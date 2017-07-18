 Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я пока оставляю без комментариев эту тему: она подлежит осмыслению и анализу", - сказал он. "Российская сторона сохраняет свою приверженность Минским договоренностям. Все остальное пока не комментирую", - добавил Песков.
Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, пресс-секретарь также оставил без комментариев. "Я не хотел бы сейчас комментировать", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Александр Захарченко предложил создать на переходной период до трех лет новое государство "Малороссия" как правопреемницу Украины - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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https://www.youtube.com/watch?v=61tln2mh5_g
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Интересно, наверное жители раистских территорий очень обрадуются, что будут теперь территорией малороссии и тем более во главе с этим клоуном!)))))
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НЕ...он ананизирует ситуацию...
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"реальность" - это то, о чем говорят в зомбоящике, ну и обсуждают в
Интернете. Так неужели, надо помогать всяким провокаторам и преступникам
создавать их "реальность"...
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с тем же успехом можно сделать заявление с инициативой создать на переходный период до трех лет новое государство "Новокитай" как правопреемницу Расии - с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с Китаем и присоединение к Союзному государству Китая и Тайваня?Источник: https://censor.net.ua/n448281
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Есть аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием местных уголовников...
Решение, на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно признанной ее территории...
Только это...
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МышероссииМалороссии.
.
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неужели бриты очканули и сдались?
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Картина художника И.А. Дженеева 'Закладка Кремля' - жертвоприношение при закладке Кремля (1508, Нижний Новгород)
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«Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос», - сказал генерал во время слушаний в сенате.
При этом он уточнил, что «это не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное». «Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения», - заявил Сельва. Он также назвал решение о подобных поставках «политическим выбором».
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Шариков : мне и в лаптях сподручно гадить где попало.
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Помечтав чуток о "малороссии" - обтекает и утирается.
Скоро будет мечтать о "хотьбыроссии". Как всегда - обтекая и утираясь...
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