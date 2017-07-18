 Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД РФ.
"Российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 гг., согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты", - заявили в МИД РФ.
"Помимо международно-правового, данный вопрос имеет важнейшее морально-нравственное измерение. Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле. За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену - только в боях с врагом на территории этой страны погибли и захоронены свыше 600 тыс. советских солдат и офицеров, сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концлагерях, также покоятся в польской земле", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
"Власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, сыновья и дочери которых сражались против общего врага за жизнь и свободу народов Европы, в том числе поляков. Тем не менее, в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий", - грозят в МИД РФ.
Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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так что все сходиться- весь Мир смеется, а оказывается они просто слепили свои государственные символы
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А ще історики стверджують, навіть скрєрно-совєтскіє, що Польшу визволяли Українські та Білоруські фронти
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Погодите, бля, Хуйло сказало, что воевала одна только педераха. А теперь, йоптель, он оно как. Определитесь, что ли...
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а так ничего....
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Обкуренной лошади и прочим мидовским дебиламбля к прочтению
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Sovetskie pamjatniki, eto zhe pamjatniki Sovetskogogo naroda? v SSSR byl 15 Respublik, Estonia(okupirovana) v tom tshisle.
Ja iz Estonii i golosuju za! S dvumja rukami!!!
Kakoi rossiski narod? Ne kto ih ne tronul !
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А учитывая то, как х@йлостанская 3/14дерация поступила с президентом Качинским - я вообще не понимаю, почему поляки только сейчас это начали...
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