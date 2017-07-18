 Один из главарей "ДНР" Пушилин о "Малороссии" Захарченко: Вопрос дискуссионный

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин.
"Создание государственного образования "Малороссия" могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума. Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества", - сказал он. Пушилин добавил, что такую идею не поддержали в России.
Напомним, ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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далее из классики-- «И тут Остапа понесло…»
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То есть отпугнул бьі даже тех немногих инвесторов, которьіе есть сейчас, позабирал бьі людей в армию, перегрузив бьі єкономику, которая и так на ладан дьішит. Ну чо, действительно неплохо "для начала" гг)))
"будет вынуждена восстановить ядерный статус"
Да, а потом мьі "будем вьінужденьі" попасть под санкции, как сраньій Иран. Не говоря уже о том, что восстановление ядерного статуса обойдется в десятки ярдов баксов. Но такой о*уенньій президент єти деньги, конечно же, найдет.
"все воры сидели бы в тюрьме а не в раде и правительстве"
Ок, кто вместо них?
"без этого войну не выиграть"
Войну тьі и так уже просрал. Все население в армии, єкономика летит в сраку, армию кормить нечем, военньіе посьілают тебя нахер, начинаются бунтьі, мордва спокойно занимает Украину, захерченко - президент малоросии со столицей в донецке. Чувак, тьі прирожденньій президент. И бьіло бьі смешно, если б не бьіло так грустно.
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Нужно собрать "товарищей", устроить научный диспут, привлечь ведущих ученых дамбаса, а ужа потом ... в лабораторию передавать формулу дури.
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Визнання Лугандону Хуйлу не потрібно , навпаки - він з самого початку і не приховував , що хотів вживити цю ракову пухлину назад , в Україну ...
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Ого ! А чому ж тоді "наша" влада каже протилежне - "нам потрібен Донбас !"...?
а в рашке экономика на нуле и нет роста ...
- там запасів ще на багато років вистачить , а коли і не вистачить - рейтинг Хуйла буде все одно високий ..
считаю это заявление не личным мнением захара, а вбросом фсб.
- оце і найгірше ! Судячи з того , як ВСІ чомусь коментують цю маячню - "вброс" виявився вдалим ...
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больницу их всех госпитализировать .
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Однозначно и да! Для психиатров.
Отпустить в самостоятельное плавание. Пусть строят центр миросоздания. (Не по Кейси - ли? Антлантида - возникла снова?)
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а если потом днр и лнр перемирие подпишут между собой(хунта подкупит) и войной пойдут на кремль???? ...
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