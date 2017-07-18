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 Политика Украины
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 Пресс-служба главаря "ЛНР" Плотницкого утверждает, что "Малороссию" Захарченко не обсуждали

лнр

Руководство террористической организации "ЛНР" не направляло своих представителей на заседание в "ДНР", на котором было объявлено о создании т. н. Малороссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

"18.07.2017 в СМИ была размещена новость о проведении заседания представителей регионов Украины, где было заявлено о создании нового государства - Малороссии, в котором было указано об участии в этом заседании представителей ЛНР. В свою очередь, Луганская Народная Республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии. Этот проект даже не обсуждался с ЛНР", - утверждают террористы.

"Мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики. Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины", - добавили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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таки да , , многоходовка от хуйла , и к папке не ходи ,,, , день прошел , а уже вся европа обсуждает дебила -хуйло-шестерку захарченко , , шо воно ляпнуло и нафига ,,,
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ДНР не сообщил ЛНР,телефоны отключили за неуплату,а у посла на автобус денег нет доехать в ЛНР с секретным письмом о создании Малоросии
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СБУ - а що воно там белькоче про 2представників регіонів України"? Хотілося б почути від вас про них більш докладно..
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Цікаво що курощуп включив до складу малоросії лише 19 областей , відчуваю що нас не взяли , от таке лихо .
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та да , , одно радует , , шо , в лугандоне некоторые еще считать до 20 не разучились , , , да , дебилы , , но ведь не полные .,,,
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А где делся летчик Волошин? Пусть его в Гаагу пошлют?
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Молодці - всі , в один голос , повторюють , що Захарка "ніхто і звать його ніяк" , але всі навкруги тільки і обговорюють що він там ляпнув ..))
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Ты думаешь он САМ "ляпнул"? Тут спектакль начинается, ноты всем рОзданы, и каждая "скрипка" должна "петь" по нотам ни ни в сторону и "дирижер" все от туда же из Кремля...
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Офіційний Кремль заявляє зовсім протилежне - то кому треба вірити Захару чи Гризлову ?
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===Офіційний Кремль заявляє ===

У тех - СВОЯ "ПАРТИЯ" подпевал... то ли "ПРОТИВ" то ли "ЗА", в зависимости от "ПАРТИТУРЫ"...
Но поверь, заява захераста писалась в москве
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похоже на то. Посмотрим что дальше, и к чему эта вся постановка. Про сегодняшнее заявление курощупа, как о смене кацапской тактики в этой войне (объявить лугандон правоприемником, типа "единственно правильной" и "легетимной Украиной", предупреждали недели три назад.
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Чепушило активізувався, розуміє що захарці після таких заяв точно «ліфт», і схоже не проти зайняти місце важдя домбабве
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Между прочим, раша-новости это подали примерно так: "Представители ДНР, ЛНР и еще 19 регионов Украины ..." - вот об этом факте - типа там - почти вся Украина!!! - как-то все молчат!!!
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А вот кто, с каких типа регионов - ОНИ СКРОМНО УМОЛЧАЛИ! Я ждал, хотел услышать, но нет!
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Раша- новости , Первый канал, 18-00. Смотрел лично! Какую тебе еще ссылку? Так и сказали - не только ДНР_ЛНР, но и "регионы Украины"! Там много чего интересного сказано было. Хотя - я смотрел несколько новостей (у них там есть коротеие такие новости), так подача этой новости - да, несколько изменилась! Но это - их стиль, сначала - так, а позже - несколько иначе...там ведь новостей нет, прежде всего - пропаганда!!! в нужном властям русле.
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та похер, шо эти насекомые обсуждали, будут все ликвидированы
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Давай, За Херченко, жги дальше - приближай лифт... или что-то другое...
От тебя уже фигеют твои же однодумці )
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Особенно ждем заяв Безлера про "дегенерала"
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Нормальная тема - будет у петушар ещё один новый "паспорт" и номера на авто даже краше прежних.
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Даже "лнр" и то предало "малороссию". изМЕ-Е-Е-Е-Е-Е-на!

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джаба-колыван в полную несознанку уходит. И даже в отрицалово.
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По ходу жители Маларосии должны проучить этих фошыздов с ЛыНыРы, которые не желают обьединения народа Домбаса. Пора обьявлять войну лоханским фошыздам.
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Кто-то всерьез хочет поссорить между собой молодые новоидиотские недореспублики.
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А может и правда Захераст белку поймал + распирающее чувство значимости? Так и родилась малороссия? Грызлов отпрыгивает, лыныра не в теме,Пушилин включил "дипломата". Интриган-шалунишка этот куренок. До....ится до чего-нить неординарного - и к гивам-мотороллам...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-служба главаря "ЛНР" Плотницкого утверждает, что "Малороссию" Захарченко не обсуждали
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