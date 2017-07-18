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 Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что не может самостоятельно внести предназначенную судом залог в размере 7 млн грн

Об этом Розенблат сообщил в ответ на вопрос журналистов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо.TV.

Нардеп также отметил, что не знает, есть ли люди, которые готовы внести за него нужную сумму, и назвал дело против него "фейковым".

"Очень тяжело комментировать фейковые дела против реальных людей. Решение судьи - это его право. Я сделаю все, что написано в постановлении", - сказал Розенблат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн. ФОТО

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу. Источник: /p448278



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Насиров также говорил про 100 миллионов. И где он сейчас?!
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Да разве только насРАлов?! Потом братва с общака выделит, а скажут, что с миру по нитке, мля... Повбивав би...
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Если Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП

"Поскольку Рада не дала согласия на его задержание или арест, мы ничего не сможем сделать. Если нарушит обязательства, то же самое... Осенью мы можем повторно обратиться за разрешением в Верховную Раду, но это сомнительно", - сказал Кривенко.
Источник: https://censor.net.ua/n448251
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Обратись к братьям которые с тобой грабят,думаю помогут,а если нет сливай их и пусть они репу чешут как и ты.P.S. Когда воровал чем думал?
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Не сцы, РЫГО-БППэшный блок придет на выручку!!!
КСТА!!!! А шо тама с РЫГО-УБЛЮДКОМ бобкиным???? Все утихло и замялось?
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реальный пацан розенблять нищеброд оказывается)))

"Очень тяжело комментировать фейковые дела против реальных людей.Источник: https://censor.net.ua/n448288
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жесть, их послушать- никто из них не виноват, никто не воровал, ни у кого нет денег, они живут на одну ЗП
Скинься с допой и внесите залог оптом- у него та же трабла
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ДЕНЕГ НЕТ НА ЗАЛОГ? Странно, а на что же ты, Броня, дома в Житомире строишь? И не просто строишь, а на самых лакомых участках!
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Это пожертвования сироток. Ну и что, что фамилии одинаковы, не придирайтесь
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Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн

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Не имеешь возможности внести залог, - ничего страшного. Иди в камеру!
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"Мой прадед говорил: "Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания".
Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!" (с) Кавказская пленница .
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І воно було довіреною особою самого Петра? Вміє Петро підбирати собі соратників..
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Ну, если взять национальность, то вполне подходит... грося ведь пока держится... )))
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Я тебе больше скажу, Леня! Когда товарищ шел в нардепы от Житомира, я спросил нескольких знающих людей - как он? что он? (сам я с ним не знаком, а отзывы слышал всякие). Люди просто отрицательно помотали головой - в смысле "нет, что вы!". Но увы...народ наш местный таки лоханулся...
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Вот почему "антикоррупционеры" так бояться заполнять декларации
Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат - Цензор.НЕТ 9712

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Протидиял как мог, но она оказалась сильнее. Пришлось сдаться
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ну да ну ...да.конечно же Шабунин.Вот оно че,михалыч !!! вот где корень зла !!! остановитесь!!! редкая херня на просторах инета.что бы заболтать тему нужно сделать вброс "по громче" и увести лохторат в другое пространство.И кого выбрали ???Шабунина.Мелко плавают эти медиа педерасты.Слабенькая школа.
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Ну да "пскопской я". Погорел не единожды, помещики замучили, скотинка пала, питаюсь лябедой и чем помогут. Сиротинушка я... А если честно? Пацан за базар не отвечает. Наработал, наобещал, а тут ... Нетути? Кого в ... избираете? Непутевые все они. Так и норовят от кассы увильнуть.
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А чего ему вносить, если Рада не дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности?! Ведь у нас Рада решает виновен или нет депутат, как захочет так и будет, перед законом все равны, но депутаты ровнее...
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Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат
Попроси у насирова одеяло и начинай болеть... )))))))))
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Україна така країна _якщо в кого немає грошей на ліки- людина просто помирає ,але якщо в тебе є гроші ,то можна , скоювати злочини і потім платити і спокійно жити далі
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Если все и дальше так пойдет Казнакрад может захворать как насирка рачком иль еще каким бочком.---мамка сказала "нету йода-нету сала".нету лямов -на кичу ,татухи на жопе колоть.
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Доиграетесь гады, что Розенблатушка объявит голодовку.
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Да ну нах.Кого ни возьми из ворюг,все,плятт,бедные,как церковные мыши.А чере три дня все бабло до копеечки вносят.Харе звиздеть,соломонович,отстегивай побыстрее!
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Мойша, ты шо смешной, злыднем прикидываешься.
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зачем ему вообще вносить залог? зрада же не дала согласия на арест. если нарушит условия, то залог отойдет государству, а если вообще не внесет?
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Даже не смешно.
Сколько стоит место в Раде - Der Spiegel Заметьте материал от 27 августа 2015 - места в Верховной Раде продавались. Стоили они от 3 до 10 миллионов долларов за мандат

С учетом аппетитов, мандат в нынешней Раде стоит не меньше
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Продай имущество и бизнес в Германии - евро нынче дорог.
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ну, как-бы не совсем еще дорог...
походу, поэтому и не продаст передаст !
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Нет денег... Ничего, новинский даст. Или мертвячук...
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"... так выпьем, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями!" (с)
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Если у таах как он нет денг, то нужно снимаить депозит. Если и там нет денег, то нужно продать валюту. Если и там нет, то нужно съезить в Швейцарию, там точно есть.
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Если бы замаячила реальная отсидка в СИЗО, а то и срок - нашлось бы и 7, и 70, и наверное 700 миллионов.
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Чергова серія дибіло-комедії "Боротьба з корупцією по-українські", сценариста Парашенки за режисурою Кагтаого Югки, завершилася. Розенйоб вибачився перед гівносудом і заявив, що такої неосяжної суми грошей він зроду не бачив, тому і вносити залог він не зможе. І нічого йому за це, за нашим кримінально-олігархічним законодавством, не буде. Не передбачено. За шо ця падаль має люд український, навіть уявити важко. Проте можна точно сказати, що ми того варті.
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