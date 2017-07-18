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Все про:арест (10338) боевик (18988) Винницкая область (437) терроризм (20426)

 Информатор боевиков "ДНР" арестована в Винницкой области, - прокуратура

прокуратура

В рамках совместной деятельности прокуратуры Винницкой области и управления Службы безопасности Украины в регионе задержан и взят под стражу участник террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Винницкой области.

В тексте отмечается: "В рамках указанного уголовного производства выполнен комплекс следственных, процессуальных и негласных следственных (розыскных) действий, по результатам которых удалось задержать гражданку Украины - информатора одного из главарей боевиков.

Как выяснилось, в течение этого года она систематически получала от информаторов из числа граждан Украины, проживающих на линии разграничения, в т.ч. используя родственные отношения, информацию разведывательного характера о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений, военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции, оперативно передавала одному из главарей так называемых вооруженных сил "ДНР".

13 июля 2017 задержанной объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - содействие деятельности террористической организации. По результатам рассмотрения ходатайства, при принципиальной и обоснованной позиции прокурора 14.07.2017 Винницким городским судом по подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование. За совершение данного преступления подозреваемой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества".

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"принять женщину такой, какая она есть, может только земля"
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дей-дей авдєєвський. хєрой. протикнутий шомпуром.
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это ..... мудило должен, боятца заходить в лифт
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Оба-на?!

Говно написало книгу о говне? Такого ещё не было в мировой литературе!

Хотя... В совейськом союзе тоже всякую йухню писли о всяких мотронёлах, которые тогда фрунзами-котовскими-чапаями назывались.
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І чого це одоробало занесло аж на мою вінничину? Чого їй в луганді не сиділося?
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в "раю" поплохело - бегут как тараканы.... строить руцкэ миръ, лучше ВНЕ этого мира.....
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а тому що треба профілактику вчасно проводити!!! у мене он - два-три іпальника в тиждень горять (бабів щоправда не так жорстко)... за КОЖНЕ слово "ЗА" казламордих! за КОЖНЕ виправдання їхньої ментальності!

Чернігівщина!
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о, це добре діло! цілком підтримую! саме так і треба - товкти пики гамноїдам!
а то розпустили вкруги соплі - прощають наліво і направо!
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гено, а чого ти доси не в ато, такий крутий, ..всіх б'єш направо і наліво щотижня
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і ще одне... важливе! а чи ти в курсі того, що понад поливини заробітчан на казламордії - західняки?!! це як таке можливо???
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на кол, тварь .... и горящую покрышку на шею
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...як жорстоко, пане, здається, ви дійсно з хунти... :D

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Чо-то с трудом верится,что жительница Винничины может оперативно "держать руку на пульсе" по перемещению и расположению украинских подразделений в зоне АТО...Не удивлюсь,если вся вина винничанки реально будет заключаться во вредительстве "Рошену" или критике Порошенко.В последнее время многие критики Порошенко попадают в разряд "террористов" или "пособников врага"..
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А ты что сомневаешся -ты даже и не догадываешся на что способен потомок закоренелого совка -вспомни сколько уродов за комунистов и партию рыгов голосовали и они не где не делись -некоторые сидят и выжидают когда все повернется на круга своя а некоторые действуют таким образом как эта стерва думая что этим она помогает поставить УКраину на колени перед Х-ЙЛОМ а ты какую то хрень пишеш даже не понимая что так недолго и лохом стать или еще хуже таким как эта стерва.
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Объясню неверующим. Баба эта не собирала информацию, а обрабатывала и пересылала дальше. Собирали ватники на линии фронта, и переправляли ей. Такой длинный путь выбрали потому, что короткий - вата отсылает сразу в ДНР СБУ часто палить начала.
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А может лучше обрабатывать в Зимбабве? Почему? А чтобы никто не догадался!
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Вопрос не в том как это она делает а в том что делает это она сознательно .
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Я только одно не могу понять что эта стерва потеряла в Виницкой области -она уже давно Виницкую область обменяла на лугандон -видать забыла -так напомните этой стерве что она уже жительница лугандона .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформатор боевиков "ДНР" арестована в Винницкой области, - прокуратура
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