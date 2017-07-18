 В российской армии есть лазерное оружие, - замглавы Минобороны РФ Борисов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"У нас они (лазеры. - ред.) тоже есть. Лазеры бывают разные: по способу применения, по дальности, по объектам, против которых они работают", - сказал он.
"У нас тоже такие разработки есть", - сказал Борисов, комментируя информацию о том, что США провели в Персидском заливе испытания первого в мире лазерного оружия.
Прошлой осенью Борисов заявил, что у ВС РФ есть отдельные образцы лазерного оружия. "Это воздушный комплекс и наземный, сухопутный", - сказал он.
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Сидят на лавочке 3 старых пердуна, и мимо проходит молодая секс-бомба размера 90-60-90.
Посмотрели они на нее, пооблизывались, один и говорит:
- Мне б сейчас лет 30 сбросить, мне б и на ночь ее не хватило
Второй поддакивает:
- Я бы тоже хорошо порезвился.
Третий послушал их и говорит:
- А я свою старуху до сих пор каждый день тр@хаю.
Потом поднимается и уходит. Двое удивленно смотрят на него, потом друг на друга, потом один из них удивленно говорит второму:
- Ты слышал, он сказал, что до сих пор свою старуху каждую ночь тр@хает!
- Ха, так сказать и я могу!
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Скоро і захараст знайде в шахті лазірь, ось малососію добудує і зразу в шахту по лазірь...
рабсосія - держава посміховисько!!!
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