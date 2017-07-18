 Информатор боевиков "ДНР" арестована в Винницкой области, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Винницкой области.
В тексте отмечается: "В рамках указанного уголовного производства выполнен комплекс следственных, процессуальных и негласных следственных (розыскных) действий, по результатам которых удалось задержать гражданку Украины - информатора одного из главарей боевиков.
Как выяснилось, в течение этого года она систематически получала от информаторов из числа граждан Украины, проживающих на линии разграничения, в т.ч. используя родственные отношения, информацию разведывательного характера о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции, оперативно передавала одному из главарей так называемых вооруженных сил "ДНР".
13 июля 2017 задержанной объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - содействие деятельности террористической организации. По результатам рассмотрения ходатайства, при принципиальной и обоснованной позиции прокурора 14.07.2017 Винницким городским судом по подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сейчас продолжается досудебное расследование. За совершение данного преступления подозреваемой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
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Говно написало книгу о говне? Такого ещё не было в мировой литературе!
Хотя... В совейськом союзе тоже всякую йухню писли о всяких мотронёлах, которые тогда фрунзами-котовскими-чапаями назывались.
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Чернігівщина!
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а то розпустили вкруги соплі - прощають наліво і направо!
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