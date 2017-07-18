 Суд по делу Чийгоза отказался допросить перешедшего на сторону оккупантов муфтия Крыма

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это ходатайство в четвертый раз заявляется стороной защиты. Несмотря на то, что муфтий являлся участником заседания Меджлиса 25 февраля, участником событий 26 февраля (2014 года - Ред.), а кроме того оказывал в непроцессуальном порядке давление на других фигурантов уголовного дела, в частности на Али Асанова и Мустафу Дегерменджи, о чем они говорили в своих показаниях перед судом, суд отказал в вызове. Суд сослался на то, что защита не предоставила достаточно сведений, которые указывают на отношение муфтия к событиям", - рассказал адвокат.
Полозов уточнил, что в такой позиции суда защита усматривает "политическую подоплеку и нежелание российских властей выпускать муфтия в суд из-за боязни, что он может сказать что-то не то".
В ходе заседания были также приобщены документы запрошенные в Министерстве юстиции Украины.
"Это документы, которые свидетельствуют, что на момент событий, ни "самооборона Крыма", ни "народное ополчение Крыма" не были зарегистрированы в установленном порядке в реестрах Украины. И таким образом тезис обвинения, что Меджлис являлся незарегистрированной организацией, а остальные находились в рамках правового поля, рассыпается", - дополнил адвокат.
Рассмотрение дела продолжится 19 июля, по информации Полозова, в этот день защита продолжит предоставлять письменные доказательства.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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- расскажите подробнее о перешедшем на сторону оккупантов муфтия крыма эмирали аблаева
- участнике заседания меджлиса 25 февраля, участником событий 26 февраля (2014 года - Ред.)
- в частности ... али (х)асанова
Источник: https://censor.net.ua/n448282
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то-то мне этот али(х)асанов никогда не нравился...
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