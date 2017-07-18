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 Политика Украины
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 Один из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный

пушилин

Идея главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" дискуссионная и неоднозначная.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин.

"Создание государственного образования "Малороссия" могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума. Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества", - сказал он. Пушилин добавил, что такую идею не поддержали в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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Эта блаженная очень равнодушно ходит на работу мимо убийцы ее Николашки. А ведь должна мавзолей дедушки чЛенина сжечь. Но команды видать нет.
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Походу эта обезьяна собралась совокупиться с мощами!
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Главное, чтобы она не зажироточила во время того как.
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Какая улыбка.... Её что- только сейчас девственности лишили???
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настругали еще с 5 статей УК Украины... вот мне интересно в Израиле или США, Франции и кое где еще вот такие уебки (пардон) заявили что они вместо США-Израиля-Канады-Франции-Германии создают правоприемницу государство.. МалаяСША, МалаКанада- Малый Израиль-Нью -Франция и так далее думаю за неделю их бы нашли и в канджалах доставили на территорию без приставок Малая или Нью Васюки...
далее из классики-- «И тут Остапа понесло…»
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Эх,был бы в Украине нормальный президент ,вы бы твари давно дискутировали,в каком порядке спать под шконкой ...
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ХАРДИН,а ты крови жаждешь ? Бери автомат и вперед на передовую ! Или ты с рашки приветы шлешь ?
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Так на передовой милок,приказ соевый-огонь не открывать,шо там делать ,работать мишенью ???
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Приказ это для Минска. Памятьу тебя или однобока или в отпуск ушла.
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Щикаладак бы наелся от пуза. Репа бы репнула как у этого Чепушилы.
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а у него и так будка трескается...\видел фотки этого нарциссического борцуна...\
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Ну для начала я бы объявил неконтролируемые территории оккупированными ,ввёл бы военное положение по всей стране,объявил бы тотальную мобилизацию а дальше ,как говорится будем посмотреть ...при этом прозрачно намекнул,что если наши уважаемые гаранты не приступят к реальной помощи Украине,то она будет вынуждена восстановить ядерный статус,чтобы защищаться самостоятельно ,ну и конечно все воры сидели бы в тюрьме а не в раде и правительстве ибо без этого войну не выиграть ....
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О! Великолепный план! Добротный! Высший сорт! .................. По чём покупал?
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Тебе не план а мозгов бы купить вместо имеющейся в твоём распоряжении ваты !!!
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Та я вижу что ты успешно решил все свои проблемы, теперь можно и в президенты. А скулёж... то так для антуража... Почти как Юлька. Кстати,ты ее возьмешь в премьеры?
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Я бы дал ей испытательный срок - годик на посту генпрокурора и в зависимости от результатов и кучности посадок ,говорил бы о премьерстве ...
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Блин Олег , что ты мелешь , какая тотальная мобилизация , куда бы ты дел 5 млн мужиков , чем кормил и где расположил бы ?
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Тю,ты посмотри на декларации всего Украинского ворья,там пол мира можно накормить ,ну а расположить ,то вообще не проблема ,у каждого мусора ,судьи ,чинуши,прокурора ,депутата по нескольку замков типа Лувр ...
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своего даже партнёра глебушку вытащил для поддержки...\да правда юля их то двоих брать будет...\
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"Ну для начала ввёл бы военное положение по всей стране,объявил бы тотальную мобилизацию "
То есть отпугнул бьі даже тех немногих инвесторов, которьіе есть сейчас, позабирал бьі людей в армию, перегрузив бьі єкономику, которая и так на ладан дьішит. Ну чо, действительно неплохо "для начала" гг)))

"будет вынуждена восстановить ядерный статус"
Да, а потом мьі "будем вьінужденьі" попасть под санкции, как сраньій Иран. Не говоря уже о том, что восстановление ядерного статуса обойдется в десятки ярдов баксов. Но такой о*уенньій президент єти деньги, конечно же, найдет.

