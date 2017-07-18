 Террористы обстреляли из артиллерии жилые кварталы Авдеевки - ранено два человека, - Жебривский

Жебривский подчеркнул: "Жилые кварталы Авдеевки снова попали под обстрел российско-террористических группировок.
Час назад один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин - 1955 и 1961 гг рождения. С осколочным ранениями головы они были доставлены в городскую больницу. Врачи говорят, состояние - средней степени тяжести. Предоставляют всю необходимую помощь.
Как сообщают мне в военно-гражданской администрации Авдеевки, в городе до сих пор слышны взрывы - боевики бьют по позициям наших армейцев".
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кацяпський ізик) ?!
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