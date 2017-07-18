 Госмиграция предупреждает о мошенниках, предлагающих "помощь" в оформлении загранпаспорта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает Государственная миграционная служба.
"Самое большее, что могут сделать такие "посредники", - это содействие в оформлении документов "без очереди". Порой не обходится и без недобросовестных работников миграционной службы, которых все чаще выявляют правоохранители. Однако часто подобные предложения - мошенничество, поскольку ни одна туристическая фирма или любое другое лицо не может гарантировать ни попадания человека в подразделение миграционной службы вне очереди, ни изготовления паспорта в короткий срок", - подчеркивает ведомство.
Миграционная служба напоминает, что паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить только лично и только в одном из трех учреждений: подразделении миграционной службы, Центре предоставления административных услуг или в центре "Паспортный сервис" Государственного предприятия "Документ". "Ни при каких обстоятельствах не стоит пользоваться услугами каких-либо посредников, в том числе для оформления документов вне очереди", - пишет Госмиграция.
По информации ведомства, ежедневно оформляется более 20 тыс. документов. С начала года оформлено более 1 млн. 800 тыс. загранпаспортов.
Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
504 12
Ажиотажный спрос на биометрические паспорта сохраняется, - Госмиграция(53)
Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО(204)
"Ответные шаги обязательно последуют" , - Совет федерации РФ об ужесточении въезда в Украину россиянам(209)
Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу, - Порошенко на заседании СНБО(154)
Наступило 11 июня, и в ДНР рухнули скрепы(0)
Киберполиция задержала группу мошенников, которые с помощью смс-рассылки выманивали деньги у граждан. ФОТОрепортаж(60)
Все кибератаки и взломы происходят через фейковые письма. Наши люди очень доверчивы, - глава киберполиции Демедюк(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
очередь - предпосылка для коррупции и мошенничества
не было бы очередей, не было бы проблем.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить