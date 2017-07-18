 Пресс-служба главаря "ЛНР" Плотницкого утверждает, что "Малороссию" Захарченко не обсуждали

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
"18.07.2017 в СМИ была размещена новость о проведении заседания представителей регионов Украины, где было заявлено о создании нового государства - Малороссии, в котором было указано об участии в этом заседании представителей ЛНР. В свою очередь, Луганская Народная Республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР", - утверждают террористы.
"Мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики. Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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другани петра !
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У тех - СВОЯ "ПАРТИЯ" подпевал... то ли "ПРОТИВ" то ли "ЗА", в зависимости от "ПАРТИТУРЫ"...
Но поверь, заява захераста писалась в москве
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От тебя уже фигеют твои же однодумці )
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