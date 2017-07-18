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 Киевские новости
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 В Киеве только два пляжа безопасны для купания, - Госпродпотребслужба

озеро загрязнение

В Киеве купание разрешено только на двух водных объектах - "Пуща Водица" и "Вербное"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

По информации Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, в столице безопасно купаться можно на территории Пущей Водицы и в озере Вербное (ул. Приозерная, Оболонский район).

В других водоемах пробы воды не соответствуют нормативным показателям.

Отмечается, что городской лабораторный центр еженедельно проводит исследования поверхностных вод и песка и о полученных результатах информируют общественность.

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жизнь вообще такая опасная штука... смертность 100%.
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есть немало тех, кому это вообще похер - они вместе с детьми в технических водоемах плавают. Похоже на озеро - значит, можно купаться.
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Ну, в Пуще Водице водоём тоже... как бы мягче сказать... затопленный бывший карьер со всяким мусором на дне...
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