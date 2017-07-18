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 Оккупанты обвиняют Украину в "туристической блокаде" Крыма

крым туризм пляж туристы

Власти Украины пытаются помешать поездкам украинских туристов на курорты в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил "председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым" Заур Смирнов.

"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих Госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", - сказал он.

"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", - добавил Смирнов.

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Напомним, ранее оккупационное "Министерство курортов и туризма Республики Крым" информировало, что в январе-июне 2017 года в оккупированном Крыму отдохнули 1 502,9 тыс. туристов. Это на 4,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
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я вам обещаю, крымчане, как только Крым вернется в Украину и вся мразота, которая притащила туда рюзький мир до одного свалит в парашу, я обязательно к вам приеду)
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истерика у тебя, крыса плешивая, иди отдохни
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ты лучше пойди с этим советом к своим братьям крысчанам
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еще как приедет)и татарам поможет вас гонять на день депортации
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А что у самих окупантов мозгов не хватает чтобы понять что любое посещение Крыма в качестве туриста может кончится для него тяжелым случаем и только придурок может пойти на такое самопожертвование -особенно для тех кто ищет острых ощущений пребывая на гране жизни и смерти -это только рашисто там себя вольготно чувствуют а для всех остальных это опасная зона и не какого отношения к так называемой блокаде посещение туристов не имеет-я не думаю что кто то найдется такой которому жизнь надоела и он решил посетить этот оккупированный Крым в качестве отдыха .
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Какая блокада! В ту зловонную дыру, в которую раша превратила Крым, теперь и самих рашистов на аркане не затянешь. То ли дело Арабатка, где навалом и самих крымчан.
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Так ведь не кацапам, а украинцам приходится там чуть-ли не сутки торчать, те паромом или самолетом. Или если поехал на море, то уже не украинец?
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навряд, из -за политической и экономической ситуации ехать отдыхать в Крым просто не рационально, низкое качество услуг, притом что довольно дорого плюс вероятность конфликтов
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Вообще рашисты ни совести ни страха не имеют. Одно коварство и цинизм. Украина тоже приглашает разейских боевиков в турне по Лукьяновскому СИЗО, где их ждут комфортабельные вместительные камеры на 40 человек с удобствами внутри.
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Українці до Криму не їздять!!! Їздять ватнікі та зрадники!!! Я взагалі вважаю що маємо складати списки тих хто їздіть в окупацію!!! Щоб коли прийде час урочисто надати їм паспорт негромодянина України!
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