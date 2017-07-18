 Жителю Миргорода, информировавшему террористов о военных самолетах, увеличили тюремный срок

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, апелляционный суд приговорил гражданина к 4 годам лишения свободы, тогда как суд первой инстанции назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, - 2 года и 6 месяцев лишения свободы.
Бывший военнослужащий с декабря 2014 по февраль 2015 года по телефону неоднократно передавал представителю "ДНР", с которым в свое время учился, информацию о полетах военных самолетов с аэродрома военной части в Миргороде. Кроме того, он рассказал о возможном расширении Миргородской центральной районной больницы для лечения раненых участников Антитеррористической операции.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли оружие, переделанное в огнестрельное.
Мужчина осужден по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 1 ст. 263 (хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).
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