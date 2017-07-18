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 Рассчитываем, что новое руководство ОБСЕ сохранит внимание к Украине в контексте российской агрессии, - МИД

обсе

Министерство иностранных дел Украины приветствует завершение процедур назначений Томаса Гремингера генеральным секретарем ОБСЕ, Ламберто Заньера - верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств, Арлема Дезира - представителем по вопросам свободы СМИ и Ингибьёрг Солрун Гисладоттир - директором Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД.

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"Рассчитываем, что новоназначенные главы институций ОБСЕ сохранят приоритетное внимание, которое сейчас уделяется в рамках Организации вопросу прекращения российской агрессии против Украины, и будут прилагать все усилия для возвращения уважения к фундаментальным принципам и обязательствам ОБСЕ, что необходимо для восстановления взаимного доверия на Европейском континенте, нарушенного безответственным отношением одного из государств-участников", - говорится в комментарии.

В МИД убеждены, что заполнение этих вакансий в структурах ОБСЕ позволит обеспечивать эффективность работы Организации, в частности в вопросе предотвращения и урегулирования конфликтов. "Особое значение для Украинского государства приобретает полноценная многомерная работа ОБСЕ в условиях продолжающейся комплексной гибридной агрессии Российской Федерации против территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины", - сказано в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве также ожидают, что институции ОБСЕ продолжат активную целенаправленную работу по поддержке развития демократии, верховенства права, уважения к правам человека и основным свободам в пространстве Организации, будут должным образом и своевременно реагировать на вопиющие случаи их нарушений, происходящие во временно оккупированных и контролируемых Россией районах Украины.
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Безрезультатно завершились российско-американские переговоры по поводу ранее арестованной в США дипломатической собственности. Когда Обама в конце своего срока, выслал три десятка российских дипработников и наложил арест на два российских объекта собственности под Нью-Йорком и в штате Мэриленд. Новоизбранный президент США тогда высоко оценил этот жест, назвав его «великодушным» и «разумным».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРассчитываем, что новое руководство ОБСЕ сохранит внимание к Украине в контексте российской агрессии, - МИД
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