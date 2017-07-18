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Все про:коммунизм (298) памятник (2175) Польша (3951) Россия (71448)

 Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников

мид рф

В МИД России назвали возмутительной провокацией принятие в Польше закона об устранении памятников и памятных знаков советским воинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Также читайте: Президент Польши подписал закон о сносе коммунистических памятников

"Российская сторона многократно обращала внимание Варшавы на то, что такие действия являются прямым нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из двусторонних договоров и соглашений между Россией и Польшей 1992-1994 гг., согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты", - заявили в МИД РФ.

"Помимо международно-правового, данный вопрос имеет важнейшее морально-нравственное измерение. Памятники благодарности Красной Армии и советским воинам-освободителям напоминают о том, что благодаря Победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан, а остался жить на своей земле. За освобождение Польши СССР заплатил величайшую цену - только в боях с врагом на территории этой страны погибли и захоронены свыше 600 тыс. советских солдат и офицеров, сотни тысяч советских военнопленных, содержавшихся в гитлеровских концлагерях, также покоятся в польской земле", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе коммунистических памятников

"Власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР, сыновья и дочери которых сражались против общего врага за жизнь и свободу народов Европы, в том числе поляков. Тем не менее, в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий", - грозят в МИД РФ.

Как сообщалось ранее, польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в стране.
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и кстати, герб то у них двухголовый петух)
так что все сходиться- весь Мир смеется, а оказывается они просто слепили свои государственные символы
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Рабочие фабрики "Сколково" идут на обеденный перерыв. 2024г.
Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников - Цензор.НЕТ 8964
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Как эти народные режимы любят везде тыкать своим народом - народом данбаса, российским народом. Не берегут себя, все время о народе думают...
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Верный признак- если в названии страны звучит "народная", то там сплошная диктатура.
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Ничего, нароссосияне. У ва спина "крепкая" - выдержит.
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да кто на вас только не сходил по большому))))так что обтекайте вечно
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Кацапи а ви ще чимось пишатись можете, окрім «дедиваівалі»
А ще історики стверджують, навіть скрєрно-совєтскіє, що Польшу визволяли Українські та Білоруські фронти
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по рашисткой логике, в 1939 году ссср вместе с нацистской германией напав на Польшу и развязав мировую войну, ее не оскорбили ?
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"Власти Польши, безусловно, хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР..."



Погодите, бля, Хуйло сказало, что воевала одна только педераха. А теперь, йоптель, он оно как. Определитесь, что ли...
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ну, можно начать и с того, что ссср, вместе с Гитлером, напали на Польшу...
а так ничего....
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польский народ, да и не только польский- хорошо помнят под каким предлогом вы вторглись в Польшу
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Низабудимнипрастим как весело делили Польшу в 1939-м (на фото Гудериан (Вермахт) и Кривошеин (РККА))
Власти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников - Цензор.НЕТ 48
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Явный фотошоп, сделанный ЦРУ в 1939 году...
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чижало,не чижало...несите уже то,чего выпросили
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Свинособаки о нарушениях международно-правовых обязательств заговорили... мля... Уж кто-кто бы говорил но только не рашисты мля...
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Пилевать хотела Польша на оскорблённость этих вечно озабоченных придурков. Ваше дело утереться и терпеть дальше.
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это тренд причём мировой, кто круче положет на расею...
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злорадство, естественно плохое чувство...только я чувствую себя прекрасно(почему-то))))))))))))))))))))))))))))))))))
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После всех преступлений, которые кацапы совершили против своих соседей, очень сложно подобрать слова или действия, которые были бы оскорбительны для кацапов.
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По «польскому» приказу приговорено к расстрелу 111 091 человек. Жертвами советских массовых политических репрессий до 17 сентября 1939 г. стали более 180 тысяч поляков, а после этой даты - 510-540 тысяч поляков. По мнению польских историков эти данные многократно занижены.Репрессии такого масштаба не могли не оставить устойчивого недоверия к России в сознании польского общества. -В.Н.Хаустов . ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ ПОЛЯКОВ
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Цинизму нет предела. Асвабадители не хотят вспомнить как всё началось ?
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Раша сбила самолет с польской политической элитой. И еще претензии предъявляет. Ну реально больные.
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капец.. я даже представил как лошадка плачет в конюшне (
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Kakto mne ne ponjatno:
Sovetskie pamjatniki, eto zhe pamjatniki Sovetskogogo naroda? v SSSR byl 15 Respublik, Estonia(okupirovana) v tom tshisle.
Ja iz Estonii i golosuju za! S dvumja rukami!!!
Kakoi rossiski narod? Ne kto ih ne tronul !
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Это всё равно, если бы сосед контролировал какие картины висят в вашем доме на стенах и из каких кружек вам пить чай - это наглое свинство.
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Котцапы, Польша в НАТО и может себе позволить плевать вам в немытую харю без последствий.
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Это сугубо личное дело любой страны, какие кирпичи разбирать , а какие складывать. И не зачем указывать Московитам что кому делать!!!
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Якщо ці орки з мордору репетують, значить поляки все роблять вірно! Молодці поляки, так тримати!
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если "российский" и "советский" народ одно и тоже, тогда нужно восстановить железний занавес и уничтожить большевицкую заразу
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А 3/14дерация напав на Польшу в 39ом, а потом расстреливая в Катынском лесу сдавшихся им польских офицеров и позже отказавшисть помочь, позволив фашистам 2 недели уничтожать восстание в Варшаве, - Тоже отлично понимала, какое оскорбление наносит польскому народу, размещая на её территории свои там нахер никому не нужные "памятники"!
А учитывая то, как х@йлостанская 3/14дерация поступила с президентом Качинским - я вообще не понимаю, почему поляки только сейчас это начали...
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Российский народ после нападений мацквы на Грузию и Украину к "советскому" никакого отношения не имеет. Вот лживые уроды...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Польши хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу, - МИД РФ о сносе советских памятников
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