 65% заявок на ВНЖ в Польше в 2017 году подали граждане Украины, - Управление по делам иностранцев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом информирует Управление по делам иностранцев.
"Абсолютное большинство дел касалось выдачи разрешений на временное пребывание для граждан Украины", - отметил пресс-секретарь ведомства Якуб Дудзяк. По его информации, от граждан Украины поступило 65% всех заявлений.
Условиям предоставления одной из форм международной защиты соответствовали 282 иностранца (99 получили статус беженца, а 183 - дополнительную защиту). Это были в основном граждане Украины - 170 человек, России - 43, Сирии - 19, Таджикистана - 11 и Беларуси - 5.
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