 "Олег не хочет, чтобы к нему приезжали. Ему так проще эмоционально держаться", - сестра украинского политзаключенного Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказала Сестра Сенцова Наталья Каплан.
Кроме того, она попросила, чтобы в Крыму "не беспокоили ни маму, ни детей" Сенцова.
"Маме Олега такие гости, встречи очень тяжело даются, и я бы попросила, чтобы ее не беспокоили. После таких посиделок я привожу ее в чувства, ей это очень тяжело дается... Что касается свиданий с Олегом, действительно, Олег против. Он не хочет, чтобы к нему приезжали, он говорит, по-прежнему, что ему так проще эмоционально держаться. Более того, у мамы Олега не очень хорошо со здоровьем, она боится, что этот перелет и эта встреча ее доконает окончательно. Они на дистанционной связи и это всех устраивает, свиданий, поддержки и этих "держись" не нужны маме в данный момент", - сказала Каплан.
Как сообщалось, один из лидеров крымских татар Ильми Умеров 14 июня посетил мать режиссера Олега Сенцова Людмилу. После встречи он рассказал, что женщина надеется на встречу с сыном. Умеров и правозащитник Александр Подрабинек, пообещали, что в случае, если такой договоренности удастся достигнуть с администрацией колонии, они помогут организовать для матери "долгожданную поездку к сыну". Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что по закону заключенному положено свидание с матерью.
Напомним, 13 июля незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов отметил свой 41-й день рождения в российской тюрьме. Он отбывает наказание в Якутии.
После аннексии Крыма Россией он был задержан ФСБ, обвинен в планировании терактов и вывезен в Москву. Спустя год российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии, несмотря отсутствие доказательств. Сенцов не признал своей вины.
454 6
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Суд оккупантов приговорил севастопольца за посты в соцсетях к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, – СМИ(11)
Нардеп Ильенко о политзаключенных: "Мы должны бороться за каждого, кто находится в России"(8)
Кольченко добивается встречи с украинским консулом, - адвокат(13)
Джемилев внес в Раду законопроект о государственной поддержке украинских политзаключенных в России(7)
Radio Free Europe: Операция "Сенцов"(0)
Украинского заложника Панова оккупанты склоняют к сотрудничеству со следствием: перевели в камеру с клопами, возят с мешком на голове, - адвокат. ФОТО(23)
Украинского заложника Сущенко могут обменять на российского террориста Агеева, - Фейгин(67)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
677004, РФ, город Якутск, ул. Очиченко, д. 25. Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 г. р.
Ответить
Ответить