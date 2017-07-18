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 Политика Украины, Происшествия
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 Добкин: Новинский внес первую часть моего залога - 30 млн грн

новинский

Нардеп Михаил Добкин заявил, что нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Добкин сказал в эфире "112 Украина".

На вопрос о том, действительно ли Вадим Новинский внес залог него залог, Михаил Добкин ответил: "Да, могу подтвердить, я разговаривал с ним полчаса назад по телефону. Подтвердил, что он сегодня внес первую часть залога, что составляет 30 млн гривен", - прокомментировал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы от "Оппоблока" готовы собрать 50 млн грн для внесения залога за Добкина, - Новинский

Отвечая на вопрос, когда Добкин планирует внести остальную часть залога, нардеп ответил:

"Я не вношу самостоятельно, у меня нет таких денег, я это сказал во время того, как только был перерыв в суде. Вносят мои товарищи, в которых есть финансовая возможность и у них эти деньги задекларированы. Любая сума, которая вносится как залог, она еще проверяется финансовым мониторингом", - добавил Добкин.

Также Добкин заявил, что пока не знает, где возьмет остальную сумму для внесения залога:

"Завтра будет день, завтра будет повод еще пообщаться с вами. У меня время до четверга, по решению суда. Они еще должны пройти проверку. Наверное, завтра будет крайний день, когда их можно будет перечислить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкин о своем деле: "Все статьи притянуты за уши, это дело политическое"

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 млн гривен. На внесение залога у нардепа есть 5 суток.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.


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тепер питання- скільки часу є у порошенка ? щоб втекти....
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" Опять так тянет в Париж!!! --- А ты был в Париже?? --- Нет, но меня уже один раз тянуло"....
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ти хочеш доколупаться ? ти активіст антимайдана ? мені з тобою в різні боки.....
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да просто с вас диванных петриётов уже куры смеются...
да мне поф куда тебе - один хрен такие только на диване сидят...
интернетовские вояки с мельницами...
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ай донт анде стенд. ю гаварійтент на шоколайдент ібн хуйло діалектент. я вас ніхуяйтент не понімайтент. . короче- говори і пиши Українською дебіл.
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ты это ребятам на передовой скажи - зубы тебе жать потом не будут, герой интернетовский...
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таки да , спонсоров развелось ,,, , пачиму за меня залог нихто не вносит ? , ау , новинский !!! , я дам номер банковской карточки , помоги чем можешь / скока не жалко , , пока я исчо не за гратами ,,,
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ты ему лицо покажи - может поможет...\допу он то видел...\
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Суку православную тоже хорошо бы в буцегарню запереть.
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В нормальном государстве не приняли бы залог от человека, который сам находится под следствием.
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а те бородате чмо теж під слідством??? відколи? я щось пропустив?
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а что ждали коммунистов? ха.. канешна внесет..свзанные одной целью)) скованные одной цепью))
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І деж він бабос дістав? Для НАБУ має бути цікаво?
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Залог 2 милиона баксов для чувака который украл 200 ...
1 % это пыль ...
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кредит йому не запропонували ?! без вітсотковий від гпу?
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від матіоса. без відсотковий. ще й доплачуватб будуть.
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А откуда у Новинского 30 млн гривен? Вот кому он налоги не платит ? Кремлю?
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А! Так можно в рассрочку залог вносить?! тю, так че раньше не сказали-то!
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Хватит Ёрничать.. Порох хуже Яныка?? Ну так и не выЁживайся.. Я пойму что в стране всё нормально - не раньше чем посадят пожизненно ПИДРАХУЯ... Он - винтик, но это - тест....
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Своих личных нельзя светить, наверное? Только через дружков...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобкин: Новинский внес первую часть моего залога - 30 млн грн
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