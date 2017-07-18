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 Политика Украины
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 Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Российские власти не готовы комментировать предложение главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко о создании нового государства "Малороссия".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я пока оставляю без комментариев эту тему: она подлежит осмыслению и анализу", - сказал он. "Российская сторона сохраняет свою приверженность Минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую", - добавил Песков.

Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, пресс-секретарь также оставил без комментариев. "Я не хотел бы сейчас комментировать", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии", - Турчинов

Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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ну почему, тут уже вот такой расклад....

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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вы совершенно правы, если учесть то, что кацапы печатают его слова, отнеся это название ко всей Украине. Да, дебилы, бля
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Этот клоун наверное намекает, что и часть рф должна входить в малороссию, как и с новороссией)))
Интересно, наверное жители раистских территорий очень обрадуются, что будут теперь территорией малороссии и тем более во главе с этим клоуном!)))))
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и вынисением приговора Гаагским трибуналов всей вашей шобле кацапской!
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Вы это бросьте сомневаться. Осмыслить и про-анал-изировать трэба. Такие мысли гиганта мысли просто не ущючишь слёта. Гигант выдал. Давай писюков---колоквиум сбирай. Так повезло. Вам первым сказал лидер момента. Завидки берут.
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Уже и форма имеется - только заполнит пущщай..Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу - Цензор.НЕТ 8355
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В настоящее время
"реальность" - это то, о чем говорят в зомбоящике, ну и обсуждают в
Интернете. Так неужели, надо помогать всяким провокаторам и преступникам
создавать их "реальность"...
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каждое дерьмо подлежит расейскому калоанализатору
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А есть чем осмысливать? Или Навка опять поможет?
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А рупору це не потрібно-думати. Його справа гавкати.
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Агентурная инфа. Навке некогда, ее пялит молодой любовник. У Писькова только усы стоят
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Крутые перцы отговаривают фельдмаршала не брать Лондон.
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Все по кацапски. Обсуждать бред их любимое скрепное дело. Там трусы кружевные запретить, или заставить беременеть от спермы )(уйла обсуждали же, а лишать девственности по методу шлюшки-мироточки натахи то вообще верх духовности))))
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Песков начинает осмысливать, что Захарченка нужно срочно и жёстко проАНАЛизировать...
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Пецков сделал вид,что санёк прогнал нежданчик.. :D
с тем же успехом можно сделать заявление с инициативой создать на переходный период до трех лет новое государство "Новокитай" как правопреемницу Расии - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с Китаем и присоединение к Союзному государству Китая и Тайваня?Источник: https://censor.net.ua/n448281
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привизите Песькову таких же таблеток он тоже речь писать будет.
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в Кремле с начала дают приказ а потом осмысливают
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так тут и осмысливать нечего и анализы брать не стоит (всё равно фсб мочу ловко подменит) у кремля с захерченко грибы одинаковые!!, разница в том что захерченко их с перебоями получает....
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Нет "проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса".
Есть аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием местных уголовников...
Решение, на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно признанной ее территории...
Только это...
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Автор знаменито Сальдата Чонкина,писатель Владимир Войнович интересную мысль высказал : Путлерский режим устарел ещё при его создании.
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Благодаря Петеному Минскому договорняку мы слизываем сейчас высеры каких то уипанов какой то "новоотсосии".Сколько это унижение будет длиться-неизвестно,так как Петя хочет мирно освободить Домбас.
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Насчет анализа-в самую точку.Работы тут всем хватит.Юристам,историкам,психиатрам,наркологам...
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Президент и премьер Мышероссии Малороссии.
Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу - Цензор.НЕТ 6008

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Лондон,Трафальгарская площадь..
неужели бриты очканули и сдались?
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Один придурок ляпнул и все целый день осмысливают и переваривают.
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В корне неверная оценка происходящего. Легкомысленно и инфантильно.
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Що треба знати з історії московитів? Як будувався Кремль.
Картина художника И.А. Дженеева 'Закладка Кремля' - жертвоприношение при закладке Кремля (1508, Нижний Новгород)

Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу - Цензор.НЕТ 6110
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Согласен, осмыслению и анализу. На медицинском консилиуме в больнице им. Павлова.
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Решение о поставке на Украину оборонительных летальных вооружений может быть принято в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. Об этом заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва, сообщает РИА Новости.
«Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос», - сказал генерал во время слушаний в сенате.
При этом он уточнил, что «это не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное». «Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения», - заявил Сельва. Он также назвал решение о подобных поставках «политическим выбором».
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Стареет письков, раньше любой бред кацапский без каких либо анализов комментировал, а тут залип малехо)))
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Кремляди проанализируют и не за горами,что-то типа Лифт2.
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Зачекалися на захераста моторолка з ківі.. Дуже зачекалися..
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"Подлежит осмыслению и анализу" - неподъемное занятие для кацапов. Наймут иностранцев?
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Тогда Украина предлагает вернуть исконно первоначальное название рф -московия!
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Профессор Преображенский : а зачем вам РАБссия, если вы калоши не носите?
Шариков : мне и в лаптях сподручно гадить где попало.
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.... наградить Пескова красными пролетарскими шароварами...
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Анализу подлежит осмысление недомыслия. Что может быть дебильнее гн. Песков?
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В графе национальность захарченко теперь с гордостью напишет-"малорос", национальный язык-феня.
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....но тргать его не моги.За его малый рост,малорос...
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добровольное народное рабство (днр) так мало прожило,даже не подало заявку в ООН ЕС и НАТО,а также в СССР СНГ и ТС ЕвроЗЕС
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за три года на территории анклава побывало уже три ,непризнанных никем ,государства.Новороссия,ДНР,Малороссия.Богатая история у этой территории...Как на шахте угольной,...уй нашли отрубленный(песнь о Захерченко)
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Конечно это ни в коей мере не касается украинцев ,которые невольно оказались в оккупации,проживая на этой территории.
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_Кремлины по-прежнему продолжают ломать комедию, будто курощип (и днр с лнр вообще) якобы самостоятельные фигуры, действующие по своему собственному усмотрению, а не по воле кремля! А рашисты здесь как бы ни при чём. Поддаться на этот гнусный фарс могут лишь истинные долбойобы!
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БЛЯ!!! - ВО ДАЮТ!!!.... Ну какое --" осмысление""??? Какой " анализ"?? Это - в администрации малохольного Путика такое бухтят??? ЛЬСТИТЬ СЕБЕ ТОЛЬКО НЕ НАДО -ТАК ЯВНО ,,, У них - в сязи с наличием отсутствия мозгов -- может быть только один анализ - на яйца глист...
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Не осмыслению и анализу, а консилиуму. Врачей - психиатров.
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это может быть последний поход хуйла, все так оперативно, даже уже в раша вики государство создали......
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Мечтал о "новороссии". Обтёк и утёрся.
Помечтав чуток о "малороссии" - обтекает и утирается.
Скоро будет мечтать о "хотьбыроссии". Как всегда - обтекая и утираясь...
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Петя и прочая элита в Минске что-то подписывает, Меркель там и Макрон, и тут вдруг Малороссия. Как же это. Порошенке теперь с Малороссией мир заключать? Гад этот Захарченко. просто насрал на Петю.
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ВОТ ИНТЕРЕСНО: хоть кто-то верит, что Захерченко такое болтнул сам, пусть даже с перепоя? Это явно очередная многоходовочка и точно - не Захерченко! Кстати, в ЛНР от нее открестились - "мы - за Минские договорняки"! Так что там - все очень и очень не просто! Надеюсь, наши не оплошают!
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Глубоко копаеш.. Может- и так как ты говориш,,, НО - голова Захарченко - "место тёмное и исследованию не подлежит"...Разве что у патологоанатома..
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Не, САША, я таки надеюсь - с перепоя!!! Потому что сам факт - неприятный: я, 180 см, 100 кг - и "малорос"? Не переживу!
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Ну так - садись на диету,- вплоть до дистрофика,, выключи мозги.. Если повезёт - станеш "малороссом" .. А если мозги есть - оставайся Украинцем... Безмозглые малороссы - за поребриком...
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заявлениe главаря Захарченко насчет "Малороссии" подлежит осмыслению и анализу:


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Скорей всего была попытка проверки на дестабилизацию страны.Рашка не может поверить,что народ Украины отвергает идею кацапского мира.Понадеялись на кацапское авось,а вдруг Богдан Хмельницкий прокатит?Времени у кацапов больше нет,а главное методов воздействия на Украину отсутствует.Остается или дестабилизация или война.Или признать,что Украину потеряли.Кацапы запишите на лбу.Украина ушла навсегда.
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Тут рашко мид авторитено подвёл итог: "Кароче, тему с новососией надо канкретно с братками перетереть и абсасать, чёниясна?,,,

Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу - Цензор.НЕТ 1342
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу
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