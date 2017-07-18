 Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат

Об этом Розенблат сообщил в ответ на вопрос журналистов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV.
Нардеп также отметил, что не знает, есть ли люди, которые готовы внести за него нужную сумму, и назвал дело против него "фейковым".
"Очень тяжело комментировать фейковые дела против реальных людей. Решение судьи - это его право. Я сделаю все, что написано в постановлении", - сказал Розенблат.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу. Источник: /p448278
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"Поскольку Рада не дала согласия на его задержание или арест, мы ничего не сможем сделать. Если нарушит обязательства, то же самое... Осенью мы можем повторно обратиться за разрешением в Верховную Раду, но это сомнительно", - сказал Кривенко.
Источник: https://censor.net.ua/n448251
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КСТА!!!! А шо тама с РЫГО-УБЛЮДКОМ бобкиным???? Все утихло и замялось?
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"Очень тяжело комментировать фейковые дела против реальных людей.Источник: https://censor.net.ua/n448288
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Скинься с допой и внесите залог оптом- у него та же трабла
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Не имеешь возможности внести залог, - ничего страшного. Иди в камеру!
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Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!" (с) Кавказская пленница .
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Попроси у насирова одеяло и начинай болеть... )))))))))
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Сколько стоит место в Раде - Der Spiegel Заметьте материал от 27 августа 2015 - места в Верховной Раде продавались. Стоили они от 3 до 10 миллионов долларов за мандат
С учетом аппетитов, мандат в нынешней Раде стоит не меньше
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походу, поэтому и не продаст передаст !
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