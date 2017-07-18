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Все про:нарушения (725) ракеты (534) Россия (71446) США (12979)

 США готовы разместить ракеты в ответ на нарушение Россией договора РСМД, - Пентагон

ракета

Зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов при Пентагоне Пол Сельва заявил, что США готовы к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Он отметил, что Пентагон и Белый дом рассматривают как политические, так и дипломатические меры против Москвы за то, что Вашингтон называет нарушением договора РМСД.

"Меры, которые заложены в договор (РСМД), включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД)", - сказал Сельва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ пригрозили США ответом в случае выхода из Договора о ликвидации ракет

Зампред подчеркнул, что Россия разместила крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Ранее сообщалось, что в США предложили ввести санкции против России за нарушение договора РСМД.

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Лучше пускай отключат кацапоидам электронные платежные системы и интернет.
Это покруче ракет средней и малой дальности будет.
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Залишається одне питання-Бабахне чи не бабахне?
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Содиректор Гарвардской школы права, обладатель чёрных поясов по айкидо и тхэквандо заявил, что Хуйло - не дзюдоист и бросил мордвину вызов!

http://lentach.media/articles/amerikanskii-publitsist-brosil-putinu-vyzov-po-dziudo
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Добра новина.. Та ще й бойовий лазер штати вдало випробували.. Не встати кацапні з колін..
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В ближайшие сутки в Крыму возможно крупное землетрясение

18.07.2017 15:11

Крымские сейсмологи в течение суток ожидают крупное землетрясение к югу от полуострова, заявил во вторник «Известиям» директор государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым.
«Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть», - сказал Бурым.
Согласно предположениям сейсмологов, землетрясение может произойти в Черном море в 30-50 км к югу от южного берега Крыма в течение суток начиная с 18 июля 2017 года.
Специалисты предупредили о риске после обнаружения так называемых облачных предвестников.
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Надеюсь в районе строительства крымского моста труханет.
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С Гитлером Европейские страны тоже сюсюкались....пытались как то с ним найти общий язык . Ставить ракеты и желательно начинать их использовать против кремлядей...... достала уже эта раковая опухоль на нашей планете .
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давайте будете размещять у нас!!! нам подходит....
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в обмен на вялое выполнение будапештского договора....
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Ответка от московии.
На Пидербурге мужчина изнасиловал и убил 50-летнего охранника
https://goo.gl/kjb257

На Бурейском районе местный житель убил пенсионерку, попросившую перенести диван
https://goo.gl/xvDXLu
На Воронежской области ревнивый муж убил супругу телевизором
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Украина союзник НАТО.Можно было бы помочь НАТО разместить ракеты на самой границе с кацапией.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША готовы разместить ракеты в ответ на нарушение Россией договора РСМД, - Пентагон
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