"все воры сидели бы в тюрьме а не в раде и правительстве"
Ок, кто вместо них?

"без этого войну не выиграть"
Войну тьі и так уже просрал. Все население в армии, єкономика летит в сраку, армию кормить нечем, военньіе посьілают тебя нахер, начинаются бунтьі, мордва спокойно занимает Украину, захерченко - президент малоросии со столицей в донецке. Чувак, тьі прирожденньій президент. И бьіло бьі смешно, если б не бьіло так грустно.
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Тут без мнения мэра Генически вопрос может зайти в тупик
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Без мэра Генически- вопрос зашёл в тупик гигиенически... Стихи получаются...
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о.Там пошел срачь.Это забавно.Надо попкорна подкупить.
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дискуссионный - была бы возможность попилить бабки хуйла. точнее рузке налогоплательщиков
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Даже ЧеПушило охерел малость - ему дури не хватило...
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А кто дискутировать будет???? Гиви с Мотороллой??? Или ещё какую-нить прошмандовку для кворума ( и взаимного удовольствия) пригласят??
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Это вопрос для обсуждения диагноза психиатрами, а не политиками
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дайте захерке селедки....по ходу он опять начал превращаться в собаку.это ж надо такую хрень сморозил.
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Забагато інформаційного галасу навколо хворобливого марення поки що живого органічного добрива..
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Назвіть порошенкоросія. В честь миротворця ібн петі. Він для вас зробив більше чим хуйло.
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опять малороссия сдуласль, кремлю эти доходяхи из лднр не нужны, надо газ качать и нефть на запад олигархам
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всегда хочется к этому персонажу пременить преставку чеПушилин, не путать с Чегеварой.....
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"Если бы сейчас была дискуссия, - начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, - я бы доказала Петру Александровичу.."
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Есть хорошее название по этому поводу. ЛуГандон!
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ТАК Я НЕ ПОНЯЛ: несуществующая (по Захерченко) Украина теперь будет малоросцам пенсии платить? Или Захер помидорами выдаст - как раз поспели?
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Какая-то сука положила на стол Захеру папку с методичками за 14 год..придурок не глянул на дату - и понеслось...
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всё верно и дату вроде глядел, но зрение хреновое, подпорченое галюциногенами и хунтой, вот и 4-рочка сошла за 7-рочку.. так и на суде ему вместо 15-ти 30 дадут, если на этапе не зарежут....
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Ну так соберитесь в кучку и дискуссируйте между собой до покойного про@ба. Дебила царева не забудьте пригласить.Без него никак.А потом все дружною толпою на принудительную госпитализацию...
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Привіт Друже ! пишу вже не з телефона як завжди. цікаво тут у нас. порохосрань - як завжди -всирається.....
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Вітаю! та не звертай на них уваги, їм вже не довго лишилося)))
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Стоп! Тут просто так с кандачка не получится.
Нужно собрать "товарищей", устроить научный диспут, привлечь ведущих ученых дамбаса, а ужа потом ... в лабораторию передавать формулу дури.
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Украинцы родину на кацапские идеи не меняют.Вопрос закрыт навсегда.
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Предлагаю международный референдум. Захер выходит на межгалактический уровень по дебилизму. А без шуток - весь мир вдруг кинулся защищать мертворожденные минские соглашения. Именно этого хуйло и добивался. Чтобы ничего вдруг не появилось взамен, ни законов об оккупации, ни об реинтеграции или чего-нибудь еще.
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рашка готовит признание мнимой независимости луганды по типу Абхазии. что для хуйла в рашке пидорашке это политическая победа и его рейтинг пойдет в рост. все эти ,,дискуссии,, есть афера в международном праве и пространстве.
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Не буде цього ніколи .
Визнання Лугандону Хуйлу не потрібно , навпаки - він з самого початку і не приховував , що хотів вживити цю ракову пухлину назад , в Україну ...
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так в этом то и дело - у него нет выбора.нам она не нужна это раковая опухоль. и ему она не нужна, что делать?а в рашке экономика на нуле и нет роста. то есть перед выборами ему необходим рейтинг и не дутый, а реальный. то есть это проверка общества на готовность поддержать или не поддержать путина, что и будет его опорой в дальнейшем. в этом случае мнимая поддержка становится не мнимой.все санкции коту под хвост. здесь отчетливо встает вопрос минских и они держат его от признания... они. скорее всего это политический торг в преддверии переговоров. ставки так сказать растут. я почему так говорю? потому, что считаю это заявление не личным мнением захара, а вбросом фсб. по мне так пусть бы тот придурок сам от себя ерунду говорил.
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нам она не нужна это раковая опухоль.

