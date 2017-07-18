 С начала суток трое украинских воинов получили ранения. Враг применил минометы под Авдеевкой и Песками,

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Больше всего случаев нарушения тишины зафиксировано на Донецком направлении. Около часа ночи боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашим опорных пунктах на шахте Бутовка.
Почти в 2 ночи, применяя тоже самое вооружение, бандформирования обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. В результате обстрела один наш военный получил пулевое ранение. Также, около 13 часов, опорные пункты под Авдеевкой враг накрывал из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия.
Кроме этого, в 11:00, боевики выпустил 5 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Песках. В результате этого обстрела осколочные ранения получили еще двое военнослужащих сил АТО.
На Луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия и гранатометов оказались поселка Крымское и Донец.
Всего с начала суток противник 10 раз нарушил перемирие, 3 наших военных получили ранения. Силы АТО 5 раз открывали огонь в ответ".
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