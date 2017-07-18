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Все про:ЧАЭС (348) Зона отчуждения (79)

 В зоне отчуждения ЧАЭС задержан российский сталкер

чаэс

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС совместно с пограничниками на КПП "Дитятки" задержан гражданин России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области

Как сообщается, 20-летний житель Москвы незаконно проник на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

На гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Молодому человеку грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Ивановской районный суд для принятия решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС произошло 32 пожара, зафиксировано 144 нелегальных проникновения "сталкеров", - МВД
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Ты? Наверное, тебе виднее как говорится Как по мне, ты просто шут потрешный.
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Ти спитав-я відповів. А твоя "глибока думка" мене не цікавить.
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может и не дурень....прошлые года задрочились тушить пожары в этой зоне
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Та який це еще террорист,мудень в сталкера переиграл просто,отпустить надо к мамке!
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А там все шпиены такие. Хотя бы на Куйла гляньте. Оно хоть и в разведку не попало, завхозом было, в силу природного дебилизма, но внешне его четко подобрали. Минетного росточку, на голове пакля, белесые глазки, потные ручонки. Ну какой это разведчик? Вот по этому принципу и подбирали
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Не скажи, там 40 тысяч вагонов с радиоактивным илом, например. Моя мысль ясна?
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то було чорно-біле а тепер по цвітному ретрансляція
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пообходительнее с ним, чаю ему предложите... с радием, полонием - на выбор.
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онижедети, прикурить могут, где не следует.
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Мордва в Сталкера переиграла и попёрлась на Даунбасс.
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Понятно ведь что каждый год (каждый !) пожары в зоне отчуждения совершенно не случайны.
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сначала спросить у рашки это ваш? они как всегда скажут хер его знает кто такой, может мутант какой вылез чернобыльский и хочет к расеюшке примазаться, мы его не знаем, а потом приковать цепями к ногам двумя 32 кг гирям и в рыжий лес высадить, еды там ему сух пайков накидать, воды, спальник палатку дать и онлайн камеру прикрутить и посмотреть как он там полазит, как он границу то пересек вообще, там же спрашивают цель визита, аяй погранцы плохо сработали
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Ідіоти надивляться кіно ,награються у ігри ,а потім лізуть у ядерний смітник.Я там був років із 30 тому і більше нехочу.
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Сталкер? Накормите его юшкой с Припяти, дайте закусить грибочками с 30-ти км зоны и в парк аттракционов придурка сводите. На сдачу подарите ему бампер от пожарной машины и этапом в рашку . Как лысым станет, другим неповадно шляться будет
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Заплатит штраф? А вот в Беларуси за посещение деда-самосела в Белом Берегу Наровлянского района (чернобыльская уже зона) пацанам реально готовили срок! Не знаю, чем закончилось - как-то пропустил! И в Беларуси нет АТО, если что...
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Куме,гляди,чувак,прямо на аномалию идёт!
-Де?
-А вон!
-А бачу.Друже,сiрники е?
-Что,сырники?
-Та нiчого,нiчого.Йди куди шов
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Да отпустить парня без всяких штрафов. Есть еще категория - любопытных. Не для кастрюли - только. Посмотреть на запретное. Вот как эти.
https://www.youtube.com/watch?v=-q7ZVXOU3kM

Что в этом такого плохого?
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"сталкер" - прикритие
настоящая цель -подорив ЧАЄС
расстрелять фсбшную крису
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Дык ужО сеВодня задержЕвали АднаВо... Шо еШо Адин? Или это так нАдА ветку нАвАстей запАлнять?
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А ВЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СМОТРЕЛИ? В КУРСЕ - ИДЕТ ЖАРА!!! В свете этого факта визит москвича смотрится зловеще!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ зоне отчуждения ЧАЭС задержан российский сталкер
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