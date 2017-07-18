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Все про:Днепропетровщина (1309) пожар (3353) ГСЧС (1193)

 Пожарным осталось ликвидировать один очаг возгорания на полигоне в Днепропетровской области, - ГСЧС

пожар

Спасателям осталось ликвидировать одно средоточие пожара на полигоне в поселке Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 16:00 18 июля осталось ликвидировать один очаг пожара площадью около 1,5 га. Спасатели проливают, захлопывают и перекапывают отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на месте происшествия продолжает работать оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области во главе с руководством Главного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что на военном полигоне вблизи поселка Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области по состоянию на утро 18 июля 2017 года локализовали пожар, тушение продолжается.

Как известно, 17 июля на территории военного полигона в Днепропетровской области возник пожар.


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soren - пункт 2 вопрос..., а почему не Саакашвили? :D Не отвечай если трудно - Вах...
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мало прожив в державі. але якщо взяти луценка..... то все виправляється
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soren - ОК, но я рассчитывал , что ты ответишь честно - украинским президентом должен быть человек, кому колыбельные на украинском языке пели..., то есть украинец... Ну да ладно - мы же всеядные жидогрузинобандеровцы...
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