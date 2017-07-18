 Россию оштрафовали на 5 млн евро за задержание судна "Гринпис" в 2013 году

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Greenpeace.
"Международный арбитражный трибунал огласил решение, согласно которому Россия должна выплатить компенсацию Нидерландам в размере €5,396 млн за незаконное задержание судна "Гринпис" Arctic Sunrise", - отметили в организации.
Ранее суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам компенсацию за инцидент с кораблем Arctic Sunrise.
Акция Greenpeace у платформы "Приразломная" в Баренцевом море была проведена 18 сентября 2013 года. Береговая охрана задержала двух активистов, подплывших к платформе на лодках и затем поднявшихся на ее борт по веревкам, а на следующий день - и остальных экологов, захватив Arctic Sunrise. Ледокол был отбуксирован в порт Мурманска, где все 30 членов его экипажа, в том числе 26 иностранцев, были арестованы по обвинению в пиратстве. В конце октября ввиду сильного международного резонанса следствие решило переквалифицировать обвинение на "хулиганство".
В конце декабря все фигуранты дела были выпущены на свободу по амнистии, а их уголовное преследование прекращено. Тем не менее дело о хулиганстве до сих пор не закрыто. Ледокол принадлежит компании Stichting Phoenix, у которой Greenpeace его арендует.
Активисты Greenpeace, принимавшие участие в акции на платформе "Приразломная", обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать их задержание и арест незаконными.
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