 В зоне отчуждения ЧАЭС задержан российский сталкер

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области

Как сообщается, 20-летний житель Москвы незаконно проник на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.На гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Молодому человеку грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.Материалы направлены в Ивановской районный суд для принятия решения.