Ого ! А чому ж тоді "наша" влада каже протилежне - "нам потрібен Донбас !"...?
а в рашке экономика на нуле и нет роста ...
- там запасів ще на багато років вистачить , а коли і не вистачить - рейтинг Хуйла буде все одно високий ..
считаю это заявление не личным мнением захара, а вбросом фсб.

- оце і найгірше ! Судячи з того , як ВСІ чомусь коментують цю маячню - "вброс" виявився вдалим ...
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ты перефразировал меня и нового ничего не сказал. так как мы не знаем реальности. я же и пишу тебе - мне бы лучше, что бы это было очередной ерундой от курицы захарки. он и правда себя считает наполеоном, я его как то раз слушал на митинге и видел суету вокруг, он неадекватный. мы же не знаем реальности и начинаем строить предположения. может лучше вообще не замечать? а не замечать тоже нельзя так как минская туфта срывается.
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Дискуссия может быть только одна - в какую психиатрическую
больницу их всех госпитализировать .
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Больше 100 лет тому был написан труд "Гениальность и помешательство".
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Как они уже за..али этим заявлением говорящей головы, которая даже с листа внятно прочитать не может!...
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Граждане Лугандонии, вам не стыдно за своих дебилов вождей?
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Гражданам Лугандонии стыдно не бывает Они животные. Руководствуются исключительно рефлексами: питательным питательным и стрелятельным.
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Очепяточка. Питательным, пиХательным и стрелятельным.
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И поверьте,создадут и референдум пройдёт, а мы будем только наблюдать.
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Самую большую кучу говна на планете. Будут говно поставлять в рашку для художественной лепки.
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"Создание государственного образования "Малороссия" могло бы стать интересной инициативой...".
Однозначно и да! Для психиатров.
Отпустить в самостоятельное плавание. Пусть строят центр миросоздания. (Не по Кейси - ли? Антлантида - возникла снова?)
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Предмет дискуссии, как закапывать обдроченцы и кацапских оккупантов: до горы раком или вверх ногами, чтоб компактнее было
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без дискусий. Название соответствует форме.
Один из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный - Цензор.НЕТ 9644
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Чепушила едь на РФу уже, дискутируй там о обустройтве Сибирской конфедерации, о символике Кубанской риспублики, взаимоотношениях госудвств Кавказа Ичкерии и Дагистана, а также о том как назвать то образование которое будет вокруг Масквы - Московия или исконно Мокша.
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м-м-м-м.... дискуссировать! ну да, подискуссируй с захером, а то ему скучно англо-саксов завоёвывать и Украину за 60 дней загинать! два идиота!
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Интересно, если теперь днр пойдет войной на лнр с целью присоединения ее к малороссии, россия куда войска будет посылать, в Донецк или в Луганск?.....

а если потом днр и лнр перемирие подпишут между собой(хунта подкупит) и войной пойдут на кремль???? ...
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После "похода на Лондон" и "продажи помидор в Турцию" и так было понятно,что Сашка Курощуп-болен идиотией.
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тепер, по задрорному: значить, своєго заднєго прохода прістраіватєль))) ну, де зміг, там пристроїв)))
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Эти марионетки кремля сами ничего не решают, тем более такие политические вопросы, чей это вброс про "нанороссию" говна на вентилятор? Сурков рулил этими персонажами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный
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