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 65% заявок на ВНЖ в Польше в 2017 году подали граждане Украины, - Управление по делам иностранцев

польша

В первой половине 2017 года примерно 89 тыс. иностранцев подали заявления на получение вида на жительство в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом информирует Управление по делам иностранцев.

"Абсолютное большинство дел касалось выдачи разрешений на временное пребывание для граждан Украины", - отметил пресс-секретарь ведомства Якуб Дудзяк. По его информации, от граждан Украины поступило 65% всех заявлений.

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Условиям предоставления одной из форм международной защиты соответствовали 282 иностранца (99 получили статус беженца, а 183 - дополнительную защиту). Это были в основном граждане Украины - 170 человек, России - 43, Сирии - 19, Таджикистана - 11 и Беларуси - 5.
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