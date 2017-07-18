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Все про:боевик (18987) ОБСЕ (2695) Донбасс (15445) минские соглашения (2245) Курц (36)

 Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц

курц

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал пророссийских боевиков "ДНР" не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Также читайте: Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

"Обеспокоен событиями в Украине - "объявлением" о "Малороссии", - подчеркнул Курц.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что контролируемые Россией боевики "должны избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений".

Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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жабоеды с бундесами сёдня целый день пену пускают, даже упырюга-пастырь мгновенно среагировал. значит всё серьёзно. эх, скорей бы...
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Трупоед, в мавзолей тебя не поместят. У Захеровой спроси, что она забыла, кроме шампуня, в американских апартаментах?
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спроси у своих руснявых братух по диагнозу,им лучше знать
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о сосун, как я рад!! Тебе прошлый раз понравилось? А то , когда глотал, то закашлялся
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пачему сознательный и достойный бредит аналом с оралом?
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сашко захарченко під час продажу курятини час не втрачав.
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А чи на пора Петрові повертати відведене важке озброєння ЗСУ на передову? Та вибити дурість з дурних голів "малороссов"?
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Мертвим вже нічого не загрожує-як і в цьому випадку.
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:p

Хремль только что уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии
Пресс-секретарь президента назвал это «личной инициативой александра захарченко»
кацапы открестились от больных братьев дебилов малоросов-лугандонских....
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Лиза Пескова во Франции (слева) и в Чечне (справе). Вот что любовь к деньгам с человеком делает!!!

Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц - Цензор.НЕТ 1222
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это не любовь к деньгам, это страх что кадыров в неё встрянет увидев такие булки..
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Это ролевые игры кремлевских. То они православные, то мусульмане, но всегда бляди.
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Кадыров больше овец любит и рюзьге ватников дрючить
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Що тут скажеш, гарно виглядає донька волохатої піськи.
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Морда у неё ужастная и с усами!
Хорошо,что деньги есть - хоть сиськи сделала,а то б вообще!

Праститутка, вся в папашу.
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Как только письку не спрячешь, когда на родине "хероя рассеи".
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Заяви терористів це факт відсутності будь яких Мінських угод! Мінські угоди існують тільки в головах європолітиків, які за допомоги Мінських угод рятують свою дупу від дерев'яного колу, на який їх посадять євровиборці, коли дізнаються що європолітики вклали в путіна 600 млрд доларів інвестицій і втратили над ним контроль і тепер в Європі йде війна яка рано чи пізно стане ядерною війною! Європолітики рятують своє життя цими Мінськими угодами, бо за співпрацю з маніяком путіним їх просто розіпнуть на майданах від Берліна до Ліссабону!
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У лысого кремлёвского окурка очередная многоходовочка
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цікаво виходить
"Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал пророссийских боевиков "ДНР" не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.Источник:https://censor.net.ua/n448290"
тобто цей міністр многіх) дел з Австрії звертається до терористів з проханням?!
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Ну то давайте вже про них забудемо-прийшов час набити сраку малоросам.
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Тимошенковские ватопутинцы, сегодня куриный фюрер Захерченко упразднил Украину и назначил себя вместо Порошенко, собирайте манатки и валите на Малозасросию!!!
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захар до завтра проспится и будет очень удивлен движухой
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ставят по угрозу? а они хоть что-то выполняли до этого?
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на РАБссии 86% дураков и им очень сложно в своём СаРае,конкурентов много.
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Да хватит уже херню очередную кацапского дебилоида обсуждать.Что,уже и поговорить не о чем?
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Малороссия... хм-м, тут без расширителей сознания явно не обошлось.) Слишком много внимания этому бреду.

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Следующий этап - микророссия , за ним - нанороссия . А потом - пипец ...
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Минскими соглашениями вытерли жопу в тот же день, в который они были подписаны. В буквальном смысле этого слова. Подписали, взяли бумагу, скомкали и отнесли в сортир. С первого дня все понимали, что никто эти договоренности соблюдать не будет. Никогда ничего из этих соглашений выполнено не будет. За три года ничего не выполнили, а тут, вдруг ни с того ни с сего пойдет дело. Эта мудянка будет продолжаться бесконечно. Россия - это стадо рабского скота. С этими свиньями бесполезно о чем-либо договариваться. Они нарушали и не такие договоры, а тут какой-то совковый Минск с краснымй хуйбейвинами(по другому и назвать нельзя)...
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В ближайшие дни подразделения российской армии будут переброшены в сирийский город Кунейтра, чтобы занять позиции напротив сирийско-израильской границы на Голанах, сообщают военные источники DEBKAfile.

Кунейтра находится всего в 5 км от израильской границы Израиля и линии позиций Армии обороны Израиля.
Израиль уведомил Вашингтон и Москву о том, что он категорически против присутствия российских военных на своей границе.Однако сотрудники США и России, координирующие реализацию соглашения о прекращении огня, договорились продолжить развертывание российских военных. Белый дом и Кремль дали этому развертыванию зеленый свет, фактически навязав его Израилю против его воли.

Ой, Трамп, дурак..............
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