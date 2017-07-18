EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Общество
  2675  32
Материалы по теме:
Все про:информация (317) Миргород (14) суд (21249) терроризм (20423)

 Жителю Миргорода, информировавшему террористов о военных самолетах, увеличили тюремный срок

самолет летчик авиашоу

Апелляционный суд Полтавской области отменил приговор Миргородского районного суда от 16 июня 2016 года в отношении жителя Миргорода, который информировал террористов о полетах военных самолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, апелляционный суд приговорил гражданина к 4 годам лишения свободы, тогда как суд первой инстанции назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, - 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

Бывший военнослужащий с декабря 2014 по февраль 2015 года по телефону неоднократно передавал представителю "ДНР", с которым в свое время учился, информацию о полетах военных самолетов с аэродрома военной части в Миргороде. Кроме того, он рассказал о возможном расширении Миргородской центральной районной больницы для лечения раненых участников Антитеррористической операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Информацию передавала командиру одного из воинских подразделений, расположенных в городе Горловка", - СБУ задержала двух пособниц боевиков. ВИДЕО

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли оружие, переделанное в огнестрельное.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 1 ст. 263 (хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для цього виродка має бути гідний вирок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошее начинание , пересмотр приговоров дебилороссам в сторону увеличения .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна воюет. Пора ужесточить статьи о гос. измене и сепаратизме. Через четыре года выйдет на волю, а сколько наших ребят из-за этой твари погибло,Бог ведает. Минимум червонец за сотрудничество с сепарами должен быть. Как у подельников убийц по УК Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От пятнашки. Это особо опасное преступление против национальной безопасности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь Высший апелляционный ему еще годков 6 ндобавит, ну для круглого числа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А там, глядишь, и европейский суд не оплошает - еще накинет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот урод передавал сведения о боевой авиации врагу.А ему дают 4 года.Вы еще условно,козлы,дайте,ну типа он же никого не убивал сам.Твари конченые!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стукачей нигде не любят, а вдруг найдутся сидельцы у кого родственник на фронте погиб?? и 2,5года превращяются в пожизненное на том свете.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там у вас кондюк буде ? Нас на вихідні спека накриє .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Продивився прогноз на 10 діб наперед - з суботи там близько 20 і дощитиме. Мені подобається така погода, ненавиджу спеку..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм , не знаю де ви дивились , я користуюсь зазвичай цим сайтом ,Погода в Яремче
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На синоптику дивився.. Бувало, що й підводив, але не часто. Кондиціонер є. А то - в Пруту будемо охолоджуватись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прут навіть в нас холодний , можу уявити який він там , брррррр .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допоки за такі дії не буде довічного без права амністії, доти таких хвнуриків буде повно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Важлива не тільки (і не стільки ) строгість , але і невідворотність покарання . Я би перефразував інакше "допоки вата буде вірити в свою безкарність , доти таких хануриків буде повно " .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Покажите его по всем каналам ТВ и выпустите где-то подальше от рос границы )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо? Одно блаблабла. Тока и смогли калашникова да бузину крякнуть и то без образцово-показательной казни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С ПОЧИНОМ! Больше писать не буду - боюсь судейских спугнуть!!! И обратите внимание - бцвший военный, наверняка еще и офицер, скорее всего - еще СА!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Литве за шпионаж гражданин эрефии (Николай Филипченко) получил 10 лет. П.С. Литва не воюет. Это произощло 7 июля 2017 года. Чем все закончится - неизвестно. Однако...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто с ума сойти ,где в Мире дают ещё такие срока за измену Родине и шпионаж !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может там, где измена поощряется судьями и рыбой покрупней?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведь могут, когда хотят. Только и четыре мало, четырнадцать, в самый раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще бы велосипедной цепью от-дить, что бы на всю жизнь запомнило.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоЖителю Миргорода, информировавшему террористов о военных самолетах, увеличили тюремный срок
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти