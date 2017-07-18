В зоне отчуждения ЧАЭС задержан российский сталкер
Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС совместно с пограничниками на КПП "Дитятки" задержан гражданин России.
Как сообщается, 20-летний житель Москвы незаконно проник на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
На гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Молодому человеку грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы направлены в Ивановской районный суд для принятия решения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС произошло 32 пожара, зафиксировано 144 нелегальных проникновения "сталкеров", - МВД
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https://censor.net.ua/news/448225/v_chernobylskoyi_zone_zaderjali_ekstremalnogo_turista_iz_moskvy_natspolitsiya_foto
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-Де?
-А вон!
-А бачу.Друже,сiрники е?
-Что,сырники?
-Та нiчого,нiчого.Йди куди шов
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https://www.youtube.com/watch?v=-q7ZVXOU3kM
Что в этом такого плохого?
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настоящая цель -подорив ЧАЄС
расстрелять фсбшную крису
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