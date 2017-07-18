EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  18  0
Все про:пожар (3352) смертность (116) статистика (380) ГСЧС (1192)

 951 человек погиб из-за пожаров в этом году

пожар

С начала года вследствие пожаров в Украине погиб 951 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, за прошедшие сутки (17 июля) возникло 355 пожаров. В результате погибли 3 человека, еще 3 - пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Львова горит жилой дом. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия951 человек погиб из-за пожаров в этом году
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти