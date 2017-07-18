 Террорист Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин.
"Создание государственного образования "Малороссия" могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума. Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества", - сказал он. Пушилин добавил, что такую идею не поддержали в России.
Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
2004 56
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Нужно собрать "товарищей", устроить научный диспут, привлечь ведущих ученых дамбаса, а ужа потом ... в лабораторию передавать формулу дури.
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больницу их всех госпитализировать .
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