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 "Олег не хочет, чтобы к нему приезжали. Ему так проще эмоционально держаться", - сестра украинского политзаключенного Сенцова

сенцов

Позиция украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцоваотносительно встреч с родственниками остается прежней: он "не хочет, чтобы к нему приезжали".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказала Сестра Сенцова Наталья Каплан.

Кроме того, она попросила, чтобы в Крыму "не беспокоили ни маму, ни детей" Сенцова.

"Маме Олега такие гости, встречи очень тяжело даются, и я бы попросила, чтобы ее не беспокоили. После таких посиделок я привожу ее в чувства, ей это очень тяжело дается... Что касается свиданий с Олегом, действительно, Олег против. Он не хочет, чтобы к нему приезжали, он говорит, по-прежнему, что ему так проще эмоционально держаться. Более того, у мамы Олега не очень хорошо со здоровьем, она боится, что этот перелет и эта встреча ее доконает окончательно. Они на дистанционной связи и это всех устраивает, свиданий, поддержки и этих "держись" не нужны маме в данный момент", - сказала Каплан.

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Как сообщалось, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров 14 июня посетил мать режиссера Олега Сенцова Людмилу. После встречи он рассказал, что женщина надеется на встречу с сыном. Умеров и правозащитник Александр Подрабинек, пообещали, что в случае, если такой договоренности удастся достигнуть с администрацией колонии, они помогут организовать для матери "долгожданную поездку к сыну". Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что по закону заключенному положено свидание с матерью.

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Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.

После аннексии Крыма Россией он был задержан ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, несмотря отсутствие доказательств. Сенцов не признал своей вины.

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Да,за Савченко много старались и у нас и за границей,ее слава Богу отпустили,но она не оправдала надежд как политик,а за Сенцова меньше стараются,а он как человек лучше Нади и жаль что так долго уже сидит в путинских застенках. Желаю ему сил выдержать все испытания,которые на него свалились, и скорее освободиться из рук кацапских сатанистов.Пусть Бог ему поможет.
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По ходу сильный Чел Сенцов... - вот такие как он и есть будущая элита Украины, когда барыги растают... Как он и многие другие, которые сражаются за Украину и о которых не пишут наши продажные масмедиа...
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Не , ну гадя то вообще парадокс, так лоханутся с этой лярвой, у неё даже вид плохой
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Сенцову можно писать по адресу:
677004, РФ, город Якутск, ул. Очиченко, д. 25. Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 г. р.
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И когда только сдохнет крыса ботоксая !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Олег не хочет, чтобы к нему приезжали. Ему так проще эмоционально держаться", - сестра украинского политзаключенного Сенцова
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