 951 человек погиб из-за пожаров в этом году

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, за прошедшие сутки (17 июля) возникло 355 пожаров. В результате погибли 3 человека, еще 3 - пострадали.
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