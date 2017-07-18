 Террористы обстреляли Зайцево из пушек БМП, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, боевики использовали пушки БМП. Под огонь попали жилые кварталы Зайцево возле контрольного пункта въезда-выезда "Майорск". Боеприпасы разорвались у жилых домов на улице Центральной.
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Что посмотреть? Как Михо просрал Южную Осетию? Или как пиздел-пиздел в Одессе много, а на выхлопе "ноль", если не в минус? Что смотреть?
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Добраніч, українці!
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Це фото краще назвати по іншому. Наприклад, "т. зв. ДНР "на підсосі"))
Дякую всім тим хто вистояв Блокаду на морозі -20 під кийками аваківців і потоками телевізійного лайна.
Слава Україні!
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