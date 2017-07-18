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 Общество
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Все про:загранпаспорт (135) мошенничество (688) биометрические паспорта (180) Госмиграция (126)

 Госмиграция предупреждает о мошенниках, предлагающих "помощь" в оформлении загранпаспорта

мошенничество паспорт мошенники загранпаспорт

Большое количество желающих оформить биометрический загранпаспорт создали условия для посредников-мошенников, которые предлагают "помощь" в оформлении биометрического паспорта без очереди за 1, 3 или 5 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предупреждает Государственная миграционная служба.

"Самое большее, что могут сделать такие "посредники", - это содействие в оформлении документов "без очереди". Порой не обходится и без недобросовестных работников миграционной службы, которых все чаще выявляют правоохранители. Однако часто подобные предложения - мошенничество, поскольку ни одна туристическая фирма или любое другое лицо не может гарантировать ни попадания человека в подразделение миграционной службы вне очереди, ни изготовления паспорта в короткий срок", - подчеркивает ведомство.

Миграционная служба напоминает, что паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить только лично и только в одном из трех учреждений: подразделении миграционной службы, Центре предоставления административных услуг или в центре "Паспортный сервис" Государственного предприятия "Документ". "Ни при каких обстоятельствах не стоит пользоваться услугами каких-либо посредников, в том числе для оформления документов вне очереди", - пишет Госмиграция.

По информации ведомства, ежедневно оформляется более 20 тыс. документов. С начала года оформлено более 1 млн. 800 тыс. загранпаспортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Биометрические загранпаспорта: от жителей оккупированный территорий будут требовать дополнительные документы

Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.


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и крыс нр - крысмская народная рецпублека.
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А я бы поощрял особенно у нас в Мариуполе,ну и в Херсоне для тех хитросделанных которые рососию звали.Хрен влезешь все приезжие у нас за биометриком и ай ди карточкой.
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))))))))

очередь - предпосылка для коррупции и мошенничества
не было бы очередей, не было бы проблем.
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Ты будку построил ? Ну теперь тебе петя орден даст шоколадный :D или на крайняк медаль ...
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смотри чтобы твоя будка не треснула...\беги на другие новости...\\нну или сдесь голос подашь ещё...\а ну голос...\
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меня с детьми две недели назад записали на подачу документов на 10 октября.А там еще месяц ждать.Друг пошел по нормальму пути.За полторы тыщи грыв уже с паспортом.Жыты по новому оно так
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосмиграция предупреждает о мошенниках, предлагающих "помощь" в оформлении загранпаспорта
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