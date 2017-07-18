 С начала года товарооборот с Японией вырос на 40%, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Встретился с послом Японии в Украине Шигеки Суме. Благодарен за системную поддержку Украины, в частности, за участие Японии в проектах по преодолению последствий российской агрессии и предоставление финансовой помощи для проведения реформ, а также за внимание японского бизнеса к нашей стране.
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Есть положительные тенденции в наших торговых отношениях - с начала года товарооборот вырос более чем на 40%. Очень рад, что в мае-июне этого года делегации японской федерации бизнеса "Кейданрен" и Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" посетили Киев и провели переговоры с украинскими партнерами. Мы имеем огромный потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота и укрепления сотрудничества.
Кроме того, обсудили с послом возможности присоединения Японии к реализации проектов в сфере энергетики и инфраструктуры, а также в продолжении проектов по радиационной безопасности и в участии в реализации стратегии реформирования государственных банков.
Завтра на заседании правительства мы утвердим план мероприятий по проведению года Японии в Украине. Уверен, это будет способствовать осуществлению всех запланированных проектов".
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Под Киевом вырос спрос на летние имения для бизнесменов и политиков
http://oligarh.media/2017/07/18/pod-kievom-vyros-spros-na-letnie-imeniya-dlya-biznesmenov-i-politikov/
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...бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі....
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Гамлєт, або Феномен датського кацапізма
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вживается...
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1 год ·
На прикріпленій світлині ви можете бачити мітинг антімайдану (читай "російської агентури") взимку 2014 року біля одеської ОДА.
Бачите товаріща на фото в кружечку?
Це - Владіслав Станков. Вірний функціонер партії регіонів та прихильник російської агресії. Більше про сабжа є тут https://goo.gl/wTWztX
І, як ви вже могли здогадатись, Владік не сидить у в'язниці попри свою діяльність.
Сьогодні він - основний претендент на посаду директора Українського театру в м. Одеса. Обирати його на посаду повинні 9 членів комісії - три від науковців, три від обласної влади і три від громадських організацій (цікаво, що це за ГО?).
Засідання комісії відбудеться вже 24 липня, і я впевнений, громадськості буде дуже цікаво туди прийти.
Хоча, звісно, було б краще, якби прийшло СБУ. На декілька днів раніше і з обшуком у цього фаната ВВХ і зовнішньої експансії Украіни.
Далі буде.
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бабушки у подъезда сегодня вечером
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а "ми" їм ...
http://roshenparty.com
...
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