EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  1066  33
Материалы по теме:
Все про:завод (319) коррупция (7362) Львов (3605)

 Директор Львовского бронетанкового завода Тымкив вышел из СИЗО после внесения залога

тымкив

За директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива внесли залог в 2 млн грн, он вышел на свободу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе не смогли уточнить, кто внес утвержденную судом сумму, а также сообщили, что в среду, 19 июля, Р. Тымкив даст пресс-конференцию, во время которой расскажет о закупке танковых двигателей, после которой его и еще 4 человек обвинили в растрате 28,5 млн грн.

Как сообщалось, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя. Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн.

Также читайте: Директор ЛБЗ Тымкив арестован на два месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чергове визначне досягнення "потужної судової реформи" від Петра.. Всім пишатися. Хвала Петрові!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто элементарное доилово. И так будут по кругу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так 144 реформы проведено же! Это вам не шо либо как, а как либо шо, панимать надо((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ці с..ки дограються ...просто скоро прийде час коли ..їх почнуть просто вішати і стріляти без всяких судів... і тоді залог не допоможе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У президентского и депутатского законопроектов о судебной реформе было много общего. Так почему вы пишите только о Петре, не он ее разрабатывал, а специалисты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в кого найбільша фракція "потужних реформаторів" в Раді?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тому що саме цей кусок лайна пртягнув саме такий вариант який був вигідний саме йому...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звідки знаєш що всрався? Змінюєш йому памперси?
 показать весь комментарий
Ответить
 
- залогов - до хрена...
- тарифы - не уменьшаются...
...
и на хрена мне эти залоги ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот откуда? Откуда у этих упырей столько денег есть на залоги???? У меня вроде бы и зарплата неплохая, но я бы себе не позволил такую сумму заплатить, потому что просто достать ее негде. Подумать только, почти 77 тысяч долларов.Офигеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скинулись те, кто в доле, иначе сидели бы с ним на петушиной скамье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
яку в долі..він стирив майже 30 000 000 тільки на двигунах... а ще були дозори...інші роботи за остані 3-ри роки...у нього особисто в місяць дохід 2000 000
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это зарплата этого упыря за сколько лет, интересно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-восстановлен в должности и йа-да, свой залог отбивать!!! АКУЕТЬ!!! В стране война, а эти ССУКИ в фешемебельных кабинетах бабло отмывают. Даже трудно представить, что твориться в ГОВНОштабе!!!! И однозначно что шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА в доле, иначе президент своей страны, такого бы не позволил!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воры сотню украл две отдал и на свободе,а простому украинцу что делать? Кстати в гребаном ссср за особокрупные вышак,а во время войны без суда и следствия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Назовите мне такую отрасль где у нас нет коррупции?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Cколько людей погибло, а эти лишь знай свои карманы набивают, мрази. Порошенко когда пришел во власть, обещал бороться с коррупцией, но это лишь слова. А на деле коррупционеры хозяева жизни в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта тварь обворовывала армию,ставил старые запчасти вместо новых а разницу в карман.Сколько из за него погибло ребят из за поломок и т.п. одному Богу известно! А его выпускаю под залог! Петя ты что творишь? Это полный писец!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не треба звинувачувати звичайного підсадного директора - всі ниточки ведуть до пашинського - ця паскуда обкрадає армію....багато військових тендерів виграють віртуальні фірми прокладки пашинського і я впевнений, що 2 ляма заплатили від пашинського
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы, эта...
аккуратнее с паршинским:
- стреляет лежа в темноте сверху вниз и вас обвинит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крысы выпустили крысу. Не удивили. Пока украинские ГНИДЫ не будут висеть на киевских каштанах, кацапских вшей будет проблемно победить. Но мы победим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, печально, при таких злоупотреблениях и дураку ясно, что деньги для залога у них есть, а вот ответственности за содеянное -нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помельчало - рукавоцтва. Ну разве с таким лицом - может что либо этот человек? Ни фотогеничности, ни шарма, ни гламура... 2х2 =16 = IQ : все на двигатели, гусеницы, фары и подфарники, проводки - растрачено. Построят такие, угу... А вы говорите...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь нас,за таку боротьбу з корупцiею,ЕС критикуе,куме!
-Та невже?!То вони заздрять
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне интересно, мог ли Тымкив так нагло и беспардонно воровать, заменять старые двигатели на новые самостоятельно, без солидной крыши в Киеве? если он - всего лишь звено, то вопрос залога отпадает сам собой. Дешевле его выкупить, чем он откроет рот. Как Пукач, к примеру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на наступних виборах буду голосувати за партію,що зобов"яжеться внести у КК поправку.:

"Застава має бути у такому розмірі,щоб була достатньою,для виплати преміальних висококласним кілерам для підсудного і тих,хто вніс заставу у випадку його втечі. "


Гарантую -бажаючих вносити заставу поменшає ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Куме!!!!! це звіздец! Чем більше стирял тім краще! Поршенко тирить харчи в супермаркете і йго ні кто не чипае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот таперича в тихом месте прижать падлу к тёплой стенке , отрезать яйца и заставить сожрать!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие состоятельные директора, два миллиона легко, а в государстве нет денег.Может потому и нет?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор Львовского бронетанкового завода Тымкив вышел из СИЗО после внесения залога
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти