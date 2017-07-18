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 Политика Украины
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 Навальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?"

навальный

Российский оппозиционер, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в ходе предстоящих дебатов с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) намерен расспросить его о том, кто сбил "Боинг" (рейс МН17) в небе над оккупированным Донбассом в июле 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный заявил на своем сайте.

"Я не могу вас не спросить о сбитом "Боинге". В нем погибли 298 невинных людей. Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Почему вы, такой правдоруб, подчеркивающий, что, он офицер с понятиями о чести, три года молчите, слушаете лживую пропаганду об украинском истребителе, израильской ракете, бомбе ЦРУ и несвежих трупах? Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - сказал политик.

Дебаты пройдут 20 июля в 20:00. Трансляция будет вестись на каналах "Навальный LIVE", Reuters и "Дождь". Ведущий дебатов - Михаил Зыгарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники жертв МН17: Одно государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела

Напомним, ранее Навальный сообщил, что Гиркин вызвал его на дебаты от лица русских националистов.
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Во всем мире с террористами НИКТО не разговаривает.
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Во всем мире уже давно ВСЕ ВСЕГДА разговаривают с террористами, более того, уже давно взята практика использовать террористов в своих целях. Посмотрите на Сирию. Кругом террористы и кругом с ними все беседуют и бабки дают.
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Начальный кого- то убил?Может Украине стоит поддерживать оппозиционеров в РФ,а не сидеть и ждать у моря погоды,любоая нестабильность в РФ выгодна Украине
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СМОТРЮ ЗДЕСЬ ОХРЕНЕННЫЕ РАШЕН ПОЛИТИКАНЫ СОБРАЛИСЬ !
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Он уже сказал: Крым их. Чё не понятно-то.
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Повторение чего-то - это не страшно, это возможность изменить конец навсегда. Так что вопрос остается открытым
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Любой, кто в России скажет, что Крым надо вернуть НИКОГДА не сможет стать президентом=царем. Точка. А вот став президентом уже можно по другому взглянуть на этот вопрос. Потому, что царь на то и царь, ему виднее.
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так Гиркин же удалил свое сообщение о сбитии украинского самолета. на воре шапка горит - значит сбила русня
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Це зрозуміло тим, хто живе в цій реальності-а рашисти живуть в іншій.
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в той стране и обе могут того....не хочу глагол писать чего...))))))
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А ответ - так.......
"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе", - цинично пишет террорист. "Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", - Гиркин.\

Навальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - Цензор.НЕТ 5288
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ага,взял он и ответил тебе,жить то он еще планирует немного то
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про що ця новина?!
хто з них кращій кацап?!
і питання задає, завчасно))) це як ли-брежневу західні журналсти письмово задавали питання
розвиток рососії їде в напрямку до кам"яного віку!?
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Навальный и Гиркин! Какой смысл в этих дебатах? Как связаны эти люди? По-моему лучше провести дебаты Кадырова и Бори Моисеева!
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Смысл -типа КВН между отделами ГРУ и ФСБ...
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Кадірка кстати на днях,переименовал ФК"Терек",в"Ахмат".Гуляли всем аулом
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Хотя, реально не понимаю, о чем вообще эти люди могут дискутировать?
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Повторюсь, но больше интриги вижу в Кадырове и Моисееве!
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Ну например: Проблемы прочистки трубочистами дымоходов в Старом Таллине! Тема затронет, как черных, так и "прочистку дымохода"! Есть еще такая тема: "Движение Лады шестерки цвета "баклажан" задним ходом! Тут можно еще и Тимати пригласить в обсуждение. Но у него с Киркоровым дебаты!
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Дааа... сегодня вы явно в ударе и ваш успех не случаен ))
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югославия жива и подмяла под себя ещё две страны, вот только триесте италия за собой оставила.
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учитывая то что говорит гиркин сейчас, он стал не контролируемым. если бы он чё знал его где-нибудь бы в лифте грохнули и на украинское дрг спихнули бы.
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Он пошёл по другому пути о чем говорил. Суть такая... сразу рассказать всё, что знаешь на камеру всем желающим. И тогда убивать не зачем. Всё, что знал - уже сказал.
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это ещё раз подтверждает мою мысль. похоже у оппозиционера и критика кремля помощники все в отпуске, или он придуривается и работает на кремль, а дискуссия будет спектаклем с обвинениями в стиле "сам дурак".
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офф топ


