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 Спорт, За рубежом
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 Вице-президент ФИФА Вильяр, отказывавшийся сотрудничать со следствием по делу России, арестован в Испании за коррупцию

вильяр

Полиция Испании арестовала президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра, который является также действующим вице-президентом ФИФА и УЕФА.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, чиновник подозревается, в частности, в коррупции, подделке документов и растрате.

Одновременно в мадридском офисе RFEF прошли обыски и были задержаны еще несколько человек, в том числе сын Вильяра Горка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском футболе действует система сокрытия допинга, - глава комиссии WADA Макларен

В ноябре 2015 года комитет ФИФА по этике вынес Вильяру предупреждение и назначил штраф в размере 25 тысяч швейцарских франков за отказ от сотрудничества со следствием по делу о выборе России и Катара в качестве стран - организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года.



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зеленский.это тот пидорок, который и вашим и нашим
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дякую за всі ваші коментарії. молодці. реально молодці. на словах..... а тепер хоть 0.хуйдесятих зробіть що він зробив -тоді будете гавкать.
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ні. я не ображаюсь. я просто дебілів знаходжу і караю.
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не очікував від тебе такого недолугого доводу... Талановиті ублюдки просто талановито заробляють гроші і це не є показником якості їх як людей.
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дякую за всі ваші коментарії. молодці. реально молодці. на словах..... а тепер хоть 0.хуйдесятих зробіть що він зробив -тоді будете гавкать.
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А что он сделал, кроме восхваления хуйла и овоща?
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я тебе питаю- ти поміг скільки грошима і моральною підтримкою як він ? ні ? то і непизди ротом.
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змістовна відповідь. дяку. ти лузер. дружині своїй васі передай.давай пока.інтер дивись.....
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лише конченому ублюдку може прийти в голову бажання херачити током людей, а не кацапів...
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не згоден. в мене таке бажання є постійно. починаючи від тих людей- які займаються протиправними забудовами. проти тих хто найобує інших. проти депутатів. проти тих хто звав расєю в Україну....це моя думка особиста.
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О, праститутка Зеленский, который берёт со всех сторон.
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Хорошо шо у нас Суркис ни разу не коррупционер.
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я как про испанские шубы вспоминаю, так суркис перед глазами
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І ці люди забороняють нам колупатися у носі...
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Хорошо ,что в Украине нет коррупции ...
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Ничья-ибо пару тысяч воров имеют столько же сколько остальные миллионы Украинцев !!!
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Боюсь вас огорчить: наша власть - это срез, неотъемлемая часть, нашего народа. Именно такой и есть украинский народ. Не лучше и не хуже своей власти.
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Полагаю это слишком упрощено ,я часть народа но я никогда не воровал ,не давал и не брал взяток ,моя жена этого не делала ,мои родители этого не делали ,просто у народа Украины никогда не было честного выбора ...
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коррупция сейчас жирует)) такие условия..сам Бог велел
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Ну дай Бог,чтобы это была последняя стадия ожирения ...
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...Суд Гааги оштрафовал Россию на миллионы евроВице-президент ФИФА Вильяр, отказывавшийся сотрудничать со следствием по делу России, арестован в Испании за коррупцию - Цензор.НЕТ 2370
Суд Гааги оштрафовал Россию на миллионы евроМеждународный арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам почти 5,4 млн евро за задержание корабля Arctic Sunrise с активистами Greenpeace в 2013 году.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.В частности, более 3 миллионов евро из этой суммы полагаются 30 членам экипажа. Ещё 1,7 миллиона необходимо уплатить за ущерб судну Arctic Sunrise. Также учитываются 625 тысяч долларов за судебные издержки и 13,5 тысяч евро для того, чтобы компенсировать расходы властей Нидерландов на банковскую гарантию в пользу России.Суд также разрешил взыскать с России проценты с указанных сумм, поскольку Москва не исполнила решение суда и не внесла аванс на оплату издержек за время судебного процесса.Решение суда без указания суммы компенсации вынесли в августе 2015 года. Тогда в Гааге постановили, что Российская Федерация нарушила обязательства по ряду положений Конвенции ООН по морскому праву.18 сентября 2013 года активисты Greenpeace провели протестную акцию на Arctic Sunrise и попытались забраться на платформу «Приразломная». России вменили то, что пограничники без согласия Нидерландов высадились на борт под голландским флагом, захватили его и доставили в порт Мурманска, а также арестовали 30 активистов и инициировали против них судебное разбирательство.В Greenpeace утверждали, что в момент задержания находились в нейтральных водах у российской буровой платформы. Российские власти обвинили активистов во вторжении в запретную 500-метровую зону.Читайте также: В Кремле открещиваются от "Малороссии": говорят - Захарченко все выдумал самУчастников акции, ранее обвиняемых в пиратстве и хулиганстве, амнистировали в ноябре 2013 года. Вместе с 29 активистами задержали фотографа Дениса Синякова, которого также позже освободили.Арест Arctic Sunrise сняли в июне 2014 года, к концу месяца новый экипаж получил доступ к судну...
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погодите скоро будут триллионы. Это разминка вы умножьте эту сумму на курс педорублика а это уже почти пол ярда
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анхель неслабо педорублишек на свою VISA сосонул,походу,раз следствие динамить решил...
ну,ничо,там,слава Богу,не Печерский "суд"..прояснят,а как же...
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Печерский суд , как известно, присудил Газпрому оплатить Украине 200 млрд. гривен.
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ааааа..вот оно чо,Михалыч!
и как,не устали педорублики газпромовские пересчитывать?
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Теперь он понял - нужно было сливать Х√йла!
Но уже поздно... Может, другим наука будет...
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ні ні ні!!! чемпіонат казламордим треба дати провести! нехай футбольні бариги покріпчають, хєр з ними... показником буде лише одне - відвідуваність матчів (ну, звісно, й супутні теми) іноземцями! щось тут - вЕЕЕЕликі сумніви....
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Это хорошо, одну продажную российскую консерву вскрыли.
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Испанская Прокуратура недавно допросила троих хмырей Путлера по делу Кремлёвской Наркомафии.Пацаны сотрудничают со следствием весьма плодотворно
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Цензор.НЕТНовостиСпортВице-президент ФИФА Вильяр, отказывавшийся сотрудничать со следствием по делу России, арестован в Испании за коррупцию
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