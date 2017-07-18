 Минобразования может продлить срок подачи заявлений в вузы из-за хакерской атаки, - замминистра Ковтунец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец в комментарии ZN.UA .
При этом абитуриентам, в чьих заявлениях есть ошибки, он посоветовал обращаться прямо в ГП "Инфоресурс".
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"А если не сработает "Инфоресурс", будет поручение министерства исправить эти ошибки. В случае необходимости продлим срок приема заявлений. Все спорные вопросы будет решаться в пользу абитуриента", - отметил Ковтунец.
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По итогам 18 июля МОН заявило, что продолжения сроков вступительной кампании не будет, поскольку подача заявлений ведется в штатном режиме.
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