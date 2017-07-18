 Прага считает нелегитимными террористические объединения на Донбассе и соответственно относится к их "заявлениям", - МИД Чехии о "Малороссии"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Чехии.
"Чешская Республика считает так называемые "народные республики" нелегитимными и соответственно относится к их "заявлениям". Чешская Республика эти самозваные "республики" не признает и не имеет с ними ни дипломатических, ни консульских связей", - говорится в заявлении.
"Мы полностью уважаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Российскую аннексию Крыма и присутствие нескольких тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ на востоке Украины считаем грубым нарушением международного права и серьезной угрозой миру и стабильности в Европе", - подчеркнули в МИД Чехии.
Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Якщо вони "убивают украинцев из рософашисткого оружия" - то їх швидко знищувати треба , а не роками коментувати їхню маячню !
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понятно что их нужно уничтожать, есть условия, хорошие или плохие, навязанные, которые Украине нарушить сейчас невозможно...
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Ким нав'язані ?
Чому неможливо ?
Весь "мінський процес" не легітимний по суті , а той хто вимагає його дотримання - об'єктивно працює на ворога !
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Саса сьогодні , несподівано , самокритична ...))
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эйвоном придётся пользоваться петриёт...
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