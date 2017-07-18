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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Япония (1017) Гройсман (3181)

 С начала года товарооборот с Японией вырос на 40%, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию о своей встрече с послом Японии в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Встретился с послом Японии в Украине Шигеки Суме. Благодарен за системную поддержку Украины, в частности, за участие Японии в проектах по преодолению последствий российской агрессии и предоставление финансовой помощи для проведения реформ, а также за внимание японского бизнеса к нашей стране.

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Есть положительные тенденции в наших торговых отношениях - с начала года товарооборот вырос более чем на 40%. Очень рад, что в мае-июне этого года делегации японской федерации бизнеса "Кейданрен" и Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" посетили Киев и провели переговоры с украинскими партнерами. Мы имеем огромный потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества.

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Кроме того, обсудили с послом возможности присоединения Японии к реализации проектов в сфере энергетики и инфраструктуры, а также в продолжении проектов по радиационной безопасности и в участии в реализации стратегии реформирования государственных банков.

Завтра на заседании правительства мы утвердим план мероприятий по проведению года Японии в Украине. Уверен, это будет способствовать осуществлению всех запланированных проектов".

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Краще нехай розповість - наскільки з Рфією товарообіг зріс ...
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Растёт и благосостояние граждан Украины.
Под Киевом вырос спрос на летние имения для бизнесменов и политиков

http://oligarh.media/2017/07/18/pod-kievom-vyros-spros-na-letnie-imeniya-dlya-biznesmenov-i-politikov/
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классика:
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...бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі....

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Гамлєт, або Феномен датського кацапізма
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ну це добре. нарешті мітсубіші аутлендери полудітям -полу-му сорам купили. нехай іпашать. якби шкоди людям не робили
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Это Ангела Меркель. Просто покупает продукты в супермаркете, вместе со всеми, без понтов и безо всяких там "всем разойтись", "попрятаться" и "зажмурить глаза, а то оторву что-нибудь или моргала выколю". Уважаю этого человекаС начала года товарооборот с Японией вырос на 40%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5291
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Я тоже раз в неделю закупаюсь в супермаркете! Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть!
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і без охорони. і без помічників .... аж дивно. по нашим міркам бомжиха. бо вона живе НЕ ПО НОВОМУ. а живе ЯК ЛЮДИНА НА ЗАРОБІТНЮ ПЛАТУ .
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Поросенко тоже так делает... правда в Испании.

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Фрау Меркель (Марта), у нас беда: барон воскрес! Будут неприятности!
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Пете некада по магазинам шастать,оно а Народе думает
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Сергій Стерненко

1 год ·
На прикріпленій світлині ви можете бачити мітинг антімайдану (читай "російської агентури") взимку 2014 року біля одеської ОДА.
Бачите товаріща на фото в кружечку?
Це - Владіслав Станков. Вірний функціонер партії регіонів та прихильник російської агресії. Більше про сабжа є тут https://goo.gl/wTWztX
І, як ви вже могли здогадатись, Владік не сидить у в'язниці попри свою діяльність.
Сьогодні він - основний претендент на посаду директора Українського театру в м. Одеса. Обирати його на посаду повинні 9 членів комісії - три від науковців, три від обласної влади і три від громадських організацій (цікаво, що це за ГО?).
Засідання комісії відбудеться вже 24 липня, і я впевнений, громадськості буде дуже цікаво туди прийти.
Хоча, звісно, було б краще, якби прийшло СБУ. На декілька днів раніше і з обшуком у цього фаната ВВХ і зовнішньої експансії Украіни.
Далі буде.
С начала года товарооборот с Японией вырос на 40%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4478

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машин полицейским накупили в японии, от и весь прирост.
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"...накупят этих аутлендеров, вот и пиздЯт, что ни попадя о росте товарооборота..."
бабушки у подъезда сегодня вечером
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а мені відпускних не дали повністю..і шо мені та японія?
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Что, уже пошли запчасти к Аутлендерам аваковским?
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Звичайно,з такими країнами,як розвинута Японія ,треба зміцнювати зв"язки і дружити.
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за счет машинок для селфи- жандармов.........?
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Был один доллар , а теперь доллар и сорок центов?
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а як же розпочинаємо купувати вугілля в сша жаль що не має родовищ на місяці чи марсі то гнойсмани і там би брали вугілля для зміцнення економіки.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года товарооборот с Японией вырос на 40%, - Гройсман
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