 Оккупанты обвиняют Украину в "туристической блокаде" Крыма

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил "председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым" Заур Смирнов.
"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих Госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", - сказал он.
"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", - добавил Смирнов.
Напомним, ранее оккупационное "Министерство курортов и туризма Республики Крым" информировало, что в январе-июне 2017 года в оккупированном Крыму отдохнули 1 502,9 тыс. туристов. Это на 4,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
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