Безрезультатно завершились российско-американские переговоры об арестованной в США дипломатической собственности когда Обама в конце своего срока, выслал три десятка российских дипработников и наложил арест на два российских объекта собственности под Нью-Йорком и в штате Мэриленд. Новоизбранный президент США тогда высоко оценил этот жест, назвав его «великодушным» и «разумным».
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Почему Гиркин (военный преступник) ещё живой ? Если бы такое было в Израиле.....
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...НАБУ відмовилося розслідувати оборудки Медведчука. ДокументиНавальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - Цензор.НЕТ 5900
НАБУ відмовилося розслідувати оборудки Медведчука. ДокументиНовини антикорупційного фронту.Пам'ятаєте, нещодавно піднявся скандал із контрабандою нафтопродуктів структурами Медведчука через український державний нафтопровід, що належить ДП "Прикарптазахідтранс"?Так от, НАБУ, у відповідь на мою заяву про злочин, відмовилося розслідувати оборудки Медведчука і компанії, зокрема, у їх впливі на суди, котрі допомагають контрабандистам. Навальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - Цензор.НЕТ 443 Навальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?" - Цензор.НЕТ 4285Читайте также: НАБУ має інтимні відео Розенблата та агента "Катерини", - БерезовецьНа думку Углави, зама Ситника, достатньо тих проваджень, котрі веде Генпрокуратура і податкова на Рівненщині.Углава вважає, що ці структури справляться із Медведчуком самотужки.Ігор ЛУЦЕНКО...
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они торговые партнеры."Блатной Хаты"
какие расследования???
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Беседуя с террористом Навальный опускает себя ниже уровня городской канализации. Пусть еще съездит к полевому командиру ИГИЛ и спросит его про ощущения, когда тот отрезал головы военнопленным.
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Юрий, на самом деле это неважно. Навальный тоже не святоша, но он пообразованней и похитрее сцаря будет. Может он и будет достойной заменой сцаря для засрашки, но вот земли наши он не вернет, его внешняя политика по сравнению с кремлевской теперешней смягчится, но пойдет ли он на уступки? Нет.
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Угроза миру во всем мире генерируется из Кремля, из столицы страны, которую Рейган называл "империей зла", Наиболее оптимальный вариант для Украины и всего мира - прекращение существования РФ как государства, в таком виде, как сейчас,

теперь она уже от него распада. никуда не денется.
дело времени.
вопрос в том когда это случится и сколько еще жертв она заберет с собой в могилу.
это не Британия. которая свои колонии отпустила с миром. и теперь БРИтАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО цветет и пахнет.
в России пусть я подохну от несварения проглоченных колоний но не отрыгну, чтобы выжить.
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И тот ему, в форме срусского военторга, поведает как отрезал и сколько платили и по каким каналам ФСБ бабки переводили.
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Та всё он правильно делает. Беседа эта нужна и очень интересна.
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Пусть еще спросит у Гиркина, как ему удалось "вырваться" из Славянска.
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Жителям Северного Кавказа банки в Центральной россеи зачастую отказывают в выдаче автомобильных кредитов
На это сегодня пожаловался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он направил запрос руководству ЦБ, и это обращение поддержали более десятка других депутатов.....
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а я разве об этом спросил, я спросил за то что этот спамбот рекламирует антиукраинский ресурс...?
я даже петриётами, с их анализами, не восхищаюсь...
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То не моя справа, хто і що тут рекламує-для цього є адміністрація сайту. Це їх гроші.
А ким ти "не восхіщаєшся"- то твоя справа.
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понимаю тебя так - тебе поф что читать...?\и типа ты круто меня послал...?\
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Не виправдовуюсь, та зроблю виняток. Я там нічого не читав-була велика кількість переглядів, що мене й зацікавило. Плюс новина про сніг в Закарпатті.
Доста?
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доста...! просто так долго ты на ресурсе даёт возможность видеть дерьмо быстро...
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Всё Лёша теперь дебаты накрылись, не придёт он...
п.с. А на самом деле подстава братцы... Теперь Гиркину дано несколько дней, чтобы выработать хоть-какую-то версию тех событий с учетом новых фактов...
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Ждем тогда уже дебатов Навального с мельчаковым... Вернее, не ждем
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А кто такой Мильчаков, да почитай никто. А Гиркин министром обороны был у сепаров.
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Ну тогда,Навальному,лучше с Бородаем дебатировать.Гиркин косит под националиста,тому вібор пал на него.Короче,ФСБ лепит горбатого
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Один ебанат будет спрашивать другого от том, что уже 3 года известно всему миру...
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Это точно. Потому что на вопрос вернет ли он его, он тут же начинает мычать " это не так просто". Так что в профиль то же хуйло вырисовывается
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И еще один вопрос надо спросить, будет ли он по Крыму балатироваться.
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Кто плять русский националист? Этот террорист? Русские националисты реальные сидят в тюрьме и с самого начала были против воины в Украине . Подонок хуйловский и идиот типо с интеллектом . Так любит порассуждать о неправоте Путина ( Гиркин ) , а сам гнида все по его приказам делал, убийства в Крыму , убииства на Донбассе , патриотов и просто тех кто открыто выступил против этой погани. Все гиркина рук дело. Эта тварь теперь из себя что строит? Электрический стул этому козлу а не дебаты
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нет это ведь он в первые минуты так сказал и мне интересно он признал ЛИЧНО СВОЮ ошибку? он то думал, что ан сбили. сейчас то ведь все знают, что то был не ан.
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дело в том, что если признать тот инцидент террористическим актом то тогда рашка пидорашка финансирует терроризм и ООН обязана вынести резолюцию... днр и лнр террористические организации. значит по факту рашка государство террорист. как его сейчас то расценивают на западе этот факт, факт агрессии или терроризма?
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Несчастное создание, хвастается тушью Catrice - iз найнижчого цінового сегменту.
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Дебаты Навального с Гиркиным - это бой говносталактита с говнопетухом.
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Если бы не Гиркин, то никто не захватил Славянск и Крамоторск! На раздли бандитам ментовсое оружие со складов и сегодя не было уродов называющих себя лугандон.
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До 20 июля не доживет один из них, или оба. Я не Ванга. Просто учюсь.
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беседа нациста с неонацистом для 86% Лохтората РАБссии, это что финал чемпионата мира по футболу между СССР и фашистской Германией августа 1939 года в лице Молотов-Риббентроп
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНавальный - террористу Гиркину: "Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах: кто сбил "Боинг"?"
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