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 В российской армии есть лазерное оружие, - замглавы Минобороны РФ Борисов

минобороны рф

В Вооруженных силах РФ есть лазерное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"У нас они (лазеры. - ред.) тоже есть. Лазеры бывают разные: по способу применения, по дальности, по объектам, против которых они работают", - сказал он.

"У нас тоже такие разработки есть", - сказал Борисов, комментируя информацию о том, что США провели в Персидском заливе испытания первого в мире лазерного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе, - CNN. ВИДЕО

Прошлой осенью Борисов заявил, что у ВС РФ есть отдельные образцы лазерного оружия. "Это воздушный комплекс и наземный, сухопутный", - сказал он.
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Интересно, из местной публики кто-нибудь слышал про установку Терра в Казахстане?
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После фразы "он заявил" сразу вспоминается анекдот
Сидят на лавочке 3 старых пердуна, и мимо проходит молодая секс-бомба размера 90-60-90.
Посмотрели они на нее, пооблизывались, один и говорит:
- Мне б сейчас лет 30 сбросить, мне б и на ночь ее не хватило
Второй поддакивает:
- Я бы тоже хорошо порезвился.
Третий послушал их и говорит:
- А я свою старуху до сих пор каждый день тр@хаю.
Потом поднимается и уходит. Двое удивленно смотрят на него, потом друг на друга, потом один из них удивленно говорит второму:
- Ты слышал, он сказал, что до сих пор свою старуху каждую ночь тр@хает!
- Ха, так сказать и я могу!
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эх, козлорылые, знали бы вы, что у нас почти у каждого украинца лазеры есть
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І лазер і бластер є у путлєрабів. А то як же ш ... космічні війська та без лазеру...
Скоро і захараст знайде в шахті лазірь, ось малососію добудує і зразу в шахту по лазірь...
рабсосія - держава посміховисько!!!
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Фонарики с красным лучом закупили у китайцев что ли?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ российской армии есть лазерное оружие, - замглавы Минобороны РФ Борисов
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