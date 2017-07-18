 Добкин: Новинский внес первую часть моего залога - 30 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Добкин сказал в эфире "112 Украина".
На вопрос о том, действительно ли Вадим Новинский внес залог него залог, Михаил Добкин ответил: "Да, могу подтвердить, я разговаривал с ним полчаса назад по телефону. Подтвердил, что он сегодня внес первую часть залога, что составляет 30 млн гривен", - прокомментировал нардеп.
Отвечая на вопрос, когда Добкин планирует внести остальную часть залога, нардеп ответил:
"Я не вношу самостоятельно, у меня нет таких денег, я это сказал во время того, как только был перерыв в суде. Вносят мои товарищи, в которых есть финансовая возможность и у них эти деньги задекларированы. Любая сума, которая вносится как залог, она еще проверяется финансовым мониторингом", - добавил Добкин.
Также Добкин заявил, что пока не знает, где возьмет остальную сумму для внесения залога:
"Завтра будет день, завтра будет повод еще пообщаться с вами. У меня время до четверга, по решению суда. Они еще должны пройти проверку. Наверное, завтра будет крайний день, когда их можно будет перечислить".
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.
13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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да мне поф куда тебе - один хрен такие только на диване сидят...
интернетовские вояки с мельницами...
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1 % это пыль ...
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