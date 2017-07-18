 Суд допросил двоих пострадавших по делу 5 экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Оба пострадавших - со Львовской обл., они были ранены на ул. Институтской 20 февраля 2014 г. К материалам дела добавили протоколы осмотра 6 водометов, которыми руководили силовики во время акции протеста. Всего с более ста пострадавших допросили около половины пострадавших.
В прокуратуре заявили, что передали суду доказательства того, что пострадавшие получили ранения и результаты баллистической экспертизы, подтверждающие принадлежность оружия обвиняемым. Об этом заявил прокурор ГПУ Янис Симонов в кулуарах суда.
"Мы предоставили доказательства того, что именно эти лица получили огнестрельное оружие в соответствии с заменителями, которые есть в их полку, мы также провели соответствующие баллистические экспертизы и в подавляющем большинстве которых подтверждает, что именно с их автоматов была выпущена пуля и в некоторых пострадавших эти пули остались", - заявил Симонов.
Однако адвокат "беркутовцев" Александр Горошинский назвал эти доказательства недостаточными.
"Те материалы, которые предоставлены обвинением, указывают на единственный факт - это то, что пострадавшие получили ранения в определенный промежуток времени. Зато эти материалы не свидетельствуют о фактах причинения телесных повреждений, ранений, именно правоохранителями, именно нашими подзащитными", - заявил Горошинский.
Как сообщалось, суд 17 мая 2016 года начал рассмотрение по сути дела против бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пятерым бывшим бойцам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.
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беркутовпетухов наградят или просто отпустят с извинениями?
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