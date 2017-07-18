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 Политика Украины
  2004  56
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 Террорист Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный

пушилин

Идея главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" дискуссионная и неоднозначная.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин.

"Создание государственного образования "Малороссия" могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума. Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества", - сказал он. Пушилин добавил, что такую идею не поддержали в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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Эта блаженная очень равнодушно ходит на работу мимо убийцы ее Николашки. А ведь должна мавзолей дедушки чЛенина сжечь. Но команды видать нет.
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Походу эта обезьяна собралась совокупиться с мощами!
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Главное, чтобы она не зажироточила во время того как.
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Какая улыбка.... Её что- только сейчас девственности лишили???
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Эх,был бы в Украине нормальный президент ,вы бы твари давно дискутировали,в каком порядке спать под шконкой ...
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ХАРДИН,а ты крови жаждешь ? Бери автомат и вперед на передовую ! Или ты с рашки приветы шлешь ?
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Так на передовой милок,приказ соевый-огонь не открывать,шо там делать ,работать мишенью ???
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Приказ это для Минска. Памятьу тебя или однобока или в отпуск ушла.
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Щикаладак бы наелся от пуза. Репа бы репнула как у этого Чепушилы.
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Ну для начала я бы объявил неконтролируемые территории оккупированными ,ввёл бы военное положение по всей стране,объявил бы тотальную мобилизацию а дальше ,как говорится будем посмотреть ...при этом прозрачно намекнул,что если наши уважаемые гаранты не приступят к реальной помощи Украине,то она будет вынуждена восстановить ядерный статус,чтобы защищаться самостоятельно ,ну и конечно все воры сидели бы в тюрьме а не в раде и правительстве ибо без этого войну не выиграть ....
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О! Великолепный план! Добротный! Высший сорт! .................. По чём покупал?
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Тебе не план а мозгов бы купить вместо имеющейся в твоём распоряжении ваты !!!
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Тут без мнения мэра Генически вопрос может зайти в тупик
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Без мэра Генически- вопрос зашёл в тупик гигиенически... Стихи получаются...
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о.Там пошел срачь.Это забавно.Надо попкорна подкупить.
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дискуссионный - была бы возможность попилить бабки хуйла. точнее рузке налогоплательщиков
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Даже ЧеПушило охерел малость - ему дури не хватило...
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А кто дискутировать будет???? Гиви с Мотороллой??? Или ещё какую-нить прошмандовку для кворума ( и взаимного удовольствия) пригласят??
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Это вопрос для обсуждения диагноза психиатрами, а не политиками
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дайте захерке селедки....по ходу он опять начал превращаться в собаку.это ж надо такую хрень сморозил.
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Забагато інформаційного галасу навколо хворобливого марення поки що живого органічного добрива..
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Назвіть порошенкоросія. В честь миротворця ібн петі. Він для вас зробив більше чим хуйло.
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опять малороссия сдуласль, кремлю эти доходяхи из лднр не нужны, надо газ качать и нефть на запад олигархам
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всегда хочется к этому персонажу пременить преставку чеПушилин, не путать с Чегеварой.....
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"Если бы сейчас была дискуссия, - начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, - я бы доказала Петру Александровичу.."
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Есть хорошее название по этому поводу. ЛуГандон!
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ТАК Я НЕ ПОНЯЛ: несуществующая (по Захерченко) Украина теперь будет малоросцам пенсии платить? Или Захер помидорами выдаст - как раз поспели?
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Какая-то сука положила на стол Захеру папку с методичками за 14 год..придурок не глянул на дату - и понеслось...
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всё верно и дату вроде глядел, но зрение хреновое, подпорченое галюциногенами и хунтой, вот и 4-рочка сошла за 7-рочку.. так и на суде ему вместо 15-ти 30 дадут, если на этапе не зарежут....
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Ну так соберитесь в кучку и дискуссируйте между собой до покойного про@ба. Дебила царева не забудьте пригласить.Без него никак.А потом все дружною толпою на принудительную госпитализацию...
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Привіт Друже ! пишу вже не з телефона як завжди. цікаво тут у нас. порохосрань - як завжди -всирається.....
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Стоп! Тут просто так с кандачка не получится.
Нужно собрать "товарищей", устроить научный диспут, привлечь ведущих ученых дамбаса, а ужа потом ... в лабораторию передавать формулу дури.
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Украинцы родину на кацапские идеи не меняют.Вопрос закрыт навсегда.
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Предлагаю международный референдум. Захер выходит на межгалактический уровень по дебилизму. А без шуток - весь мир вдруг кинулся защищать мертворожденные минские соглашения. Именно этого хуйло и добивался. Чтобы ничего вдруг не появилось взамен, ни законов об оккупации, ни об реинтеграции или чего-нибудь еще.
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рашка готовит признание мнимой независимости луганды по типу Абхазии. что для хуйла в рашке пидорашке это политическая победа и его рейтинг пойдет в рост. все эти ,,дискуссии,, есть афера в международном праве и пространстве.
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Дискуссия может быть только одна - в какую психиатрическую
больницу их всех госпитализировать .
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Больше 100 лет тому был написан труд "Гениальность и помешательство".
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Как они уже за..али этим заявлением говорящей головы, которая даже с листа внятно прочитать не может!...
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хУйлососии за которую заплатит каждый рабсиянин.
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Граждане Лугандонии, вам не стыдно за своих дебилов вождей?
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И поверьте,создадут и референдум пройдёт, а мы будем только наблюдать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррорист Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный
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