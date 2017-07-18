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 Россию оштрафовали на 5 млн евро за задержание судна "Гринпис" в 2013 году

гринпис

Международный арбитражный трибунал постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию в $6,4 млн за задержание активистов Greenpeace на судне Arctic Sunrise в 2013 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Greenpeace.

"Международный арбитражный трибунал огласил решение, согласно которому Россия должна выплатить компенсацию Нидерландам в размере €5,396 млн за незаконное задержание судна "Гринпис" Arctic Sunrise", - отметили в организации.

Ранее суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию за инцидент с кораблем Arctic Sunrise.

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Акция Greenpeace у платформы "Приразломная" в Баренцевом море была проведена 18 сентября 2013 года. Береговая охрана задержала двух активистов, подплывших к платформе на лодках и затем поднявшихся на ее борт по веревкам, а на следующий день - и остальных экологов, захватив Arctic Sunrise. Ледокол был отбуксирован в порт Мурманска, где все 30 членов его экипажа, в том числе 26 иностранцев, были арестованы по обвинению в пиратстве. В конце октября ввиду сильного международного резонанса следствие решило переквалифицировать обвинение на "хулиганство".

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В конце декабря все фигуранты дела были выпущены на свободу по амнистии, а их уголовное преследование прекращено. Тем не менее дело о хулиганстве до сих пор не закрыто. Ледокол принадлежит компании Stichting Phoenix, у которой Greenpeace его арендует.

Активисты Greenpeace, принимавшие участие в акции на платформе "Приразломная", обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать их задержание и арест незаконными.

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Якраз той випадок, коли гарні справи швидко не робляться.
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опять разжигают рузафобию)
видать Украина продала большую партию рузафобии
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Мы наверное первое место держим по торговле этой самой русофобией в мире !
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пиндосы, англо-саксы и рептилойды наши конкуренты
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Это только за задержание судна ! Аж подумать страшно сколько пидерации светит за МН 17 !
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та коли ж це закінчиться,скільки можна знущатись над скрепним збіговиськом...
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Помню-помню! Сколько гонору было - "как мы их!"...Готовьте бабки, господа хорошие...впрочем, они вроде говорили, что не все решения тех судов выполнять будут, а только - на свое усмотрение! Ну, посмотрим...
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ну где радость то, больше больше. но для особо одаренных россия спомощью этого суда купила ледакол всего за 5млн$. они его так и не отдали, так и в решении суда всего навсего компенсация. так что радость ура ура. ну и т.д. так еще подадут тоже в суд туда же за то что судно стояло в порту, и компенсацию примерно такую же стребуют. у вас это наверно не пишут, а у нас уже давно все по косточкам в сми разобрали( кто не понял по ЗАКОНАМ). ну вам то знать об этом не надо, потому просто не скажем, а вы не посмотрите в других местах.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссию оштрафовали на 5 млн евро за задержание судна "Гринпис" в 2013 году
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