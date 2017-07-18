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 Политика Украины
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 Суд по делу Чийгоза отказался допросить перешедшего на сторону оккупантов муфтия Крыма

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На очередном заседании по "делу Чийгоза" в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 18 июля сторона защиты в четвертый раз заявила ходатайство о вызове для допроса крымского муфтия Эмирали Аблаева, однако суд отказал.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это ходатайство в четвертый раз заявляется стороной защиты. Несмотря на то, что муфтий являлся участником заседания Меджлиса 25 февраля, участником событий 26 февраля (2014 года - Ред.), а кроме того оказывал в непроцессуальном порядке давление на других фигурантов уголовного дела, в частности на Али Асанова и Мустафу Дегерменджи, о чем они говорили в своих показаниях перед судом, суд отказал в вызове. Суд сослался на то, что защита не предоставила достаточно сведений, которые указывают на отношение муфтия к событиям", - рассказал адвокат.

Полозов уточнил, что в такой позиции суда защита усматривает "политическую подоплеку и нежелание российских властей выпускать муфтия в суд из-за боязни, что он может сказать что-то не то".

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В ходе заседания были также приобщены документы запрошенные в Министерстве юстиции Украины.

"Это документы, которые свидетельствуют, что на момент событий, ни "самооборона Крыма", ни "народное ополчение Крыма" не были зарегистрированы в установленном порядке в реестрах Украины. И таким образом тезис обвинения, что Меджлис являлся незарегистрированной организацией, а остальные находились в рамках правового поля, рассыпается", - дополнил адвокат.

Рассмотрение дела продолжится 19 июля, по информации Полозова, в этот день защита продолжит предоставлять письменные доказательства.

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Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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так-так-так:
- расскажите подробнее о перешедшем на сторону оккупантов муфтия крыма эмирали аблаева

- участнике заседания меджлиса 25 февраля, участником событий 26 февраля (2014 года - Ред.)
- в частности ... али (х)асанова
Источник: https://censor.net.ua/n448282
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то-то мне этот али(х)асанов никогда не нравился...
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"Существует классический акроним для причин, которые могут заставить человека совершить государственную измену: ДИСК. Это значит Деньги, Идеология, Сознание и Коренящийся в душе каждого человека эгоизм. Деньги есть деньги, их много не бывает. Идеология всегда была лучшей мотивацией для предателя или шпиона - люди готовы рисковать своей жизнью намного охотнее из-за своих убеждений, чем ради личной выгоды, - но какая идеология может быть у такого человека? Дальше шло Сознание. Но сознание, направленное против кого? Что в мире настолько вредное, чтобы он решился исправить это даже с риском для жизни? Вряд ли существует такое. Оставался только эгоизм. Но эгоизм подразумевал мотив мести какому-то более влиятельному человеку или более могущественной организации, причинивших ему неприятности или вред. Кто может причинить настолько большой вред России, что его материальный успех не является достаточным бальзамом для успокоения раненого самолюбия? Остаются Идеология и Сознание. Какие убеждения или неприятности могут заставить человека совершать убийства огромного масштаба? И у него не было явной ненависти к своей стране. Тогда, может быть, он безумец вроде Саддама Хусейна, или Адольфа Гитлера, или Иосифа Сталина."
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