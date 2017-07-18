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 Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи для Украины, - генерал ВВС США Сельва

пентагон

Военные США готовы предоставить летальную оружие Украина, дело за решением Белого дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи для безопасности Украины и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне", - заявил генерал военно-воздушных сил США Пол Сельва в своих показаниях перед комитетом Сената по вооруженным силам на слушаниях, посвященных утверждению его на должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.

В своих показаниях, опубликованных накануне слушаний, генерал Сельва решительно поддержал предоставление летальной оружия Украина, указав: "Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря обучением США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, так как ее противник более технологически продвинутый".

В своих показаниях перед комитетом Сената генерал Сельва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов США, в том, что наибольшей угрозой для национальной безопасности является Россия.

"На сегодняшний день, я считаю, что Россия представляет собой наибольшую угрозу для нашей национальной безопасности", - отметил он.

Также читайте: США готовы разместить ракеты в ответ на нарушение Россией договора РСМД, - Пентагон
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надзиратели нужны.
чтобы хедрант не продал оружие...
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После введения санкций настали золотые времена для ГРУ красть западные технологии и образцы вооружений. Вспомним В. Суворова.
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Думаю процес передачі деяких зразків озброєння вже пішов, посто тихо, так би мовити «гібридно»
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_Шапкозакидательское фото, которое никак не меняет того факта, что персонально рыжий всячески старается помочь нашему врагу.
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ничем рыжий пуйлу помочь не может...ему бы самому в кресле усидеть
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Може й помиляюся, але жоден "Стінгер" не був переданий США моджахедам Афганістану офіційно.. Але саме "Стінгери" були однією з причин драп-маршу СРСР з Афганістану.
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стінгери там вирішили результат всієї війни
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Неужто и бронетехнику стингерами жгли? Это открытие.
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Этот вопрос - не решится силой оружия. Украина и все сопричастные - не те страны и не та ситуация. Украина? Посредине или правильно - посреди? Плохая, хорошая эта Украина, но выполнила свои обещания перед гарантами. Вот и все. Дальше? Сдержать слово. Гарантами.
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Вы или давайте оружие или рот закройте!Надоело каждый божий день это слышать.Дадим -не дадим,дадим но не сейчас,устроили ромашку .птьфу...
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І ТАК У НАС "МНОГОХОДОВОЧКА" ДНЯ:
1. Порошенко їде в Грузію і заявляє що дві країни будуть разом співпрацювати в деокупації своїх територій від кацапів;
2. Вилазить Курощуп і читає з листочка, що на скору руку накалякав Сцурков, що "Новоросія" і взяття Лондону всьо, а буде "Малоросія" типу киданув какаху в сторону України.
3. "Загниваючий Захід" засуджує таке рішення, "Великодуховна" робить вигляд, що Курощуп грибів наївся, кацапи не при ділах, але під "Боярку" така ідея цікава;
4. МММщик пушилін зробив вигляд що він має мізки щоб думати ними і просто повторив слова говорящих трусів;
5. Було продемонстровано бойовий лазер США;
6. Щоб хоч якось зупинити панічний понос холопів, кацапи сказали що в них теж є бойовий лазер, сконструйований скульптором з Якутії, і що піндоси сперли ідею бойового лазера ще коли цю ідею виношував Іван Грозний;
7. "Піндоси" ще раз нагадали що пора надати летальну зброю Україні;
8. "Верховний володар" сусідньої наддержави по розуму "ДНР" ще мабуть не встиг прочитати смс від Х..ла, сказав, що не при ділах. Завтра скаже що теж хоче "Малоросію" зі столицею в Луганську.
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Война или будет или её не будет. Остальное ничего не меняет в плане возврата территорий.
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Вопрос более наверно политический.У Украины наверняка есть оружие спосбное убивать оккупантов не хуже амерского..Думаете джавелины лучше чем ваше?
Где то читал что у амеров их куча немного устаревших на складах.Могли бы отдать.
Сожгли бы все 700 танков ""отжатых"") у Украины.
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Украинский противотанковый комплекс "Корсар" отличается от американского аналога Javelin только системой наведения
Фото: milnavigator.com

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи для Украины, - генерал ВВС США Сельва
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