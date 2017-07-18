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 Политика Украины
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 В САП призывают Полякова явится в НАБУ: "Не прячьтесь за больничными"

поляков

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре призывают народного депутата Максима Полякова прийти в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор САП Владимир Кривенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Хочу воспользоваться случаем: Максим Анатолиевич, проявите мужество и придите наконец в НАБУ. Не прячьтесь за больничными, докажите, что вы все таки народный избранник", - сказал Кривенко.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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Як беруть за дупу, то відразу загострення хроничного шлангіту !!!Гниди потворні!!!)))
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Это все пока,пуЩай отдыхают от трудов неправильных.
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не будет удивительно,что ему ещё потребуется срочно лечение за границей)
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Призывают...далеко пойдем.С такими зарплатами отдача "0"
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Не явится он.Купил себе одеяло замотается и ничего ему НАБУ не сделает.
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"О,я самый больной в мире человек.Ну что ты стоишь,ты же обещал быть мне родной матерью" (с). Из обращения к соломоновичу....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ САП призывают Полякова явится в НАБУ: "Не прячьтесь за больничными"
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