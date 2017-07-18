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 С начала суток трое украинских воинов получили ранения. Враг применил минометы под Авдеевкой и Песками,

солдат боец ато военнослужащий

Сегодняшний день в зоне проведения АТО характеризуется небольшим количеством обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. В то же время, вражеские огневые провокации привели к ранениям наших бойцов и в очередной раз подтвердили, что противник не соблюдает договоренности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Больше всего случаев нарушения тишины зафиксировано на Донецком направлении. Около часа ночи боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашим опорных пунктах на шахте Бутовка.

Почти в 2 ночи, применяя тоже самое вооружение, бандформирования обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. В результате обстрела один наш военный получил пулевое ранение. Также, около 13 часов, опорные пункты под Авдеевкой враг накрывал из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия.

Кроме этого, в 11:00, боевики выпустил 5 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Песках. В результате этого обстрела осколочные ранения получили еще двое военнослужащих сил АТО.

На Луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия и гранатометов оказались поселка Крымское и Донец.

Всего с начала суток противник 10 раз нарушил перемирие, 3 наших военных получили ранения. Силы АТО 5 раз открывали огонь в ответ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики за сутки осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ. Украинские воины 10 раз открывали ответный огонь, - штаб
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А Петя с Гройсманом все переживают что им не дают вести торговлю на крови с Лугодонией.
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І жодного разу - ні після обстрілів, ні після поранень або загибелі воїнів ЗСУ Петро не спромігся , навіть , на тимчасове закриття КПП на лінії розмежування з ордло..
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а должен лично это сделать и не вы ли написали, что надо больше таких КПП для ловли дам-сепаратисток
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Сподіваюсь- вам відоме слово "сарказм", а також значення цього слова..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток трое украинских воинов получили ранения. Враг применил минометы под Авдеевкой и Песками,
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