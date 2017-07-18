 Вице-президент ФИФА Вильяр, отказывавшийся сотрудничать со следствием по делу России, арестован в Испании за коррупцию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, чиновник подозревается, в частности, в коррупции, подделке документов и растрате.
Одновременно в мадридском офисе RFEF прошли обыски и были задержаны еще несколько человек, в том числе сын Вильяра Горка.
В ноябре 2015 года комитет ФИФА по этике вынес Вильяру предупреждение и назначил штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ от сотрудничества со следствием по делу о выборе России и Катара в качестве стран - организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
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Суд Гааги оштрафовал Россию на миллионы евроМеждународный арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам почти 5,4 млн евро за задержание корабля Arctic Sunrise с активистами Greenpeace в 2013 году.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.В частности, более 3 миллионов евро из этой суммы полагаются 30 членам экипажа. Ещё 1,7 миллиона необходимо уплатить за ущерб судну Arctic Sunrise. Также учитываются 625 тысяч долларов за судебные издержки и 13,5 тысяч евро для того, чтобы компенсировать расходы властей Нидерландов на банковскую гарантию в пользу России.Суд также разрешил взыскать с России проценты с указанных сумм, поскольку Москва не исполнила решение суда и не внесла аванс на оплату издержек за время судебного процесса.Решение суда без указания суммы компенсации вынесли в августе 2015 года. Тогда в Гааге постановили, что Российская Федерация нарушила обязательства по ряду положений Конвенции ООН по морскому праву.18 сентября 2013 года активисты Greenpeace провели протестную акцию на Arctic Sunrise и попытались забраться на платформу «Приразломная». России вменили то, что пограничники без согласия Нидерландов высадились на борт под голландским флагом, захватили его и доставили в порт Мурманска, а также арестовали 30 активистов и инициировали против них судебное разбирательство.В Greenpeace утверждали, что в момент задержания находились в нейтральных водах у российской буровой платформы. Российские власти обвинили активистов во вторжении в запретную 500-метровую зону.Читайте также: В Кремле открещиваются от "Малороссии": говорят - Захарченко все выдумал самУчастников акции, ранее обвиняемых в пиратстве и хулиганстве, амнистировали в ноябре 2013 года. Вместе с 29 активистами задержали фотографа Дениса Синякова, которого также позже освободили.Арест Arctic Sunrise сняли в июне 2014 года, к концу месяца новый экипаж получил доступ к судну...
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ну,ничо,там,слава Богу,не Печерский "суд"..прояснят,а как же...
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и как,не устали педорублики газпромовские пересчитывать?
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Но уже поздно... Может, другим наука будет...
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