 Карпатские буковые леса получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом сообщает пресс-служба организации, - информирует Цензор.НЕТ.
В отношении девственных лесов Карпат произошло расширение охраняемой территории. Как известно, буковые леса Карпат в составе наиболее ценных природных участков Карпатского биосферного заповедника, Ужанского национального природного парка и Словацкого национального парка "Полонины" были признаны ЮНЕСКО в 2007 году и расширены за счет немецких буков в 2011 году, сообщает сайт Минэкологии.
Решение о включении в состав украинско-словацко-немецкого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные буковые леса Карпат и древние буковые леса Германии" 63-х участков древних буковых лесов из 10-ти европейских стран, принято на 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Кракове.
Статус всемирного наследия обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь, из Фонда Всемирного наследия.
Также в этом году к объектам мирового достояния внесены буковые центры из Албании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Италии, Румынии, Словении, Испании. Государства, на территории которых расположены объекты всемирного наследия, берут на себя обязательства по их сохранению.
По состоянию на июль 2017 года в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (World Heritage List) входят 1073 объекта, в частности, 832 по культурным, 206 по естественным и 35 - по смешанным критериям.
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