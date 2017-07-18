 США готовы разместить ракеты в ответ на нарушение Россией договора РСМД, - Пентагон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Он отметил, что Пентагон и Белый дом рассматривают как политические, так и дипломатические меры против Москвы за то, что Вашингтон называет нарушением договора РМСД.
"Меры, которые заложены в договор (РСМД), включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД)", - сказал Сельва.
Зампред подчеркнул, что Россия разместила крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.
Ранее сообщалось, что в США предложили ввести санкции против России за нарушение договора РСМД.
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Это покруче ракет средней и малой дальности будет.
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http://lentach.media/articles/amerikanskii-publitsist-brosil-putinu-vyzov-po-dziudo
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18.07.2017 15:11
Крымские сейсмологи в течение суток ожидают крупное землетрясение к югу от полуострова, заявил во вторник «Известиям» директор государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым.
«Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть», - сказал Бурым.
Согласно предположениям сейсмологов, землетрясение может произойти в Черном море в 30-50 км к югу от южного берега Крыма в течение суток начиная с 18 июля 2017 года.
Специалисты предупредили о риске после обнаружения так называемых облачных предвестников.
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На Пидербурге мужчина изнасиловал и убил 50-летнего охранника
https://goo.gl/kjb257
На Бурейском районе местный житель убил пенсионерку, попросившую перенести диван
https://goo.gl/xvDXLu
На Воронежской области ревнивый муж убил супругу телевизором
https://goo.gl/NwHbmV
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