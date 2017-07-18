 Суд оставил под домашним арестом одного из фигурантов дела Розенблата и Полякова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала, чтобы Руденко была назначена более суровая мера пресечения в виде взятия под стражу с возможностью выхода под залог 400 тыс. гривен.
Адвокаты Руденко также подали апелляцию, требуя отменить домашний арест. В итоге суд не удовлетворил жалобы и оставил меру пресечения без изменений.
Как известно, 21 июня суд назначил Руденко домашний арест сроком на 60 дней в вечернее время суток от 21.00 до 7.00.
Руденко возглавляет секретариат межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль". Он является одним из подозреваемых по делу Розенблата и Полякова о лоббировании интересов янтарного бизнеса. По версии детективов, Руденко получил от агента НАБУ под прикрытием 11 тыс. долларов за влияние на депутатов.
По информации НАБУ, народные депутаты Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенко") и Максим Поляков ("Народный фронт") получали взятки за внесение в парламент законопроектов в интересах янтарного бизнеса, а также влияние на прокуроров, судей и другие государственные структуры. Общая сумма взяток, по подсчетам НАБУ, составила 311 тыс. долларов.
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