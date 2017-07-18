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 Прага считает нелегитимными террористические объединения на Донбассе и соответственно относится к их "заявлениям", - МИД Чехии о "Малороссии"

дипломатия чехия

Чехия не признает так называемых "народных республик" боевиков на востоке Украины, и считает эти террористические объединения незаконными формированиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

Также читайте: Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц

"Чешская Республика считает так называемые "народные республики" нелегитимными и соответственно относится к их "заявлениям". Чешская Республика эти самозваные "республики" не признает и не имеет с ними ни дипломатических, ни консульских связей", - говорится в заявлении.

"Мы полностью уважаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Российскую аннексию Крыма и присутствие нескольких тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ на востоке Украины считаем грубым нарушением международного права и серьезной угрозой миру и стабильности в Европе", - подчеркнули в МИД Чехии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Якщо вони такі нікчемні - навіщо тоді взагалі коментувати їхні заяви ?
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если бы они не убивали украинцев из рософашисткого оружия, никто бы о них не вспоминал...
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І де тут зв'язок ?
Якщо вони "убивают украинцев из рософашисткого оружия" - то їх швидко знищувати треба , а не роками коментувати їхню маячню !
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как у шария, бессмфысленные комментарии очевидного...
понятно что их нужно уничтожать, есть условия, хорошие или плохие, навязанные, которые Украине нарушить сейчас невозможно...
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навязанные, которые Украине нарушить сейчас невозможно...

Ким нав'язані ?
Чому неможливо ?
Весь "мінський процес" не легітимний по суті , а той хто вимагає його дотримання - об'єктивно працює на ворога !
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Твої слова мали б якусь вагу, аби ти писав з окопу на передовій. Але ж вимагаєш красивої і переможної війнушки сидячи в кріслі перед монітором. Просто як одна моя знайома інтернет-патріотка- та теж закликає до справжньої війни і проклинає мінські домовленості. В той час як її син постить у вконтактіку фотки із конкурсу барменів в Пітері.
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Прага считает нелегитимными террористические объединения на Донбассе и соответственно относится к их "заявлениям", - МИД Чехии о "Малороссии" - Цензор.НЕТ 2557 Великая Исландия-от же сучка крашенная...(с)
Саса сьогодні , несподівано , самокритична ...))
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обиделось смотрю ты...\не плачь - ато у тебя цвет лица изменится...\
эйвоном придётся пользоваться петриёт...
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Саса , не нервуй - АТО у тебя цвет лица изменится...\эйвоном придётся пользоваться ...
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ты там видно в той белой чаше - чтобы не испортился цвет лица...
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соглашаюсь , , прага , канешна , верно ответила кацапам-лугандонцам , , тока , можно было бы и не париться ,,,, во-первых , это провокация от хуйла , , как раз узнать хочет реакцию, мировую и Украины , , и во-вторых , захарченку , дурачку , . отвечать , , слишком много чести для него ,,,
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можно и нужно было в туалет сходить на это НикомуНеНужное заявление...
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а шариков покайфу, о его генитальном плане теперь говорит весь мир
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Да брось, Захер на такой "генитальный план" не способен даже с перепоя! Его план - это вот это:

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Все, пішла ланцюгова реакція по лінії МЗС всіх цивілізованих країн, і більшість МЗС майже прямо називають рашку агресором
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Німеччина поки що ні. Кожну годину на радіо в новинах йдеться про проголошення курощупом "нової держави малокацапії", одна з радіостанцій навіть приводить пряму мову цього мудака. Але поки що називають їх "підтримувані кацапією повстанці зі Сходу України". Що вже прогрес, тому що раніше було просте "прокацапські сепаратисти", але вже смілішають і німці, вказуючи на провідну роль кацапії в цьому протистоянні. А то каци весь час дурника включають, що не мають впливу і відношення до терористів та не розуміють за що санкції. Так от починають на Заході пересічним європейцям розжовувати та пояснювати "who is who" та за що кацапам санкції.
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Многоходовочка.Все кривые ,косые,пучеглазые за дэнэрэ воевавшие идут лесом.Отныне-Прага считает нелегитимными террористические объединения на Донбассе и соответственно относится к их "заявлениям", - МИД Чехии о "Малороссии" - Цензор.НЕТ 8965 малоросия.Нет такой рицпублики -дэнэрэ.И платить не надо
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В недалеком будущем - проект Московия "ат Волги да Енисея...".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрага считает нелегитимными террористические объединения на Донбассе и соответственно относится к их "заявлениям", - МИД Чехии о "Малороссии"
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