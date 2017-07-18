 Заявления боевиков о "Малороссии" ставят под угрозу осуществление минских соглашений, - глава ОБСЕ Курц

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Обеспокоен событиями в Украине - "объявлением" о "Малороссии", - подчеркнул Курц.
Глава ОБСЕ подчеркнул, что контролируемые Россией боевики "должны избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений".
Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.
Участники нормандского формата по Донбассу - Германия и Франция призвали Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".
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Хремль только что уточнил свою позицию в связи с планами создания так называемой Малороссии
Пресс-секретарь президента назвал это «личной инициативой александра захарченко»
кацапы открестились от больных братьев дебилов малоросов-лугандонских....
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Хорошо,что деньги есть - хоть сиськи сделала,а то б вообще!
Праститутка, вся в папашу.
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"Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал пророссийских боевиков "ДНР" не ставить под угрозу выполнение Минских соглашений.Источник:https://censor.net.ua/n448290"
тобто цей міністр многіх) дел з Австрії звертається до терористів з проханням?!
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Кунейтра находится всего в 5 км от израильской границы Израиля и линии позиций Армии обороны Израиля.
Израиль уведомил Вашингтон и Москву о том, что он категорически против присутствия российских военных на своей границе.Однако сотрудники США и России, координирующие реализацию соглашения о прекращении огня, договорились продолжить развертывание российских военных. Белый дом и Кремль дали этому развертыванию зеленый свет, фактически навязав его Израилю против его воли.
Ой, Трамп, дурак..............
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