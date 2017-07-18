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Все про:дети (3240) Князев (113)

 С начала года жертвами преступлений стало 3118 детей, - Князев

дети преступление нацполиция

Глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал информацию, что в Украине с начала 2017 года 3 тыс. 118 детей стали жертвами преступлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Князев подчеркнул: "Превентивная работа с детьми становится одним из главных направлений работы полиции. Ювенальная превенция - подразделение, которое тоже не обойдут изменения. Вчера подписал приказ о создании управления ювенальной превенции вместо существующего отдела. Что от этого меняется?

Этому подразделению предстоит пройти полную перезагрузку. Во времена новейших технологий, мгновенного распространения информации и появления новых тенденций среди молодежи мы должны искать и внедрять новые методы и подходы, которые будут отвечать этим современным вызовам. Еще несколько лет назад мало кто из нас знал о суицидальных группы в соцсетях или экстремальных селфи... а сегодня мы столкнулись с такими проблемами и понимаем, что не готовы к их эффективному решению.

Наряду с другими государственными учреждениями от эффективности работы этой службы зависит здоровье, безопасность и часто жизнь детей. Здесь и противодействие и предупреждение случаев семейного насилия, и работа с детьми, преступивших закон, и работа с теми детьми, которые остались без родительской опеки, и розыск детей.

Отдельная тема - дети, проживающие в зоне проведения антитеррористической операции. Здесь возникают свои вызовы и пути решения проблем.

Усиление этой службы - неотъемлемая часть реформы. И здесь очень важен кадровый состав, потому что с детьми должны работать неравнодушные, толерантные, специально подготовленные полицейские.

Именно поэтому назначил на эту должность полковника полиции Зуб Ларису, которая более 10 лет возглавляла отдел ювенальной превенции в Киеве и имеет образование психолога. Именно этим руководителем успешно инициировано увеличение санкции статьи 156 УК о развращении несовершеннолетних, которая предусматривала от 3 до 5 лет лишения свободы, а стала от 5 до 8 лет. Также она стала одним из инициаторов внесения ответственности в Уголовный кодекс за использование детей в попрошайничестве.

Впереди - много работы. В результате ювенальный полицейский в каждом городе и селе станет для детей тем, кто придет на помощь в любую минуту. Тем, с кем ребенок поделится своими проблемами. Тем, для кого безопасность и защиту интересов ребенка станет вопросом номер один".

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С начала года жертвами преступлений стало 3118 детей, - Князев 01


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С начала года жертвами преступлений стало 3118 детей, - Князев 02


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С начала года жертвами преступлений стало 3118 детей, - Князев 03

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Діти-це майбутнє. Не захищати дітей-втратити майбутнє.
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в младшей школе детей учат социализации, воспитывают.
в средней - учат выживанию, базовым наукам.
в старшей - помогают выбрать профессию. (здесь хорошо бы поменять предметы: математику заменить информатикой, физику - современными технологиями, химию - медициной, историю - правом\экономикой, биологию - психологией, географию - экологией...)
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