники, адже альтарнативи мінському процесу немає!!! (правда петя? )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Заявление Захарченко - свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из минского процесса" - и шо теперь Порошенко будет делать без минского процесса?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Захарченко - свидетельство выхода РФ и ОРДЛО из минского процесса, - Фриз
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти