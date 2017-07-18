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 Террористы обстреляли Зайцево из пушек БМП, - штаб АТО

зайцево

Российско-террористические войска обстреляли поселок Зайцево (Донецкая область). Из местных жителей никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, боевики использовали пушки БМП. Под огонь попали жилые кварталы Зайцево возле контрольного пункта въезда-выезда "Майорск". Боеприпасы разорвались у жилых домов на улице Центральной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли из артиллерии жилые кварталы Авдеевки - ранено два человека, - Жебривский
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до хуйла за резолюціями.
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а війну за два тижні -нє ? скільки ще тобі нє назвать ?.а давай нехай петро і саакашвілі поміряються будками. і хто з них що для країни зробив. нє ?
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А що для України зробив Міхо? Поки що НІХУЯ крім постійного ПІЗДЕЖУ.
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дивно..... а що він міг зробить якщо порошенко який його сюди запросив став ворогом ? совпадєніє- ? не думаю.
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Ну да... Ему ж, бедненькому все мешали. Он нихуя не делал, а ему в этом ещё и все мешали. Что ж он мог сднелать, кроме, как сбежать обиженкой-целкой от ответственнолсти, чтоб сейчас хуйню пороть на ЗИКе, что нужно было заранее готовится к аннексии Крыма. Сам-то, поди, заебись приготовился к аннексии Южной Осетии. Скажи ж, сорен?
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для мене порохоботи стоять на одному рівні з сєпарами. тобто вже малоросами. давай пока. порозумнішаєш потім поспілкуємося. почитай. подивись відео. потім базікай.
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Чего ж ты сливаешься, борцун с барыгами?

Что посмотреть? Как Михо просрал Южную Осетию? Или как пиздел-пиздел в Одессе много, а на выхлопе "ноль", если не в минус? Что смотреть?
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Не. Пеця с Гнойсманом сказали что сами достроят, лишь бы Саакашвили не сунул свой нос в тамошние таможние большие дела. Да и благодаря уходу Саакашвили теперь сепаратисты и кремль успокоились, не бунтуют и не угрожают...
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и таки в этом году гораздо больше построили,чем в прошлом...
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Вузлова станція Іловайськ в твіттері російського військового злочинця Гиркина (Стрелкова) pic.twitter.com/Vjvgr3lQl7. Це хороший аргумент для тих хто стверджує що "Блокада не діє".
Це фото краще назвати по іншому. Наприклад, "т. зв. ДНР "на підсосі"))
Дякую всім тим хто вистояв Блокаду на морозі -20 під кийками аваківців і потоками телевізійного лайна.
Слава Україні!Террористы обстреляли Зайцево из пушек БМП, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8247
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а гройсман каже що блокадники діють на руку росії..... хто бреше ? я думаю що гражданін гройсман.
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О, возле Зайцево тоже хлеб уже собрали. Пеця, давай объявляй сбор кукурузы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли Зайцево из пушек БМП, - штаб АТО
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