 Навальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный заявил на своем сайте.
"Я не могу вас не спросить о сбитом "Боинге". В нем погибли 298 невинных людей. Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Почему вы, такой правдоруб, подчеркивающий, что, он офицер с понятиями о чести, три года молчите, слушаете лживую пропаганду об украинском истребителе, израильской ракете, бомбе ЦРУ и несвежих трупах? Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - сказал политик.
Дебаты пройдут 20 июля в 20:00. Трансляция будет вестись на каналах "Навальный LIVE", Reuters и "Дождь". Ведущий дебатов - Михаил Зыгарь.
Напомним, ранее Навальный сообщил, что Гиркин вызвал его на дебаты от лица русских националистов.
11109 94
Материалы по теме: Российские террористы сбили Боинг
Родственники жертв МН17: Одно государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела(145)
Конгресс украинцев Канады призывает признать Россию спонсором терроризма(65)
Как бы пропаганда ни изворачивалась, РФ придется отвечать за изменения в правилах полетов перед трагедией с МН17, - российский авиаэксперт(48)
Глава МИД Канады Фриланд призвала мир содействовать расследованию трагедии МН17(36)
О предстоящих дебатах Навального и Гиркина(0)
Мемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах. ВИДЕО+ФОТО(25)
Российский "Бук" - единственный реальный "кандидат": Bellingcat опубликовал итоговое расследование гибели МН17. ФОТО(166)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Дебаты" навального и гиркина
Ответить
Як поранення-не турбує?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гиркин
Ответить
Ответить
Ответить
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе", - цинично пишет террорист. "Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", - Гиркин.\
Ответить
Ответить
хто з них кращій кацап?!
і питання задає, завчасно))) це як ли-брежневу західні журналсти письмово задавали питання
розвиток рососії їде в напрямку до кам"яного віку!?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Безрезультатно завершились российско-американские переговоры об арестованной в США дипломатической собственности когда Обама в конце своего срока, выслал три десятка российских дипработников и наложил арест на два российских объекта собственности под Нью-Йорком и в штате Мэриленд. Новоизбранный президент США тогда высоко оценил этот жест, назвав его «великодушным» и «разумным».
Ответить
Ответить
НАБУ відмовилося розслідувати оборудки Медведчука. ДокументиНовини антикорупційного фронту.Пам'ятаєте, нещодавно піднявся скандал із контрабандою нафтопродуктів структурами Медведчука через український державний нафтопровід, що належить ДП "Прикарптазахідтранс"?Так от, НАБУ, у відповідь на мою заяву про злочин, відмовилося розслідувати оборудки Медведчука і компанії, зокрема, у їх впливі на суди, котрі допомагають контрабандистам. Читайте также: НАБУ має інтимні відео Розенблата та агента "Катерини", - БерезовецьНа думку Углави, зама Ситника, достатньо тих проваджень, котрі веде Генпрокуратура і податкова на Рівненщині.Углава вважає, що ці структури справляться із Медведчуком самотужки.Ігор ЛУЦЕНКО...
Ответить
какие расследования???
Ответить
Ответить
Ответить
теперь она уже от него распада. никуда не денется.
дело времени.
вопрос в том когда это случится и сколько еще жертв она заберет с собой в могилу.
это не Британия. которая свои колонии отпустила с миром. и теперь БРИтАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО цветет и пахнет.
в России пусть я подохну от несварения проглоченных колоний но не отрыгну, чтобы выжить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жителям Северного Кавказа банки в Центральной россеи зачастую отказывают в выдаче автомобильных кредитов
На это сегодня пожаловался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он направил запрос руководству ЦБ, и это обращение поддержали более десятка других депутатов.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я даже петриётами, с их анализами, не восхищаюсь...
Ответить
А ким ти "не восхіщаєшся"- то твоя справа.
Ответить
Ответить
Доста?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
п.с. А на самом деле подстава братцы... Теперь Гиркину дано несколько дней, чтобы выработать хоть-какую-то версию тех событий с учетом новых фактов...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить