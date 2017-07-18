 Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи для Украины, - генерал ВВС США Сельва

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
"Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи для безопасности Украины и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне", - заявил генерал военно-воздушных сил США Пол Сельва в своих показаниях перед комитетом Сената по вооруженным силам на слушаниях, посвященных утверждению его на должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.
В своих показаниях, опубликованных накануне слушаний, генерал Сельва решительно поддержал предоставление летальной оружия Украина, указав: "Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря обучением США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, так как ее противник более технологически продвинутый".
В своих показаниях перед комитетом Сената генерал Сельва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, в том, что наибольшей угрозой для национальной безопасности является Россия.
"На сегодняшний день, я считаю, что Россия представляет собой наибольшую угрозу для нашей национальной безопасности", - отметил он.
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чтобы хедрант не продал оружие...
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1. Порошенко їде в Грузію і заявляє що дві країни будуть разом співпрацювати в деокупації своїх територій від кацапів;
2. Вилазить Курощуп і читає з листочка, що на скору руку накалякав Сцурков, що "Новоросія" і взяття Лондону всьо, а буде "Малоросія" типу киданув какаху в сторону України.
3. "Загниваючий Захід" засуджує таке рішення, "Великодуховна" робить вигляд, що Курощуп грибів наївся, кацапи не при ділах, але під "Боярку" така ідея цікава;
4. МММщик пушилін зробив вигляд що він має мізки щоб думати ними і просто повторив слова говорящих
трусів;
5. Було продемонстровано бойовий лазер США;
6. Щоб хоч якось зупинити панічний понос холопів, кацапи сказали що в них теж є бойовий лазер, сконструйований скульптором з Якутії, і що піндоси сперли ідею бойового лазера ще коли цю ідею виношував Іван Грозний;
7. "Піндоси" ще раз нагадали що пора надати летальну зброю Україні;
8. "Верховний володар" сусідньої наддержави по розуму "ДНР" ще мабуть не встиг прочитати смс від Х..ла, сказав, що не при ділах. Завтра скаже що теж хоче "Малоросію" зі столицею в Луганську.
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Где то читал что у амеров их куча немного устаревших на складах.Могли бы отдать.
Сожгли бы все 700 танков ""отжатых"") у Украины.
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Фото: milnavigator.com
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