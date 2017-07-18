 Директор Львовского бронетанкового завода Тымкив вышел из СИЗО после внесения залога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.
В пресс-службе не смогли уточнить, кто внес утвержденную судом сумму, а также сообщили, что в среду, 19 июля, Р. Тымкив даст пресс-конференцию, во время которой расскажет о закупке танковых двигателей, после которой его и еще 4 человек обвинили в растрате 28,5 млн грн.
Как сообщалось, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя. Соломенский райсуд Киева постановил взять его под стражу с возможностью внесения залога 2 млн грн.
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НЕВИСТ.ПОРОШЕНКО !
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- тарифы - не уменьшаются...
...
и на хрена мне эти залоги ?
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аккуратнее с паршинским:
- стреляет лежа в темноте сверху вниз и вас обвинит
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-Та невже?!То вони заздрять
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"Застава має бути у такому розмірі,щоб була достатньою,для виплати преміальних висококласним кілерам для підсудного і тих,хто вніс заставу у випадку його втечі. "
Гарантую -бажаючих вносити заставу поменшає ))
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