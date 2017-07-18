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 Террористы обстреляли из артиллерии жилые кварталы Авдеевки - ранено два человека, - Жебривский

жебривский

Председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский обнародовал информацию о том, что боевики вечером 18 июля обстреляли жилые кварталы Авдеевки, во время которых ранения получили двое мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жебривский подчеркнул: "Жилые кварталы Авдеевки снова попали под обстрел российско-террористических группировок.

Час назад один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин - 1955 и 1961 гг рождения. С осколочным ранениями головы они были доставлены в городскую больницу. Врачи говорят, состояние - средней степени тяжести. Предоставляют всю необходимую помощь.

Как сообщают мне в военно-гражданской администрации Авдеевки, в городе до сих пор слышны взрывы - боевики бьют по позициям наших армейцев".

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Жебривсий, то призывает к чему то, то возмущается - патаму шта... Поезжайте на стажировку... В Израиль. Там научат, как Родину любить и как действовать.
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я вибачаюсь, як так можна було написати "С осколочным ранениями головы они были доставлены в городскую больницу. Источник:https://censor.net.ua/n448293"
кацяпський ізик) ?!
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Да ну ладно? Нееее, торговые партнеры етого сделать не могли, ониженашилюди. Может они просто хлеб собрали и хотят собирать кукурузу? Пеця, гавнокомандующий ты наш, даешь кукурузное перемирие.
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Власть которая не может защитить или даже не пытаться защищать своих жителей, не достойна и дня править цивилизованной страной.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли из артиллерии жилые кварталы Авдеевки - ранено два человека, - Жебривский
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